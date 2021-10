ITALIA NOSTRA – TRENTINO * CONSIGLIO DIRETTIVO: « MANUELA BALDRACCHI È LA NUOVA PRESIDENTE, LUIGI CASANOVA IL VICE »

Rinnovato il Consiglio Direttivo di Italia Nostra: Baldracchi presidente, Casanova vice. Sabato 18 settembre 2021, al Muse, in occasione dell’Assemblea straordinaria della sezione trentina di Italia Nostra, è stato votato il nuovo Consiglio Direttivo dell’associazione, che rimarrà in carica per tre anni. Sono stati eletti: Manuela Baldracchi, Viviana Bertolini, Luigi Casanova, Ezio Chini, Salvatore Ferrari, Paolo Mayr, Ettore Sartori, Beppo Toffolon e Silvana Zadra.

Nella riunione del Consiglio Direttivo di martedì 5 ottobre – convocata dall’ing. Paolo Mayr, consigliere anziano e socio fondatore (nel 1963) della sezione– sono state elette, all’unanimità, le cariche sociali: Manuela Baldracchi è stata nominata presidente e Luigi Casanova, vicepresidente. Nel ruolo di segretario e in quello di tesoriere sono stati riconfermati, rispettivamente: Silvana Zadra e Salvatore Ferrari. Ezio Chini sarà il referente per il settore dell’educazione culturale, Beppo Toffolon per il bollettino d’informazione “INforma” e Viviana Bertolini per la comunicazione. Ettore Sartori rappresenterà Italia Nostra nel coordinamento ambientalista dell’Alto Garda Trentino.