ITA AIRWAYS * FESTIVITÀ PASQUALI 2023: « PER APRILE PIÙ VOLI VERSO LA SARDEGNA, 20 LE FREQUENZE AGGIUNTIVE »

ITA Airways alla luce dell’elevata domanda per il periodo delle festività pasquali 2023 incrementa il numero di voli in continuità territoriale con la Sardegna avviando la vendita di nuove frequenze. Per il mese di aprile, ITA Airways opererà un totale di 20 frequenze aggiuntive (pari a 40 voli) verso l’isola. Nel dettaglio:

11 frequenze sulla Milano Linate – Alghero e vv. (pari a 22 voli), di cui 6 nel periodo pasquale e 5 per il ponte del 25 Aprile.

9 frequenze sulla Milano Linate-Cagliari e vv. (pari a 18 voli), di cui 5 per il periodo delle festività pasquali e 4 per il ponte del 25 Aprile.

Con questi voli aggiuntivi, ITA Airways continua a garantire i collegamenti per la Sardegna, assicurando così la mobilità e la connettività con le destinazioni domestiche, internazionali e intercontinentali operate dalla Compagnia di bandiera e dai suoi vettori partner anche nei periodi delle festività.

Tutti i nuovi voli ITA Airways possono essere acquistati sul sito ita-airways.com, oppure attraverso il call center della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti.