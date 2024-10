ITA AIRWAYS * ROMA FIUMICINO – BANGKOK: «IL VOLO DIRETTO PROSEGUE ANCHE NELLA “SUMMER 2025”, IN VENDITA DAL 30 MARZO»

08.16 - martedì 15 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

ITA Airways prosegue anche nella Summer 2025 il nuovo volo diretto Roma Fiumicino – Bangkok. In vendita voli dal 30 marzo. 2025

rosegue anche nella stagione summer 2025 il nuovo volo diretto di ITA Airways fra Roma Fiumicino e Bangkok, operativo a partire dal prossimo 16 novembre 2024. Sono in vendita su tutti i canali di ITA Airways i voli fra Roma e Bangkok per la prossima stagione estiva che inizierà dal 30 marzo 2025.

Il nuovo volo verrà operato nella stagione winter 2024/2025 con 5 frequenze settimanali, da Roma Fiumicino ogni lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica e da Bangkok ogni lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica.

Nella stagione summer 2025 il volo sarà operato con 3 frequenze settimanali, da Roma Fiumicino ogni martedì, giovedì e domenica, e da Bangkok ogni lunedì, mercoledì e venerdì.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.ita-airways.com, chiamare il Customer Information Assistance Office, o recarsi presso le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti.

ITA Airways è una società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio dell’attività nel settore del trasporto aereo. L’obiettivo di ITA è quello di creare un vettore aereo efficiente, innovativo, che diventi il punto di riferimento nel garantire all’Italia una connettività di qualità sia con destinazioni internazionali, così da incentivare il turismo e il commercio con l’estero, sia all’interno del Paese, sfruttando anche la mobilità integrata.

ITA Airways mette al centro della propria strategia il miglior servizio ai clienti (attraverso una forte digitalizzazione di processi che assicurino una esperienza best in class e servizi personalizzati), coniugato alla sostenibilità, declinata nel suo aspetto ambientale (nuovi aerei green e tecnologicamente avanzati, utilizzo di carburanti sostenibili), sociale (uguaglianza e inclusione per una compagnia gender less) e di governance (integrazione della sostenibilità nelle strategie e nei processi interni). ITA Airways è un membro SkyTeam da ottobre 2021.