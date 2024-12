ITAS TRENTINO * VOLLEY – SUPERLEGA: «GIRONE D’ANDATA CONCLUSO A CIVITANOVA, VINCE CUCINE LUBE E LA SQUADRA DI TRENTO TORNA SECONDA»

21.53 - domenica 1 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il girone d’andata nella regular season SuperLega Credem Banca 2024/25 si conclude con una sconfitta in quattro set a Civitanova Marche per l’Itas Trentino maschile. Questa sera la formazione Campione d’Europa ha infatti dovuto fare i conti con il secondo ko stagionale in campionato, lasciando strada ai padroni di casa della Cucine Lube.

I biancorossi hanno confermato l’imbattibilità del proprio palazzetto anche in questa occasione (sesta vittoria da tre punti in altrettante partite giocate), vincendo il lungo braccio di ferro messo in atto dalle due squadre nel corso della partita valevole per il decimo turno. L’Itas Trentino torna al secondo posto in classifica, superata nuovamente da Perugia (oggi a segno a Monza), senza essere riuscita a raccogliere punti nelle Marche pur avendo a lungo dato l’impressione di poter prendere in mano le redini del gioco. Dopo aver perso il primo set allo sprint, la squadra di Soli aveva infatti vinto a mani basse il secondo parziale e si era costruita importanti vantaggi sia nel terzo (14-10) sia nel quarto (19-16) periodo, senza però riuscire mai a capitalizzarli.

Merito di una Cucine Lube molto determinata e decisa nel momento in cui si è trovata sotto e capace di ritrovarsi anche grazie ai cambi apportati da Medei in corso d’opera, con l’ingresso di Loeppky e Dirlic che hanno dato manforte al lavoro portato avanti in fase di break point da Nikolov (22 punti ed mvp del match). Per l’Itas Trentino non è bastata la solita prova convincente di Michieletto (26 palloni vincenti col 61% a rete, tre muri e un ace) e la doppia cifra fatta registrare sul tabellino dai vari Lavia, Rychlicki e Flavio (12 a testa) per chiudere positivamente una sfida dal risultato finale sin troppo penalizzante per i colori gialloblù.

La cronaca della partita. L’Itas Trentino si presenta all’Eurosuole Forum priva di Kozamernik ed è nuovamente Pellacani a prendere il suo posto al centro della rete in diagonale a Flavio, in uno starting che vede anche Sbertoli in regia, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori e Laurenzano libero. La Cucine Lube risponde con Boninfante al palleggio, Lagumdzija opposto, Nikolov e Bottolo in banda, Chinenyeze e l’ex Podrascanin al centro, Balaso libero. L’avvio è nel segno dell’equilibrio, con le due squadre che si alternano sovente al comando del punteggio (5-4, 8-9) senza però riuscire ad ottenere più di un punto di vantaggio sull’altra. Michieletto è in palla e con attacco ed ace consecutivi porta avanti i gialloblù sul 16-15, costringendo i padroni di casa a rifugiarsi in un time out. Successivamente, Trento prova a scappare via con un muro di Flavio su Podrascanin (20-18), ma Nikolov la riprende subito (20-20). Ci pensa allora Rychlicki a marcare di nuovo la differenza (22-20), ma da quel momento in poi i Campioni d’Europa perdono smalto e subiscono un parziale di 1-5, che consente ai cucinieri di vincere il parziale per 23-25, trascinati da Nikolov.

L’Itas Trentino prova a voltare pagina in avvio di secondo parziale e grazie a Michieletto e Lavia i gialloblù ci riescono effettivamente, guadagnando progressivamente margine (6-4 e 10-6). Medei interrompe il gioco, ma alla ripresa è Rychlicki a fare la voce grossa propiziando la fuga gialloblù (15-10 e 21-14). La Cucine Lube rialza la testa con Podrascanin (muro) e Nikolov (ace per 21-17), ma poi ci pensa Michieletto a chiudere il discorso (24-18), ben spalleggiato da Rychlicki (25-18).

Nel terzo set i gialloblù partono nuovamente meglio degli avversari (5-2 e 9-6), che hanno inserito nel frattempo Dirlic al posto di uno spento Lagumdzija e confermato Loeppky in campo per Bottolo già dalla precedente frazione. Michieletto è ancora una volta scatenato e conduce i suoi al tentativo di allungo (14-10), costringendo la Lube ad interrompere il gioco; alla ripresa Chinenyeze e Nikolov fanno segnare un parziale di 2-6 che riporta in corsa i locali (16-16). I padroni di casa hanno più energia fra difesa e contrattacco e ritrovano velocità (18-20 e 20-23), anche perché gli ospiti soffrono tremendamente in ricezione e lasciano il periodo agli avversari sul 22-25 (attacco di Loeppky).

L’Itas Trentino accusa il colpo e nel quarto set subisce un nuovo iniziale break in battuta (da 5-4 a 5-7); Soli spende il time out e alla ripresa trova la risposta desiderata dai suoi, che volano sul +2 (10-8) con Michieletto e poi anche sul +3 con l’ace di Lavia (19-16), dopo che i padroni di casa si erano riportati in linea di galleggiamento sul 15-15. Dirlic lavora bene in contrattacco (20-19), poi la Lube opera il sorpasso con l’ace di Nikolov (21-22) ed il definitivo 3-1 sul punteggio di 23-25 grazie alla schiacciata finale di Loeppky.

“E’ stata una partita che si è giocata spesso sul filo dell’equilibrio e che si è decisa in pochi dettagli – ha spiegato al termine della gara l’allenatore dell’Itas Trentino Fabio Soli – ; Civitanova è riuscita ad affrontarla con più leggerezza e con più tenacia. Abbiamo comunque fatto vedere buone cose, ma in alcuni aspetti bisogna sicuramente fare meglio e crescere col lavoro perché lo possiamo e lo vogliamo fare. Sfide come queste, che vivono sul punto a punto, possiamo vincerle e vogliamo tornarle a giocare, ottenendo un risultato differente da quello odierno. Dobbiamo fare tesoro dell’esperienza di questa sera anche in vista dell’imminente Mondiale per Club, per costruire anche a livello di mentalità qualcosa di diverso”.

L’Itas Trentino non rientrerà a Trento, ma nella notte si sposterà a Bologna per proseguire il suo viaggio lunedì mattina verso Lisbona. Nella capitale del Portogallo mercoledì 4 dicembre giocherà la gara d’andata degli ottavi di finale di 2025 CEV Cup (ore 20, diretta Radio Dolomiti) e nel prossimo weekend si sposterà in Brasile per disputare il Mondiale per Club 2024. In campionato l’impegno più vicino è quindi quello di Taranto, in programma domenica 22 dicembre alle ore 17 (tredicesimo turno).

Di seguito il tabellino della gara della decima giornata di regular season di SuperLega Credem Banca 2024/25 giocata questa sera all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche.

Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino 3-1

(25-23, 18-25, 25-22, 25-23)

CUCINE LUBE: Chinenyeze 8, Lagumdzija 5, Nikolov 22, Podrascanin 5, Boninfante 4, Bottolo 4, Balaso (L); Gargiulo, Poriya, Dirlic 10, Loeppky 9. N.e. Orduna, Bisotto e Tenorio. All. Giampaolo Medei.

ITAS TRENTINO: Pellacani 6, Sbertoli 2, Lavia 12, Flavio 12, Rychlicki 12, Michieletto 26, Laurenzano (L); Gabi Garcia 1, Bartha, Magalini. N.e. Bristot, Pesaresi, Acquarone. All. Fabio Soli.

ARBITRI: Cerra di Bologna e Puecher di Rubano (Padova).

DURATA SET: 31’, 26’, 31’, 32’; tot 2h.

NOTE: 3.403 spettatori, incasso di 38.455 euro. Cucine Lube Civitanova: 7 muri, 4 ace, 15 errori in battuta, 7 errori in attacco, 52% in attacco, 46% (29%) in ricezione. Itas Trentino: 6 muri, 5 ace, 18 errori in battuta, 7 errori in attacco, 55% in attacco, 48% (34%) in ricezione. Mvp Nikolov.

*

Foto: Marco Trabalza