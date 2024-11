ITALIA NOSTRA – TRENTINO E BELLUNO * SERBATOIO VANOI: BALDRACCHI E CEINER, «LETTERA APERTA A MINISTRO AGRICOLTURA – PRESIDENTE ZAIA – CONSORZIO BRENTA» (40 OSSERVAZIONI)

Sezione trentina – Sezione di Belluno Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione

Trento – Belluno, 1 novembre 2024

Spett. Consorzio di Bonifica del Brenta,

Osservazioni sullo studio di fattibilità tecnica ed economica”Serbatoio del Vanoi. Realizzazione di un invaso sul torrente Vanoi e tutela dell’irrigazione nel comprensorio del Consorzio di bonifica del Brenta”.

A. PREMESSA

Il progetto e le troppe omissioni

Il progetto prende in considerazione quattro ipotesi, nel concreto due localizzazioni dello sbarramento e 4 alternative. La possibile superficie del lago o dei laghi si aggira sui 200 ettari di territorio. Gli obiettivi perseguiti sono diversi, alcuni fra loro in contraddizione palese.

Per quanto riguarda gli effetti generali, sono coinvolti i territori della Regione Veneto, della Provincia autonoma di Trento, delle Comunità del Primiero, del Tesino, della Bassa Valsugana, del Feltrino e del fondovalle del Brenta, in totale 53 Comuni.

Più che di un progetto si tratta di una proposta, o più proposte, forte/i di troppe omissioni o semplificazioni, temi liquidati con superficialità o nemmeno affrontati. Quanto si chiede trattasi di indicazioni, approfondimenti che andavano studiate/i nel dettaglio e rese pubbliche/ci nel progetto di fattibilità: in presenza di carenza di informazioni risulta impossibile definire la fattibilità di un’opera quindi approssimarsi a un progetto esecutivo.

La diga è progettata su un dichiarato tempo di ritorno del rischio alluvionale previsto in 100 anni. Il dato è facilmente contestabile in mancanza di un approfondimento della serie storica degli eventi alluvionali e di una riflessione su quanto avviene a ogni evento meteo sulle Alpi o anche recentemente nel centro Europa. Ricorrere a statistiche storiche ha un grande valore documentale, ma oggi queste non hanno più valore di proiezione di probabilità nel futuro, anche breve. Impossibile quindi parlare di tempi di ritorno. È evidente come i dati raccolti nel passato e rapportati a una valutazione di media oggi non siano più attendibili visti gli effetti sulla regimazione delle acque imposti dall’uomo, i reali valori delle precipitazioni che si stanno modificando, i cambiamenti climatici in corso.

B. OSSERVAZIONI

Le osservazioni al progetto sono espresse in forma congiunta dalle Sezioni trentina e di Belluno di Italia Nostra e intendono esprimere la ferma contrarietà alla realizzazione della diga sul torrente Vanoi. Sono qui riportate in ordine tematico e, per chiarezza di lettura, numerate dall’1 al 40 anche se, vista la complessità del tema e delle sue ricadute paesaggistiche-ambientali-sociali-economiche, la loro disaggregazione è stata alquanto difficoltosa, poiché le varie tematiche si compenetrano e completano a vicenda.