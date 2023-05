ITALIA VIVA TRENTINO * “RENEW EUROPE“: CONZATTI, « CON BONETTI A CAVALESE (15/5) E MARATTIN A PREDAZZO (22/5) »

18.38 - martedì 9 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il mese di maggio vede le tappe del Tour SCELTA di Italia Viva Trentino – ReNew Europe a Malè, a Cavalese e Predazzo rispettivamente il 15 e il 22. Il tour si concluderà con un grande incontro/convegno a Trento lunedì 29 maggio.

“La nostra SCELTA – dice Donatella Conzatti, senatrice XVIII Legislatura e coordinatrice regionale di Italia Viva – si fa sempre più consapevole e ricca di contenuti. Politicamente, con l’adesione all’Alleanza Democratica e Autonomista, noi i liberal democratici abbiamo ribadito di voler coltivare una cultura di governo lontana tanto dai sovranismi di destra che dai populismi e abbiamo messo ‘la palla al centro’ dopo il buon 8,4% che i trentini hanno voluto assegnarci alle politiche del 2022”.

Conzatti specifica: “Alle elezioni europee del 2024 ci presenteremo con ReNew Europe. Siamo infatti europeisti ed autonomisti. Sappiamo che le transizioni ambientali, energetiche e digitali sono priorità urgenti e che il PNRR va completato senza ulteriori indugi. Crediamo che la nostra società debba diventare pienamente paritaria, una comunità in cui i servizi garantiscano a ciascuno di partire dalla stessa linea di partenza, avendo le medesime opportunità – di studio, di cura, di lavoro, di welfare – e di arrivare alla meta che ciascuno liberamente si prefigge in base a impegno e talenti individuali. Crediamo in una società inclusiva in cui donne e uomini, giovani e meno giovani, periferie e centri abbiano la medesima voce. La nostra SCELTA è quella di dedicare tempo a chi abita in Trentino per costruire assieme un nuovo Trentino ricco dei valori repubblicani in cui crediamo”.

LUNEDÌ 15 MAGGIO A CAVALESE alle ore 20.00 presso la Sala Frasnelli (Via Marconi, 8)

Donatella Conzatti, senatrice XVIII Legislatura, dialoga con l’On. Elena Bonetti, già Ministra per le Pari opportunità e la famiglia del Governo di Mario Draghi e molti esperti, moderati dalla giornalista Stefania Povolo.

La riflessione si svilupperà attorno al tema della PARITA’. L’incontro delineerà proposte e pareri per riassorbire le differenze di genere come delineato dalla Strategia nazionale per la parità di genere “che si ispira alla Gender Equality Strategy 2020-2025 dell’Unione europea, con una prospettiva di lungo termine, rappresenta lo schema di valori, la direzione delle politiche che dovranno essere realizzate e il punto di arrivo in termini di parità di genere. La Strategia è una delle priorità trasversali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il riferimento per l’attuazione della riforma del Family Act”.

“La nostra priorità – dice Conzatti – è quella di approvare una Strategia provinciale per la parità di genere, che grazie agli strumenti legislativi ed alle risorse della autonomia, permetta al nostro territorio di accelerare il percorso. Il modello di società paritaria che garantirà, tra le altre, maggiore crescita e benessere e saprà invertire la tendenza della denatalità che giorno dopo giorno indebolisce tutto il nostro Paese”.

Ne parlano in una tavola rotonda:

· SALUTE di GENERE – Lucia Busatta, Docente Università di Trento

· CULTURA della PARITA’ – Erna Pisetta, Docente e già Sindaca di Albiano

· EUROPA e DIRITTI – Alexander Schuster, Avvocato

· LAVORO e CERTIFICAZIONE AZIENDALE PARITA’ DI GENERE – On. Elena Bonetti, già Ministra per le Pari opportunità e la famiglia

· TURISMO e TERRITORIO – Roberto Sani, Consulente marketing territoriale

· AUTONOMIA per la PARITA’ – Cristina Donei, AmministratriceDa segnare in agenda anche gli incontri di:

– LUNEDÌ 22 MAGGIO A PREDAZZO alle ore 20.00 presso la Sala Rosa del Municipio (piazza SS. Filippo e Giacomo, 3). Donatella Conzatti dialogherà con l’On. Luigi Marattin membro e già Presidente della Commissione finanze della Camera dei Deputati. Al centro dell’incontro la “SCELTA DI SVILUPPO” e quindi DEF, PNRR e Riforma fiscale.

– LUNEDI 29 MAGGIO A TRENTO alle ore 20.00 incontro/convegno finale a chiusura del tour di Italia Viva Trentino – Renew Europe.