ITEA SPA * ATTIVITÀ 2022: PRESIDENTE GEROSA, « AUMENTO DEL 54% DEGLI “ALLOGGI DI RISULTA”, IN CRESCITA DAI 227 DEL 2021 AI 351 DEL 2022 » (PDF REPORT DATI)

Sono stati presentati questa mattina, durante la conferenza stampa organizzata dal Consiglio di Amministrazione di Itea Spa, che ha portato i saluti dell’Assessore provinciale Giulia Zanotelli, i dati e le attività del 2022. Un anno, quello da poco concluso, sicuramente intenso per Itea che, nonostante sia stata impegnata su più fronti e su svariate e delicate questioni note a tutti, è riuscita a raggiungere diversi importanti risultati che oggi costituiscono una solida base per le prossime attività che la Società, in condivisione con il Socio Unico, la Provincia, sta portando avanti. La Presidente Gerosa: “Il ringraziamento più grande va a tutti i nostri collaboratori, che, ad ogni livello, hanno dimostrato uno straordinario impegno e dedizione”.

“I dati presentati quest’oggi ci dicono che la strada intrapresa è quella giusta e che, nonostante le tante e delicate questioni che hanno richiesto a tutti noi un impegno notevole, e a cui continueremo a garantire la nostra attenzione, possiamo ritenere di aver chiuso il 2022 con il raggiungimento di importanti traguardi, a beneficio dell’intera comunità. – Ci ha tenuto a sottolineare la presidente Gerosa, ad apertura della conferenza stampa di quest’oggi. – Tutta la Società, la Struttura e il Consiglio di amministrazione, ha voluto e saputo cogliere importanti sfide, nonostante le tante difficoltà riscontrate nell’arco dell’anno – pensiamo all’incremento del 54 % nelle ristrutturazioni degli alloggi di risulta, agli interventi in materia di Superbonus e a quelli relativi al Fondo complementare al PNRR – e consapevoli dei sacrifici e degli ulteriori sforzi in termini di energie e risorse che queste avrebbero richiesto a tutta la Società. C’è stato un grande lavoro della Struttura a tutti i livelli, e a tutti i nostri dipendenti è stato richiesto in questo anno complesso uno straordinario impegno e disponibilità. A tutti loro, che non si sono mai risparmiati e si sono dedicati con grande spirito di squadra, voglio pubblicamente rivolgere un ringraziamento a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione”

Itea ha infatti chiuso l’anno registrando, da un anno all’altro, un aumento del 54% della produzione degli alloggi cosiddetti di risulta che dai 227 del 2021 sono passati a 351 alloggi prodotti nel 2022.

Nel 2022 la Società non ha esitato a cogliere l’importante occasione legata al Fondo complementare al PNRR ed è riuscita a portare a compimento, nei tempi stringenti imposti dallo Stato, tutte le operazioni necessarie: prima la progettazione e l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dei progetti, la definizione e redazione di tutti i documenti di gara e, poi, la pubblicazione delle procedure di appalto da parte di APAC, per poter giungere alla realizzazione dei 5 progetti del PNRR che coinvolgeranno 175 alloggi per un investimento complessivo di circa 18 milioni di euro.

In materia di Superbonus, Itea è riuscita a deliberare, anche qui nelle tempistiche dettate dalla complessa e più volte modificata normativa nazionale, che insieme al rincaro dei prezzi delle materie prime e alla difficoltà di reperimento delle imprese ha visto percorsi sempre più accidentati e in salita, interventi per la riqualificazione di 825 alloggi di proprietà ITEA in 71 edifici, per un valore complessivo di circa 156 milioni di euro, di cui circa 87 milioni in quota ITEA.

“Nel 2022 sono più di 16.000 le unità immobiliari gestite dalla Società, più di 21.000 le chiamate gestite che hanno consentito di disporre poi gli effettivi e necessari interventi di manutenzione su alloggi, impianti di elevazione e di climatizzazione, e oltre 9.000 gli interventi, con relativi contatti con i nostri inquilini, sul territorio effettuati per il controllo sui fabbricati dall’area vivibilità, 100 i sopralluoghi effettuati nei diversi complessi abitativi in tutta la provincia – sono in sintesi le cifre che la presidente Gerosa ha voluto passare in rassegna prima di concludere la conferenza stampa. – “Questi numeri non sono tutti e non sono sicuramente esaustivi ma servono a dare conto della complessa ed intensa attività che quotidianamente viene svolta dall’intera Società per garantire il servizio che offre e la qualità dello stesso, tenendo sempre alta l’attenzione al nostro inquilinato e alla cittadinanza tutta”. “Si può fare di meglio? – conclude la Presidente – Sicuramente. E ogni giorno ci interroghiamo per trovare le modalità più efficaci per migliorarci. Ma date le costanti sollecitazioni e critiche esterne è per noi importante che anche fuori da Itea si comprenda quanto la Società sia impegnata su più fronti e quanta dedizione venga messa dai nostri funzionari nel lavoro che fanno quotidianamente, cercando di dare riscontro a migliaia di richieste di varia natura. Conoscere è il modo migliore per capire e comprendere”

“L’Amministrazione provinciale conferma il proprio impegno in favore dell’edilizia pubblica: le risorse stanziate fino al 2024 per gli interventi di manutenzione straordinaria e per la ristrutturazione di ben 810 alloggi di risulta ammontano a 12,3 milioni di euro. Un intervento importante, che consentirà la ricollocazione degli appartamenti in favore delle famiglie in difficoltà” spiega l’assessore provinciale Giulia Zanotelli. A seguito dei rincari delle materie prime e delle lavorazioni osservato nel 2022, le risorse per gli interventi cofinanziati dal Fondo complementare al Pnrr sono state integrate per un importo pari a quasi 4,4 milioni di euro portando ad un finanziamento complessivo di 18,2 milioni di euro. “La casa è un bene essenziale, oltre che uno spazio legato alla sfera privata di ogni individuo: per questo la Provincia continuerà a sostenere questi interventi, a beneficio degli inquilini” conclude Zanotelli.