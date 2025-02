ITAS TRENTINO * VOLLEY – SUPERLEGA: «TRE PUNTI ANCHE CON CISTERNA NEL RECUPERO DEL 12° TURNO, PERUGIA RAGGIUNTA IN VETTA ALLA CLASSIFICA»

23.13 - mercoledì 19 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il recupero del dodicesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca 2024/25 consegna all’Itas Trentino i tre punti in palio e il conseguente aggancio a Perugia in vetta alla classifica. Regolando per la terza volta in questa stagione col massimo scarto (3-0) Cisterna Volley nella partita originariamente programmata per il 15 dicembre ma giocata solo oggi a Trento per consentire ai gialloblù di partecipare al Mondiale per Club 2024, la formazione Campione d’Europa ha infatti raggiunto al primo posto a quota 51 la Sir Susa Vim, lanciando uno sprint finale per la vittoria della stagione regolare che si articolerà su altre due partite e che si concluderà domenica 2 marzo (giorno della ventiduesima ed ultima giornata).

Sbertoli e compagni hanno ritrovato il primato dopo oltre tre mesi di rincorsa mediante una prestazione eccellente in tutti i fondamentali; dando seguito alla bella prova di Monza, sono stati quindi il muro (a segno 13 volte, 4 solo con Michieletto), la difesa ed il contrattacco (53% solo in fase di break point) a spingere i padroni di casa verso il netto successo, ottenuto in appena 76 minuti di gioco. La bella serata in ogni settore del gioco dell’mvp Bartha (83% in primo tempo, con tre block ed altrettanti ace) ed il consistente apporto di Michieletto (18 col 50% e una battuta punto) e Lavia (13 col 59% e tre muri) hanno fatto la differenza in ogni singolo set, decidendolo ben prima della sua seconda metà.

La nona vittoria consecutiva in campionato fa ritrovare la vetta e blinda allo stesso tempo almeno il secondo posto dal possibile assalto di Civitanova che, anche se dovesse ottenere tutti i nove punti a disposizione nelle ultime tre partite che deve giocare (la prima giovedì sera a Padova) e raggiungere l’Itas Trentino a quota 51, resterebbe comunque alle spalle per un minor numero di vittorie.

La cronaca della partita.

L’Itas Trentino apre il ciclo di tre partite consecutive di fronte al proprio pubblico in sette giorni schierando un sestetto che vede Sbertoli al palleggio, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Flavio e Bartha al centro, Laurenzano libero. Cisterna risponde con Baranowicz al palleggio, Faure opposto, Bayram e Ramon schiacciatori, Mazzone e Nedeljkovic centrali e l’ex Pace (premiato prima del fischio d’inizio) libero. L’inizio gialloblù è scoppiettante: col servizio (di Bartha, anche un ace diretto) ed il muro (di Michieletto, Flavio e Lavia) arriva subito un allungo importante (6-2 e 9-4), che costringe i pontini a spendere velocemente un time out. Alla ripresa, il block di Nedeljkovic sullo stesso martello calabrese prova a riportare sotto gli ospiti (10-7), ma è solo un attimo perché poi altri due muri di Sbertoli (su Ramon, sostituito da Tarumi) e di Michieletto (su Faure) e un ace di Bartha disegnano il +7 (15-8). Falasca interrompe di nuovo il gioco, ma in seguito i suoi lottano sino al 16-11, prima di lasciare definitivamente il proscenio nel primo set (19-13 e 22-16), che si conclude sul 25-17 con un ace di Sbertoli.

Dopo il cambio di campo la contesa diventa equilibrata, con le due formazioni che lavorano bene in fase di cambiopalla (3-3, 7-7 e 10-10); a rompere il punto a punto ci pensano due contrattacchi di Daniele Lavia, che valgono il 13-10. Trento prende sempre più velocità anche grazie al muro di Michieletto (16-12) e all’ottimo lavoro svolto in fase di break point (19-13, con ancora Alessandro sugli scudi). Il 2-0 arriva in fretta, sul 25-15, con i gialloblù sempre più convincenti a muro ed in difesa.

I Campioni d’Europa non abbassano l’intensità sin qui proposta nemmeno nel terzo periodo, partendo a razzo (4-2 e 7-4), issati in avanti da una eccezionale attenzione in difesa e da un contrattacco efficacissimo. Cisterna prova replicare sino all’11-8, poi lascia spazio agli affondi di Michieletto e Bartha, che continua pungere anche in battuta. Sul 17-11 Falasca ha finito i time out, ma Alessandro affonda il colpo ancora col servizio, imitato qualche minuto dopo dal neoentrato Magalini (per Lavia, 22-14). In campo trovano posto anche Kozamernik, Acquarone e Gabi Garcia, che però lasciano spazio ad un tentativo di rimonta ospite, almeno sino al 22-18. Ci pensa allora ancora Michieletto a chiudere il discorso in attacco (24-18 e poi 25-19 con un errore al servizio di Bayram).

“L’approccio alla partita è stato molto convincente e mi è piaciuto tanto anche se forse proprio nel primo set non siamo riusciti ad essere molto incisivi in attacco – ha spiegato al termine della partita l’allenatore Fabio Soli – . Siamo stati molto bravi a limitare sin dal via i loro attaccanti, situazione non sempre semplice per chi ha incontrato in questa regular season Cisterna. È una qualità che dobbiamo portarci dietro da questa serata, come avevamo fatto precedentemente a Monza, perché nelle partite decisive che spero questa squadra possa giocare da qui a breve ci servirà tantissimo. Lo spirito di sacrificio che abbiamo mostrato stasera sarà utile tanto quanto l’efficienza in ogni singolo fondamentale”.

Fra tre giorni, sabato 22 febbraio, l’Itas Trentino tornerà in campo alla ilT quotidiano Arena di Trento per affrontare la Cucine Lube Civitanova nell’anticipo del ventunesimo turno di regular season, remake delle recenti semifinali del Mondiale per Club 2024 e Coppa Italia 2025. Fischio d’inizio previsto per le 20.30, prevendita biglietti attiva anche online su https://trentinovolley.vivaticket.it/.

Di seguito il tabellino del recupero della dodicesima giornata di regular season di SuperLega Credem Banca 2024/25 giocata questa sera alla ilT quotidiano Arena di Trento.

Itas Trentino-Cisterna Volley 3-0

(25-17, 25-15, 25-19)

ITAS TRENTINO: Lavia 13, Bartha 11, Sbertoli 3, Michieletto 18, Flavio 5, Rychlicki 7, Laurenzano (L); Magalini 2, Kozamernik, Gabi Garcia, Acquarone. N.e. Bristot, Pesaresi e Pellacani. All. Fabio Soli.

CISTERNA VOLLEY: Mazzone 2, Baranowicz, Bayram 8, Nedeljokvic 2, Faure 4, Ramon 5, Pace (L); Tarumi 1, Czerwinski 4, Diamantini 2, Fanizza. N.e. Finauri, Tosti, Rivas. All. Guillermo Falasca.

ARBITRI: Brancati di Città di Castello (Perugia) e Cerra di Bologna

DURATA SET: 27’, 24’, 25’; tot 1h e 16’.

NOTE: 3.054 spettatori, per un incasso di 19.024 euro. Itas Trentino: 13 muri, 6 ace, 19 errori in battuta, 2 errori azione, 52% in attacco, 55% (19%) in ricezione. Cisterna Volley: 5 muri, 0 ace, 10 errori in battuta, 3 errori azione, 27% in attacco, 38% (11%) in ricezione. Mvp Bartha.

*

Foto: Marco Trabalza