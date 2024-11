ITAS TRENTINO * VOLLEY – SUPERLEGA: «A PORTO SAN GIORGIO LA SQUADRA DI TRENTO SOFFRE MA RIPRENDE LA SUA CORSA, 3-1 IN CASA DI GROTTAZZOLINA»

21.38 - domenica 3 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

SUPERLEGA, A PORTO SAN GIORGIO L’ITAS TRENTINO SOFFRE MA RIPRENDE SUBITO LA SUA CORSA SPEDITA: 3-1 IN CASA DI GROTTAZZOLINA

Il mese di novembre si apre con una sofferta ma importante vittoria nelle Marche per l’Itas Trentino maschile. Questa sera la formazione Campione d’Europa ha avuto ragione in quattro set della matricola Yuasa Battery Grottazzolina, ritrovando immediatamente la vittoria in campionato al termine del match giocato al PalaSavelli e valido per il sesto turno di regular season SuperLega Credem Banca 2024/25.

Un risultato prezioso e a lungo in bilico anche per meriti specifici dei padroni di casa; priva dell’ex Fedrizzi e del bomber Petkovic, entrambi out per infortunio, la formazione marchigiana ha infatti provato inizialmente a sorprendere, con battuta ed attacco, i gialloblù che nel primo set hanno vacillato in ricezione; sotto 0-1, la squadra di Soli ha però dimostrato per l’ennesima volta di avere carattere e qualità, armi che hanno consentito di rialzare la testa nel momento più difficile e di prendere in mano il pallino del gioco, pur accusando qualche pausa di troppo.

I 25 punti di Michieletto (col 69% in attacco, un muro e due ace), i 15 di Magalini (schierato in starting six al posto di Lavia, a cui il tecnico ha concesso un turno di riposo) e i 12 di Gabi Garcia (subentrato in corso d’opera a Rychlicki che era partito titolare per la prima volta dopo l’infortunio accusato alla caviglia a Firenze, in Supercoppa) e, più in generale, le ottime percentuali a rete sono riuscite ad indirizzare i tre punti verso il versante dell’Itas Trentino, che resta così a punteggio pieno per quanto riguarda le partite in trasferta di regular season (9 su 9) e, complice la sconfitta sabato sera di Verona con Modena, rafforza la propria terza posizione in classifica proprio alla vigilia del derby dell’Adige di domenica prossima.

La cronaca della partita.

Nello starting six dell’Itas Trentino ritrova posto, dopo oltre un mese di attesa, l’opposto Kamil Rychlicki, che l’allenatore Fabio Soli schiera in diagonale a Sbertoli preferendolo a Gabi Garcia. Il resto del sestetto prevede poi Michieletto e Magalini (preferito a Lavia) schiacciatori, Flavio e Kozamernik centrali, Laurenzano libero. Grottazzolina risponde con Zhukouski al palleggio, Cvanciger opposto, Antonov e Tatarov in posto 4, Demyanenko e Mattei al centro, Marchisio libero. Forse anche a causa delle due novità nella propria formazione titolare, i gialloblù partono piuttosto contratti, subendo subito il servizio avversario (0-2).

Michieletto prova a suonare la carica (5-5), ma poi il servizio di Antonov ed il muro marchigiano costruiscono il primo vantaggio importante (8-11 e 8-13), costringendo il tecnico trentino a richiamare la squadra verso la propria panchina per un time out. Alla ripresa, piano piano i gialloblù provano ad entrare in partita con Kozamernik e lo stesso Alessandro (14-16 e 17-18) spietati in fase di break. Nel momento migliore del primo set di Trento, i padroni di casa tornano a fare la voce grossa con Antonov e Cvanciger, costruendosi un nuovo break (20-23) che difendono sino in fondo (22-25).

Dopo il cambio di campo l’Itas Trentino deve soffrire ancora (2-4), ma trova la parità a quota 5 e poi mette la freccia con un muro di Sbertoli (6-5). Magalini in pipe e Michieletto da posto 4 apportano un ulteriore strappo in fase di break point (11-8), costringendo Ortenzi a spendere un time out. Alla ripresa, sono ancora i gialloblù a dettare legge, guadagnando progressivamente sempre più vantaggio (17-13 e 19-14) anche grazie ad un servizio molto affilato, soprattutto quello di Sbertoli. La squadra di Soli non concede quasi più nulla e con Magalini molto efficace dai nove metri vola verso l’1-1 che arriva sul 25-18.

Nel terzo set il tecnico trentino conferma Gabi Garcia fra i titolari (era entrato già nella parte finale del precedente parziale) e l’Itas Trentino riesce in fretta a scrollarsi di dosso l’avversario, facendo diventare un 8-7 in 12-8 grazie al solito Michieletto. Sbertoli dirige bene la squadra in cabina di regia e trova nuovamente l’ace che vale il 18-14. È l’allungo che decide il parziale, perché poi i Campioni d’Europa blindano la propria fase di cambiopalla (22-18) con Michieletto e Flavio e si portano sul 2-1 esterno già sul 25-21.

Nel quarto periodo Grottazzolina esce ben presto di partita, rivelandosi molto fallosa; l’Itas Trentino ne approfitta per scappare via subito (7-4), ma i padroni di casa in un attimo risalgono sino al 7-7. Serve un nuovo spunto e lo firma Michieletto col servizio (14-12); Ortenzi spende un time out ma alla ripresa è sempre Alessandro a dettare legge dalla linea dei nove metri (17-12). La Yuasa Battery prova a reagire ancora (18-15), ma lo spazio per replicare è sempre più esiguo: si arriva sul 24-23 con Magalini che toglie le castagne dal fuoco per il definitivo 25-23 che vale tre punti.

“Sono tre punti ed una vittoria importante, soprattutto per come si era messa la partita nel corso del primo set – ha spiegato al termine della gara l’allenatore dell’Itas Trentino Fabio Soli – . Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire e da lottare contro una Grottazzolina che in casa ha sempre saputo mettere in difficoltà i propri avversari. Con il buon lavoro svolto in attacco siamo riusciti a compensare una serata in cui obiettivamente abbiamo avuto qualche mancanza; sono molto contento dell’apporto offerto da chi è entrato in corso d’opera o di chi solitamente non gioca titolare e oggi lo ha fatto. Siamo stati bravi a rimanere con la testa nella partita anche quando le cose non ci venivamo naturali e questo ci ha permesso di portare a casa il risultato che volevamo”.

L’Itas Trentino rientrerà già nella notte a Trento e a partire da lunedì pomeriggio inizierà a preparare in palestra il prossimo appuntamento di SuperLega. Domenica 10 novembre alla ilT quotidiano Arena a partire dalle ore 18 arriverà infatti il momento della tradizionale sfida con la Rana Verona, valida per il settimo turno di regular season.

Di seguito il tabellino della gara della sesta giornata di regular season di SuperLega Credem Banca 2024/25 giocata questa sera al PalaSavelli di Porto San Giorgio.

Yuasa Battery Grottazzolina-Itas Trentino 1-3

(25-22, 18-25, 21-25, 23-25)

YUASA BATTERY: Cvanciger 17, Antonov 12, Demyanennko 7, Zhukouski 4, Tatarov 13, Mattei, Marchisio (L); Vecchi, Comparoni 6, Marchiani. N.e. Cubito, Petkovic, Fedrizzi, Schalk. All. Massimiliano Ortenzi.

ITAS TRENTINO: Rychlicki 3, Michieletto 25, Kozamernik 2, Sbertoli 3, Magalini 15, Flavio 10, Laurenzano (L); Gabi Garcia 12, Pesaresi, Acquarone. N.e. Bristot, Pellacani, Magalini e Bartha. All. Fabio Soli.

ARBITRI: Cappello di Sortino (Siracusa) e Curto di Gorizia.

DURATA SET: 29’, 29’, 30’, 32’; tot 2h.

NOTE: 2.038 spettatori, incasso di 21.586 euro. Yuasa Battery: 3 muri, 8 ace, 15 errori in battuta, 9 errori in attacco, 47% in attacco, 51% (28%) in ricezione. Itas Trentino: 5 muri, 6 ace, 22 errori in battuta, 5 errori in attacco, 61% in attacco, 42% (23%) in ricezione. Mvp Michieletto.