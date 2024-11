ITA AIRWAYS * ITALIA-LIBIA: «DA OGGI IN VENDITA IL VOLO ROMA FIUMICINO-TRIPOLI, I COLLEGAMENTI DAL 12 GENNAIO 2025»

15.43 - martedì 12 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

ITA Airways: da oggi in vendita il volo Roma Fiumicino – Tripoli. La Compagnia avvia i collegamenti tra Italia e Libia dal 12 gennaio 2025.

RITA Airways, la compagnia aerea italiana di riferimento, annuncia l’apertura delle vendite, a partire da oggi, del volo diretto Roma Fiumicino – Tripoli Mitiga, che sarà operato dal 12 gennaio 2025.

L’operativo dei voli di ITA Airways fra l’Italia e la Libia, prevede due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica, nei seguenti orari:

partenza da Roma Fiumicino alle 9:15 e arrivo a Tripoli Mitiga alle 12:10 (ora locale)

partenza da Tripoli Mitiga alle 13:05 (ora locale) e arrivo a Roma Fiumicino alle 14:10.

La Libia è un mercato di primario interesse per ITA Airways che, nel proprio ruolo di vettore italiano di riferimento, ha la missione di supportare fattivamente il Sistema Paese, che in questo caso vede numerose aziende di prim’ordine impegnate in progetti industriali in Libia.

La ripresa del volo diretto ITA Airways Roma Fiumicino – Tripoli Mitiga è stata resa possibile grazie al primario ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed alla collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, i Ministeri dei Trasporti, e autorità dell’aviazione civile dei due Paesi (ENAC e Lybian Civil Aviation Authority) e la Compagnia aerea italiana.

“ITA Airways ha lavorato intensamente, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Governo ed ENAC, per l’apertura dei propri collegamenti regolari tra Italia e Libia – ha dichiarato Andrea Benassi, Direttore Generale della Compagnia – Il Paese nordafricano è un mercato molto importante e questo collegamento potrà contribuire all’incremento degli scambi commerciali tra le due Nazioni nonché a sostenere le tante realtà imprenditoriali italiane che operano in Libia, supportando con orgoglio il Sistema Paese”.

Con l’apertura di Tripoli le destinazioni operate da ITA Airways nella stagione invernale saranno 55.

È possibile acquistare i nuovi voli sui canali di vendita ITA Airways, tramite il sito ufficiale www.ita-airways.com, il Customer Information Assistance Office della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti.