ITALIA VIVA TRENTINO * “LA MARATONA DELLE SCELTE”: « INCONTRO CON LA SEN. PAITA, APPUNTAMENTO A TRENTO (29/5 – 14.00) »

09.11 - venerdì 26 maggio 2023

Arriva a Trento lunedì 29 maggio, nella sua tappa conclusiva, il Tour SCELTA di Italia Viva Trentino con tanti ospiti e tante visioni di prospettiva che saranno non solo un riassunto delle 14 tappe che in questi mesi hanno accompagnato il viaggio di Italia Viva in Trentino, ma anche, e soprattutto, di ripartenza verso le elezioni provinciali del 22 ottobre.

All’incontro, ricco di partecipanti, ciascuno avrà 3 minuti per raccontare la propria priorità durante la MARATONA DELLE SCELTE. Tra gli ospiti attesi ci sarà la Senatrice Lella Paita, Presidente del Gruppo Italia Viva, Azione, ReNew Europe al Senato della Repubblica. La Senatrice Lella Paita e la Coordinatrice regionale e già Senatrice Donatella Conzatti parleranno della SCELTA POLITICA – trentina, nazionale ed europea – e delle SCELTE urgenti per il Trentino con una maratona che coinvolgerà tutti coloro che hanno costruito il Tour SCELTA.

“L’incontro – anticipa Donatella Conzatti, senatrice nella XVIII Legislatura – sarà l’occasione per fare il punto di un lavoro di tre mesi in dialogo con tutti i territori del Trentino e in collaborazione con molte voci: agricoltori, albergatori, allevatori, amministratori locali, architetti e paesaggisti, avvocati, bancari, commerciali, consulenti della comunicazione, cooperatori, associazioni datoriali, editori, esperti, impiegati, informatici, esponenti delle minoranze escursionisti, funzionari pubblici italiani ed europei, giornalisti, insegnanti, linguistiche, manager, medici e sanitari, operatori del terzo settore, operatori turistici, professionisti, professori di scuola e università, ricercatori, ristoratori, sindacalisti, sportivi, studenti, tecnici. Ciascuna voce ci ha aiutati a fare una fotografia senza sconti e basata sui dati del Trentino oggi e assieme abbiamo studiato soluzioni realizzabili in aree critiche rispetto alle quali serve un lavoro di ripristino: Sanità, Cultura, Europa, Lavoro, Territorio, Autonomia. Un lavoro che siamo pronti a svolgere dal 22 ottobre quando i trentini potranno decidere di riporre fiducia in noi”.

“Per svolgere al meglio il lavoro di costruzione del futuro del Trentino – prosegue Conzatti – abbiamo coinvolto anche politici che durante il loro periodo nelle Istituzioni hanno lavorato per innovare la legislazione di specifici settori con risultati concreti e misurabili: il già Senatore Riccardo Nencini per la cultura, l’On. Luigi Marattin per l’economia, l’On. e già Ministra Elena Bonetti per le Pari opportunità e la famiglia, l’On. eurodeputato e già Sottosegretario alle Politiche europee Sandro Gozi per l’Europa, il Senatore e già tre volte Sottosegretario allo Sviluppo economico, agli Esteri e agli Interni Ivan Scalfarotto per i diritti e lo sviluppo, il Senatore Pietro Patton per l’Autonomia e anche la sottoscritta già Vicepresidente e Segretaria della Commissione femminicidio, per la violenza domestica e di genere”.

Il punto stampa sarà allestito a partire dalle ore 13.30 in Vicolo del Vo’ n. 3 a Trento.

La coordinatrice regionale Donatella Conzatti

Il coordinatore provinciale Fabio Pipinato

La coordinatrice di Trento Rita Zambanini