ITALIA VIVA – TRENTINO * “LA SCELTA È TUA”: CONZATTI, « PARTE DA STORO IL TOUR DI “RENEW EUROPE”, FOCUS SU SANITÀ – CULTURA – EUROPA – LAVORO – TERRITORIO – AUTONOMIA »

10.07 - sabato 25 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

“La scelta è tua. La scelta di passare dal ‘vediamo che succede’ al ‘prendo posizione e mi attivo per farlo succedere’ è nelle tue mani. La scelta di rispondere presente agli appuntamenti del lunedì alle 20 nei Comuni del Trentino è tua”. Così Donatella Conzatti, coordinatrice regionale Italia Viva – ReNew Europe, già senatrice della Repubblica, presenta il tour di Italia Viva, partito venerdì da Storo e che ogni lunedì, fino a maggio, farà tappa in Trentino.

“Gli appuntamenti del lunedì sono iniziati, con un bilancio di ciò che funziona, dei problemi e dei cambiamenti necessari per avere più servizi e un avvenire migliore. Così procederemo per ogni ambito territoriale che andremo a visitare, sollecitare, stimolare, risvegliare – prosegue Conzatti. La nostra scelta è fin d’ora quella di andare a votare ad ottobre 2023 perché avere persone impegnate e capaci che gestiscono il nostro Trentino è nell’interesse di ciascuno di noi. Vogliamo prepararci per tempo a decidere bene, così che la nostra SCELTA possa essere libera dalla manipolazione degli slogan e libera dalle mode politiche del momento, libera dai condizionamenti”.

L’incontro che si è tenuto venerdì a Storo, “perché il primo incontro deve essere speciale”, ha toccato diversi ambiti di ragionamento e riflessione: Sanità, Cultura, Europa, Lavoro, Territorio, Autonomia. Argomenti che nelle iniziali formano la parola SCELTA.

Ad intervenire nelle riflessioni: Roberta Calza (Sanità), Rita Zambanini (Cultura), Fabio Pipinato (Europa), Riccardo Lucatti (Lavoro), Roberto Sani (Turismo), Filippo Virdia (Autonomia).

Il prossimo incontro si terrà lunedì 27 febbraio a Cles, presso Casa Sociale Lanza (via Lanza) alle ore 20.00 per parlare di: Sanità, Cultura, Europa, Lavoro, Territorio, Agricoltura con: Roberta Calza (Sanità), Fabio Pipinato (Cultura), Marco Combetto (Europa), Riccardo Lucatti (Lavoro), Roberto Sani (Turismo), Andrea Bonn (Agricoltura).

Gli appuntamenti dei lunedì di marzo ore 20.00: Fiera di Primiero (6 marzo), Borgo Valsugana (13 marzo), Bolzano (20 marzo ore 17.30), Trento (20 marzo), Pergine (27 marzo).

Gli appuntamenti dei lunedì di aprile ore 20.00: Mezzocorona (3 aprile), Rovereto (14 aprile), Riva del Garda (17 aprile).

Gli appuntamenti dei lunedì di maggio ore 20.00: Malè (8 maggio), Cavalese (15 maggio), Predazzo (22 maggio), Trento (29 maggio).

Conzatti infine, si sofferma sulla Politica, quella con la P maiuscola, quella delle idee, degli ideali, dei valori, delle competenze. “La nostra SCELTA è quella di mettere ‘la palla al centro’, una sintesi per dire che la nostra forza politica è centrale, baricentrica rispetto alla geografia dei partiti. Siamo casa per culture politiche riformiste, popolari, liberali. Siamo quelli che con Azione hanno dato vita alla piattaforma del Terzo Polo scelta dal 8,4% dei trentini alle politiche del 2022, quelli che hanno scelto il campo dell’Alleanza democratica per l’Autonomia e quelli che alle elezioni europee del 2024 si presenteranno con ReNew Europe. Siamo europeisti ed autonomisti. Sappiamo che le transizioni ambientali, energetiche e digitali sono priorità urgenti. Crediamo che la nostra società debba diventare maggiormente paritaria, una comunità di in cui i servizi garantiscano a ciascuno di partire avendo le medesime opportunità – di studio, di cura, di lavoro, di welfare – e di arrivare in base a impegno e talenti individuali. Crediamo in una società inclusiva in cui donne e uomini, giovani e meno giovani, periferie e centri abbiano la medesima voce. La nostra SCELTA è quella di dedicare del tempo a chi abita in Trentino per costruire assieme un nuovo Trentino ricco dei valori in cui crediamo.

Donatella Conzatti

Coordinatrice regionale Italia Viva