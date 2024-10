ITA AIRWAYS * SERVIZI AEROPORTUALI: «PIÙ VOLI TRA MILANO E CALABRIA, INCREMENTO DELLA CAPACITÀ NELLA STAGIONE INVERNALE»

17.35 - martedì 1 ottobre 2024

ITA Airways: più voli tra Milano e la Calabria. Incremento della capacità nella stagione invernale. ITA Airways incrementa l’operativo da Milano Linate sugli aeroporti di Reggio Calabria e Lamezia Terme nella stagione invernale 2024-2025, accogliendo le istanze del territorio calabrese, a conferma dell’interesse della Compagnia per la connettività della Calabria e per la mobilità dei suoi cittadini.

In particolare, la Compagnia opererà una frequenza giornaliera addizionale sull’aeroporto di Reggio Calabria, rispetto alle due attuali, con partenza dall’aeroporto calabrese alle ore 06:15 e arrivo a Milano Linate alle 07:55 e rientro da Milano Linate alle 21:20 con arrivo a Reggio Calabria alle 23:05; tale soluzione consente ai cittadini calabresi di poter fare un viaggio di andata e ritorno in giornata su Milano.

Con riferimento all’aeroporto di Lamezia Terme, ITA Airways aggiunge un volo pomeridiano con partenza da Milano Linate alle 18:25 e arrivo in Calabria alle 20:05 e rientro da Lamezia Terme alle ore 20:50 e arrivo a Linate alle 22:25. Anche per questa direttrice, dunque, si passerà da due a tre voli giornalieri.

La Compagnia contribuirà così ad agevolare gli spostamenti dei cittadini calabresi e la connettività via Milano Linate con tutte le destinazioni domestiche e internazionali servite dal proprio network.

“L’incremento della capacità tra Milano Linate e gli aeroporti di Reggio Calabria e Lamezia Terme conferma e rafforza la presenza di ITA Airways sugli scali calabresi, garantendo al territorio un’estesa connettività grazie alla valorizzazione delle prosecuzioni su tutto il nostro network dall’aeroporto di Milano Linate, secondo aeroporto di riferimento per la Compagnia – ha dichiarato Andrea Benassi, Direttore Generale di ITA Airways – La Calabria rappresenta per noi un territorio importante e questa operazione consente ad ITA Airways di contribuire in maniera strategica al rafforzamento del “Sistema Paese” insistendo innanzitutto sul rafforzamento della presenza sul mercato domestico, assicurando una maggiore copertura del territorio. Il potenziamento dell’offerta di ITA Airways sugli aeroporti calabresi è stato possibile grazie alla rinnovata collaborazione con la Regione Calabria e SACAL, con i quali la compagnia ha intrapreso un dialogo costruttivo teso al raggiungimento del comune obiettivo del miglioramento della connettività del territorio e dei cittadini”.

“L’incremento delle frequenze dei voli da parte di ITA Airways, dagli aeroporti di Lamezia Terme e di Reggio Calabria, è un segnale concreto dell’importanza che la Calabria ormai riveste nel panorama nazionale. Avere due nostri aeroporti collegati per ben tre volte al giorno con Milano è una grande opportunità per la nostra Regione e una scelta strategica che abbiamo deciso di fare con ITA Airways. – ha dichiarato Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria – L’obiettivo comune è quello di migliorare la mobilità dei nostri cittadini e di rendere la Calabria sempre più accessibile. È un passo fondamentale verso un futuro nel quale il nostro territorio sarà sempre più connesso, promuovendo tanto il turismo quanto lo sviluppo economico. Ringrazio ITA Airways e SACAL per l’importante risultato raggiunto”

“Siamo lieti di consolidare ulteriormente la collaborazione con ITA Airways per potenziare la connettività della Calabria. L’incremento dei voli da Milano Linate verso gli aeroporti di Reggio Calabria e Lamezia Terme rappresenta un traguardo significativo per il nostro territorio, migliorando l’accessibilità per i cittadini e rafforzando il legame con Milano. Questo sviluppo testimonia il nostro impegno continuo nel garantire un servizio aeroportuale di eccellenza, in linea con le esigenze della nostra comunità”- ha dichiarato Marco Franchini, Amministratore Unico di SACAL.

I nuovi voli sono disponibili per l’acquisto sul sito www.ita-airways.com, presso le agenzie di viaggio, il Customer Center e le biglietterie aeroportuali.