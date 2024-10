ITAS MUTUA * TRENTO – “PREMIO LIBRO DI MONTAGNA – 51ESIMA EDIZIONE“: PRESIDENTE ROVA, «FIORE ALL’OCCHIELLO DELLE NOSTRE INIZIATIVE IN ÀMBITO CULTURALE»

14.54 - martedì 8 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Premio ITAS del Libro di Montagna: al via la 51a edizione. Aperte le iscrizioni per lo storico concorso letterario organizzato a Trento da ITAS Mutua.

Archiviato il grande successo della premiazione della cinquantesima edizione, svoltasi in aprile con una grande evento al Teatro Sociale di Trento alla presenza di Corrado Augias e Veronica Pivetti, il Premio ITAS dà ufficialmente il via alla nuova edizione che lo vede ancora protagonista come uno dei più storici premi letterari italiani.

“Dopo il giro di boa delle prime 50 edizioni, ITAS prosegue nella sua volontà di sostenere questo prestigioso premio letterario che rappresenta il fiore all’occhiello delle nostre iniziative in ambito culturale” – commenta Luciano Rova, presidente ITAS.

“Lo spirito mutualistico che caratterizza la nostra Compagnia assicurativa, trova piena realizzazione anche nella tutela e diffusione della cultura nelle sue molteplici forme e il Premio ITAS, attivo dal 1971, ne rappresenta il miglior esempio concreto” – conclude Rova.

Anche Alessandro Molinari, amministratore delegato e direttore generale ITAS, sottolinea l’importanza del Premio che “rappresenta uno dei principali asset non assicurativi della Compagnia, un’iniziativa culturale storica che nel corso degli anni ha saputo progredire diventando una vera e propria cartina al tornasole dell’evoluzione culturale della nostra società. Proprio come ITAS, che da oltre 200 anni dà risposte sempre attuali e concrete ai propri soci assicurati, adattandosi con efficacia ai mutamenti sociali ed economici.”

Il Premio ITAS, nato per festeggiare i 150 anni dalla nascita di ITAS Mutua (avvenuta nel 1821), rappresenta ormai uno dei maggiori premi letterari internazionali dedicati al mondo delle Terre Alte e dalla cultura espressa da questi territori.

Concorrono al Premio opere di un genere che in epoche recenti ha continuamente allargato la platea di appassionati come dimostrano le decine di case editrici partecipanti e gli autori che, da tutto il mondo, considerano il Premio ITAS un vero e proprio punto di riferimento indiscusso per gli amanti del genere.

Sono quindi ufficialmente aperte le iscrizioni per l’edizione 2025 (51a edizione), riservata alle opere edite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

Il termine ultimo per inviare le opere è il 31 gennaio 2025. Entro questa data le opere a concorso devono pervenire in 8 copie a:

Segreteria Premio ITAS – Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, con l’indicazione dei contatti di autore e casa editrice.

La premiazione è prevista in aprile 2025, durante la settimana del Trento FilmFestival con il quale il Premio ITAS collabora in sinergia da molti anni.

Per la nuova edizione restano invariate le cinque categorie delle opere in gara:

– Alpinismo e sport di montagna: narrazioni e descrizioni di imprese alpinistiche e sportive nello scenario montano

– Guide e mappe: manuali e materiali per muoversi in ambiente montano fra alte vie, sentieri e percorsi anche in arrampicata, con gli sci, in bicicletta

– Libri per ragazzi: romanzi, racconti, manuali, guide, testi illustrati pensati per i più giovani, bambini o ragazzi

– Ricerca e ambiente: ricerche storiche, sociologiche e antropologiche, indagini scientifiche su aspetti naturalistici e ambientali. Flora, fauna, geologia

– Vita e storie di montagna: narrativa, biografie, reportage, poesia, che raccontano e descrivono anche con tecniche visuali (foto, graphic novel) il quotidiano vivere nelle terre alte