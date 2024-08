ITALIA 1 – “LE IENE – INSIDE“ * “RIFLESSIONI SULLA GIUSTIZIA”: «UN’ANALISI DI ANTONINO MONTELEONE CON I MAGISTRATI LUCA PALAMARA E ALFREDO ROBLEDO (6/8 – 21.20)»

15.25 - lunedì 5 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Domani, martedì 6 agosto, in prima serata, su Italia 1, ultimo appuntamento estivo con “Le Iene presentano: Inside” dal titolo ‘Riflessioni sulla giustizia’, un’analisi per comprendere quale sia lo stato della giustizia nel nostro Paese. Nella puntata si approfondiranno le modalità con cui viene applicata la legge nei nostri tribunali, le difficoltà delle professioni di giudici e magistrati e di come a volte – in nome della legge – vengano forzati i limiti delle procedure e delle regole.

Si parlerà inoltre della relazione tra giustizia e comunicazione, di come si comportano gli organi di informazione di fronte a un caso di cronaca, provando a rispondere a domande quali: quanto è profondo il legame che lega procure e organi di stampa? Quando è necessario dubitare di indizi e prove, anche di quelle che sembrano le più clamorose, come le confessioni? Oppure: come si fa quando una cosa che era stata presentata come una prova si rivela sbagliata o manipolata? E infine, quanto influisce il racconto mediatico sulla sentenza finale?

Alla luce di questi interrogativi, Antonino Monteleone e Riccardo Festinese ripercorrono alcuni casi giudiziari raccontati e documentati a Le Iene, in cui sembrerebbero apparse storture ed elementi poco chiari: dalla strage di Erba al caso Yara Gambirasio, dalla morte del ciclista Marco Pantani fino al delitto di Garlasco.

A commentare il tema e le vicende giudiziarie i giornalisti: Nicola Porro, Enrico Mentana, Luca Telese e Salvo Sottile; i magistrati Luca Palamara e Alfredo Robledo, l’avvocato e psicologo Guglielmo Gulotta.