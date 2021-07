ITAS MUTUA * TERRITORIO: « IL NUOVO CDA INCONTRA IL PRESIDENTE KOMPATSCHER, ALLA CANTINA CALDARO UN CONFRONTO CONVIVIALE »

Il Consiglio di Amministrazione di ITAS Mutua si è riunito in questi giorni presso la Cantina di Caldaro (BZ), accolto dal vicepresidente ITAS Alexander Von Egen, che della cantina Kaltern è anche vicepresidente.

L’incontro ha visto anche la partecipazione di Arno Kompatscher, presidente della Provincia autonoma di Bolzano che ha sottolineato l’importanza della presenza della Compagnia nel territorio altoatesino, specialmente nelle sue vallate dove gli agenti ITAS assumono un fondamentale ruolo non solo in una logica di protezione dei soci assicurati, ma anche nella diffusione di una vera e propria cultura di prevenzione dei rischi.

Soddisfazione per l’incontro è stata espressa anche da Giuseppe Consoli, presidente ITAS, che ha ringraziato il presidente Kompatscher per il suo gentile intervento e ha sottolineato come l’Alto Adige costituisca da sempre un territorio strategico per la Compagnia che da 200 anni si impegna nella tutela delle popolazioni alpine, caratterizzate da esigenze peculiari alle quali ITAS da 200 anni è in grado di rispondere efficacemente.

A seguito dell’incontro i partecipanti, accompagnati da Alexander von Egen, hanno potuto ammirare la “botte storica” che ritrae l’imperatore Francesco Giuseppe d’Austria, nipote dell’imperatore Francesco I che nel 1821 approvò la nascita, in forma di Mutua, dell’“Istituto provinciale tirolese e vorarlberghese di assicurazione contro gli incendi”, oggi ITAS.