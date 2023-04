ITALIA 1 – “LE IENE“ * INSIDE“: « “L’ANIMA NERA DELLA CHIESA”, ELEMENTI MAI EMERSI E INTERVISTE AI CHIERICHETTI CHE HANNO DENUNCIATO GLI ABUSI (16/4) »

11.32 - sabato 15 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Domani, domenica 16 aprile, in prime-time su Italia 1, il quinto appuntamento stagionale con “Le Iene presentano: Inside” è “L’anima nera della Chiesa”. L’inchiesta di Gaetano Pecoraro e Riccardo Festinese narra di scandali finanziari, morti sospette e rapimenti, storture difficilmente conciliabili con la dottrina della Chiesa Cattolica, con un approfondimento particolare sui peccati che hanno provocato uno degli scandali più profondi che hanno investito la cristianità negli ultimi anni e che hanno dato luogo al primo processo della storia per i presunti abusi sessuali, avvenuti all’interno delle mura Vaticane, tra i chierichetti del Papa.

Sul banco degli imputati, nel 2019, con un rinvio a giudizio, erano finiti un seminarista diventato poi sacerdote, Don Gabriele Martinelli e un monsignore, Don Enrico Radice, rettore del preseminario all’epoca dei fatti. Le accuse erano pesantissime: violenze sessuali, abusi, favoreggiamenti, tutti avvenuti nel preseminario San Pio X, l’istituto frequentato da giovanissimi il cui scopo è orientare le vocazioni di chi lo frequenta. Al primo fu imputato di aver compiuto le presunte violenze, al secondo di averle coperte.

La trasmissione di Italia 1 ha cominciato a raccontare la terribile e delicata vicenda il 12 novembre 2017, ponendo il primo tassello di questa inchiesta grazie alla sconvolgente testimonianza di Kamil Jarzembowski, il ragazzo che per primo denunciò pubblicamente, dando così via a un tam-tam mediatico mondiale e a due procedimenti giudiziari non ancora del tutto conclusi.

Kamil aveva deciso di raccontare alle telecamere de Le Iene la propria versione, sostenendo di essere stato testimone oculare di violenze sessuali che il suo compagno di stanza, Marco (nome di fantasia, ndr.) da ragazzino, avrebbe subìto. Ad aggiungersi al coro accusatorio arrivò anche la testimonianza di Marco stesso che, esattamente come Kamil, aveva puntato il dito contro il seminarista Martinelli. Poi ci fu anche quella di Lucio (nome di fantasia, ndr.), infine quella di Carlo (nome di fantasia, ndr.): le accuse erano sempre le stesse e tutte nei confronti di Don Gabriele Martinelli e di Don Enrico Radice.

Nella puntata di domani Gaetano Pecoraro riavvolge il nastro e ripercorre l’intera vicenda mostrando elementi nuovi e mai emersi fino a oggi. Dalle dichiarazioni inedite degli ex chierichetti del Papa alle interviste a tutti i principali protagonisti che, in questi anni, avrebbero, direttamente o indirettamente, delle responsabilità per quanto accaduto.