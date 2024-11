ITALIA 1 – “LE IENE“ * LE PAROLE DI MARIA SULL’ORGANIZZAZIONE DEL TOUR CHE OFFRE SESSO ORALE A SCONOSCIUTI: «DIETRO AL “CALIPPO TOUR“ C’È UNA AGENZIA, VI MANDO TUTTO QUANTO»

15.30 - domenica 24 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Dietro al calippo tour c’è una agenzia, vi mando tutto quanto.”. Questa una delle frasi che sembrerebbe fugare ogni dubbio sul calippo gate, pronunciate da Maria (nome di fantasia, ndr.), una ragazza che, interessata a prendere il posto di Paolina e cominciare il tour con Ambra, ha scelto di dire la sua ai microfoni di Gaston Zama. Il servizio completo de “Le Iene” andrà in onda stasera, in prima serata, su Italia 1.

/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

Da un paio di puntate Gaston Zama si sta occupando del famigerato “calippo tour”, inventato l’estate scorsa da due ragazze poco più che ventenni che, girando nelle città italiane, offrono sesso orale a sconosciuti.

Nel primo servizio andato in onda, Ambra e Paolina hanno consentito alla trasmissione di seguire il backstage di una delle loro tappe e di documentare il loro modus operandi per il reclutamento del candidato di turno. In quei giorni le due hanno spiegato cosa le ha spinte a dare vita a questo fenomeno, descrivendolo come una sorta di avventura in cui tutto è facile e tutti, alla fine, ne escono contenti e soddisfatti.

A seguito della messa in onda del primo servizio, nella redazione sono arrivate centinaia di segnalazioni che hanno però evidenziato delle diversità rispetto a quanto descritto dalle protagoniste, sia in tema di “gratuità” del metodo con cui il selezionato verrebbe scelto che su una sorta di regia che muoverebbe i fili.

Il secondo servizio ha infatti smascherato quanto detto dalle due, mostrando che non siano sempre e solo loro a rispondere sui social, rivelando percorsi a pagamento per potersi candidare al tour ed evidenziando la mancanza di garanzia nel riuscirci.

Ambra e Paolina, dai loro profili, hanno provato a giustificarsi definendo il servizio manipolato, montato ad arte, non vero, e aggiungendo anche che “Della tv, nel 2024, non ci si può fidare!”.

Dopo la mail anonima (calippogate@protonmail.com), messa a disposizione per le segnalazioni, ne sono arrivate più di 800: in tutte le persone hanno confermato ogni singolo passaggio mostrato nel servizio tv. Tra quelle, la testimonianza di Maria.