ITAS TRENTINO * VOLLEY SUPERLEGA: “IL BIG MATCH SE LO AGGIUDICA PERUGIA, VINCE IN TRASFERTA 1-3”

21.43 - domenica 27 ottobre 2024

Dopo quattro vittorie “piene” in altrettante partite, il cammino dell’Itas Trentino maschile in SuperLega Credem Banca ha dovuto fare questa sera i conti con la prima battuta d’arresto.

Ad imporla quella Sir Susa Vim Perugia che in questa stagione era stata l’unica in grado di sconfiggere precedentemente i Campioni d’Europa, trentacinque giorni prima nella Finale di Supercoppa a Firenze.

Non è bastata la spinta propulsiva dei quattromila spettatori presenti per permettere alla squadra di Fabio Soli di allungare la striscia di vittorie consecutive e di conservare il primato, ora proprio fra le mani degli umbri che hanno raggiunto in vetta Piacenza, stasera a segno al tie break a Padova.

Nonostante l’assenza di Giannelli (ancora out per un problema agli addominali), gli umbri hanno dimostrato di avere una propria identità di gioco anche col sostituto Zoppellari in regia.

L’Itas Trentino è partita a spron battuto, vincendo agevolmente il primo set grazie ad incisività e qualità in tutti i fondamentali, ma dal secondo parziale ha subito il ritorno degli avversari, calando l’intensità della propria azione specialmente in battuta (un solo ace, di Gabi Garcia nella frazione di apertura).

Con la progressiva crescita di Plotnytskyi (alla fine miglior marcatore e mvp del match con 28 punti) e di Ben Tara ed il buon ingresso in corso d’opera di Ishikawa, i block devils hanno tenuto sempre meglio il campo e stretto i denti nel momento più difficile.

Sotto 17-13 nel terzo set sono riusciti nuovamente a risalire la china e vincere ai vantaggi quel parziale che, di fatto, ha indirizzato la partita e i tre punti in palio verso il centro Italia.

La cronaca della partita.

L’Itas Trentino deve rinunciare solo al terzo centrale Bartha (al suo posto in panchina ci va il baby Sandu), con l’allenatore Fabio Soli che decide di confermare lo starting six sino ad ora sempre utilizzato in campionato: Sbertoli al palleggio, Gabi Garcia opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Kozamernik e Flavio Gualberto al centro, Laurenzano libero. La Sir Susa Vim Perugia proposta da Lorenzetti deve fare ancora a meno di Giannelli (out per uno stiramento muscolare addominale), sostituito da Zoppellari in regia; Ben Tara opposto, Semeniuk e Plotnytskyi schiacciatori, Loser e Russo centrali e Colaci libero completano lo schieramento.

L’avvio dei padroni di casa è lanciato (4-1) grazie ad un Gabi Garcia (attacco e ace) subito caldo; Lavia mura a uno Ben Tara per il 6-2, costringendo gli umbri a rifugiarsi subito in un time out. Alla ripresa, è Plotnytskyi a far rialzare la testa ai suoi (7-5), che trovano la parità già a quota 9 grazie ad un break point a rete di Semeniuk e ad un muro di Ben Tara su Michieletto.

L’Itas Trentino non si scompone e riparte ancora con Garcia e l’ex Flavio (contrattacchi a segno per il 12-9), imitati poi da Sbertoli (block per il 14-10).

Lorenzetti esaurisce i tempi a disposizione, ma in seguito è ancora un monologo gialloblù (17-10), ispirato dai servizi dello stesso opposto portoricano e dall’ottimo lavoro svolto a muro. L’1-0 casalingo però non è ancora maturo, visto che Perugia (con Ishikawa in campo al posto di Semeniuk) prova nuovamente a ripartire, arrivando sino al meno tre (20-17).

È però l’ultimo sussulto, perché poi Trento non concede più nulla (23-18) e va al cambio di campo già sul 25-19 con una pipe dell’ottimo Lavia visto nel primo parziale.

Decisamente più incerto il secondo periodo, che le due squadre iniziano e proseguono a lungo a braccetto (3-3, 7-7 e 11-11), senza riuscire a uno strappo deciso. Il muro di Ben Tara su Michieletto vale il primo vero vantaggio esterno della serata (11-13), ma Flavio con un muro ricompone subito la parità (13-13).

La Sir Susa Vim scappa di nuovo (16-19) con Ishikawa (confermato titolare anche in questa frazione); l’Itas Trentino si riavvicina con un errore dello stesso giapponese (19-20), senza però mai riuscire ad invertire la tendenza; l’1-1 arriva infatti sul 22-25 con un ace di Plotnytskyi.

Il copione non cambia nel terzo parziale, con la lotta punto a punto che prosegue mettendo in luce Gabi Garcia da una parte e Ishikawa dall’altra (4-4 e 10-10). Michieletto affonda il colpo in contrattacco propiziando il +3 (16-13) che costringe Lorenzetti a chiamare time out. Alla ripresa Perugia pareggia i conti già a quota 17 con un ace di Plotnytskyi e un muro di Ben Tara sullo stesso Michieletto.

Il rush finale è tiratissimo; Trento passa avanti con Michieletto (20-19), ma un errore dello stesso Alessandro ribalta subito dopo la situazione (20-21).

Un ace di Russo offre due palle set per gli ospiti (22-24); i padroni di casa le annullano entrambe mai poi cedono sul 24-26 con un muro di Plotnytskyi su Lavia che vale il 24-26 ed il primo punto lasciato per strada in regular season dai gialloblù.

I Campioni d’Europa pagano dal punto vista mentale la sconfitta allo sprint del precedente set e iniziano il quarto con difficoltà a rete; gli umbri accelerano subito (3-6).

Fabio Soli spende due time out nel giro di pochi minuti, ma la sua squadra perde ulteriore contatto (5-10 e 7-13), non riuscendo ad essere produttiva in fase di break point. Il tecnico trentino inserisce allora Rychlicki al posto di Gabi Garcia e proprio un muro vincente del neoentrato riporta meno tre l’Itas Trentino (13-16), che prima era andata a segno anche con un monster block di Flavio.

L’illusione dura poco: Loser realizza due ace consecutivi disegnando il nuovo +6 (14-20) che mette una pietra tombale sul match: Perugia espugna ilT quotidiano Arena per 1-3 già sul 19-25.

“Sapevamo il rendimento di battuta e ricezione sarebbe stato importantissimo in questa partita, tant’è vero che abbiamo perso pur attaccando con percentuali superiori a quelle di Perugia – ha dichiarato l’allenatore Fabio Soli al termine della partita – .

Al servizio abbiamo grandi margini di miglioramento, soprattutto nel momento ci rendiamo conto che serve soffrire ed essere in grado di stare nella partita con grande umiltà e impegno. In particolare, dovremmo riuscire a giocare meglio i palloni quando le velocità diventano significative, come è stato oggi per l’avversario, che in quel fondamentale ha spinto tantissimo.

Penso che la Sir Susa Vim sia stata molto più paziente di noi sulle palle alte, dove infatti ha espresso una percentuale di attacco inferiore ma, al contrario nostro, han lavorato tanto contro il muro, situazione che abbiamo subito. Credo che questa partita fosse un’occasione per capire a che punto siamo e sicuramente abbiamo compreso che c’è ancora un considerevole lavoro da fare.

C’è sicuramente una buona base, ma abbiamo bisogno di qualcosina in più per competere con una squadra Perugia”.

Il prossimo impegno per l’Itas Trentino è in programma domenica 3 novembre alle ore 18 al PalaSavelli di Porto San Giorgio (provincia di Fermo), dove i Campioni d’Europa affronteranno la neopromossa Grottazzolina per il sesto turno di SuperLega. La squadra inizierà a preparare il remake della recente Finale di Supercoppa già nella giornata di lunedì, sostenendo una seduta serale nella sala pesi della ilT quotidiano Arena.

Di seguito il tabellino dell’incontro valido per la quinta giornata di regular season di SuperLega Credem Banca 2024/25 giocata questa sera alla ilT quotidiano Arena di Trento.

Itas Trentino-Sir Susa Vim Perugia 1-3

(25-19, 22-25, 24-26, 19-25)

ITAS TRENTINO: Lavia 12, Kozamernik 6, Gabi Garcia 16, Michieletto 18, Flavio 9, Sbertoli 2, Laurenzano (L); Bristot, Acquarone, Rychlicki 2. N.e. Pesaresi, Pellacani, Magalini, Sandu. All. Fabio Soli.

SIR SUSA VIM: Russo 2, Ben Tara 21, Semeniuk 2, Loser 5, Zoppellari, Plotnytskyi 28, Colaci (L); Ishikawa 15, Herrera Jaime, Cianciotta. N.e. Piccinelli, Candellaro, Cianciotta, Giannelli, Solé. All. Angelo Lorenzetti

ARBITRI: Simbari di Milano e Goitre di Torino

DURATA SET: 29’, 34’, 34’, 31’, tot 2h e 8’.

NOTE: 4.000 spettatori, per un incasso di 57.778 euro. Itas Trentino: 12 muri, 1 ace, 12 errori in battuta, 8 errori azione, 52% in attacco, 39% (19%) in ricezione. Sir Susa Vim: 10 muri, 9 ace, 19 errori in battuta, 6 errori azione, 42% in attacco, 47% (11%) in ricezione. Mvp Plotnytskyi.

Foto: Marco Trabalza