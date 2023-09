ITALIA VIVA TRENTINO * AMMINISTRATIVE PAT: CONZATTI, « PRESENTAZIONE LISTA CANDIDÀTI ASSIEME A VALDUGA E SCALFAROTTO, ROVERETO 9/9 – ORE 15.00 »

17.41 - martedì 5 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Provinciali, Conzatti: “Italia Viva c’è, il 9 settembre presenteremo la squadra a sostegno di Valduga”. “Il 9 settembre come Italia Viva Trentino vi aspettiamo numerosi a Rovereto alla presentazione della lista per le elezioni provinciali del 22 ottobre” – afferma Donatella Conzatti, già Senatrice di Italia Viva, Coordinatrice regionale di Italia Viva Trentino e membro della cabina di regia nazionale.

“Una squadra di donne e uomini che hanno scelto con coraggio e dedizione di mettersi a disposizione di un’intera comunità, una comunità che ha bisogno di una Politica riformista e capace di amministrare con lungimiranza e competenza la nostra Provincia, una Provincia che non deve aver paura dell’Autonomia che rappresenta, ma andarne orgogliosa.” – continua Donatella Conzatti.

“Passeremo un pomeriggio in compagnia del candidato Presidente Francesco Valduga e del Senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, un momento di confronto pubblico dove condivideremo la nostra idea di Trentino, un Trentino a misura di tutti. L’appuntamento è alle 15, presso la Caffetteria del MART, in via Corso Bettini 43 (Rovereto)” – conclude Conzatti.

Dettagli dell’evento:

Data: 9 settembre 2023

Ora: 15

Luogo: Caffetteria MART, Corso Bettini 43, Rovereto.