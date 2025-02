ITA AIRWAYS * STICKER “INSPIRED BY ALITALIA”: «AIRBUS A350, IL PRIMO AEROMOBILE A SFOGGIARE LA FRASE SULLA LIVREA»

16.47 - venerdì 14 febbraio 2025

A partire dal 15 febbraio ITA Airways lancia lo sticker “Inspired by Alitalia” su tre degli aeromobili di nuova generazione presenti nella propria flotta.

Dopo esser stato annunciato il 27 settembre 2024 e progressivamente introdotto su alcuni touchpoint strategici, quali app e sito web, ITA Airways sceglie così di accostare al proprio marchio una dichiarazione di un sentimento di profonda riconoscenza verso una storia di cui la Compagnia è orgogliosa.

Il primo aeromobile a sfoggiare la frase sulla livrea sarà un Airbus A350 di ultima generazione, attivo sulle rotte di lungo raggio, e debutterà sabato 15 febbraio 2025 volando sulla rotta Roma Fiumicino – Tokyo Haneda. Nel corso della stagione Summer 2025 “Inspired by Alitalia” sarà inoltre apposto su ulteriori due aeromobili, un Airbus A321neo, impiegato sulle rotte di medio raggio, e un Airbus A220-100, utilizzato prevalentemente per il breve raggio.

ITA Airways continua così a lavorare per essere la compagnia di riferimento per chi desidera volare non solo in Italia, ma con l’Italia nel cuore. Il brand Alitalia, importante asset di proprietà di ITA Airways che omaggia la storia dell’aviazione e del Paese con la sua eccellenza pionieristica nel trasporto aereo, viene così valorizzato attraverso un progetto concreto ed ambizioso che intende associare il marchio Alitalia al logo identitario “ITA Airways” per rafforzarlo con i suoi valori di eccellenza nel trasporto aereo unanimemente riconosciuti nel mondo.