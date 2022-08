ITALEXIT – TRENTINO * ELEZIONI: BARTOLETTI « LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE HA RIGETTATO IL RICORSO LISTA “ ITALEXIT PER L’ITALIA”, VIOLATE LE DISPOSIZIONI COMMA 1 NUMERO 2 DPR 361/1957 »

15.06 - sabato 27 agosto 2022

///

IN DATA 26.08.2022ALLE ORE 19,42 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE –UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE HA RIGETTATO IL RICORSO DELLA LISTA “ ITALEXIT PER L’ITALIA”

RITENENDO VIOLATE LE DISPOSIZIONI DEL COMMA 1 NUMERO 2 DEL DPR 361/1957 E ART.20 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS 533/1993.

Sono state presentate e controllate dalla commissione della Corte di Appello per i collegi senatoriali 1346 firme certificate che ci avrebbero permesso di essere presenti in 5 dei sei collegi del Trentino Alto Adige Suedtirol (Rovereto, Trento, Pergine, Bolzano, Merano). Tengo a precisare che i candidati del partito al Senato sono stati estranei al processo e al disguido burocratico che ha portato a tutto questo.

Italexit per L’Italia Trentino Alto Adige Suedtirol è rammaricata per l’accaduto ma ancora più motivata e coesa nella sfida elettorale per la Camera dei Deputati, dirimente per contribuire al quorum nazionale del partito per l’accesso al Parlamento.

“In qualità di coordinatore regionale vorrei ringraziare la stragrande maggioranza dei funzionari pubblici dei vari uffici che si sono prodigati e resi disponibili nell’aiutare il processo elettorale della raccolta e certificazione delle firme sopperendo con la loro dedizione e gentilezza a tante mancanze di certe istituzioni che anziché agevolare la partecipazione e il processo democratico parrebbero seguire una strada opposta.

Un sentito ringraziamento, pochi in questo caso, va ai rappresentanti politici (consiglieri comunali e provinciali) di altri partiti che si sono resi disponibili nel certificare per noi le firme dimostrando sensibilità e cultura democratica.”

Gabriele Bartoletti coordinatore regionale di Italexit per l’Italia