ITA AIRWAYS * EMIRATES: «ANNUNCIATA LA FIRMA DI UN ACCORDO DI CODESHARE, PER ESPANDERE L’ATTUALE PARTNERSHIP»

09.57 - martedì 4 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

ITA Airways, la compagnia italiana di riferimento ed Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale, hanno finalizzato e firmato un accordo di codeshare per espandere la loro attuale partnership in occasione dell’Annual General Meeting della IATA a Dubai.

La cerimonia di firma si è svolta alla presenza di Antonino Turicchi, Presidente di ITA Airways, Andrea Benassi, Direttore Generale di ITA Airways, Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways e CEO Volare, Adnan Kazim, Deputy President e Chief Commercial Officer di Emirates, e altri ospiti dei rispettivi team alleanze.

Questo nuovo accordo commerciale offrirà maggiori opportunità di viaggio ai passeggeri di entrambe le compagnie, garantendo collegamenti diretti e one-stop verso importanti città servite da ITA Airways in Italia e in tutta Europa, e viaggi più comodi e veloci verso il network Emirates via Dubai.

L’accordo consentirà ai passeggeri di ITA Airways e di Emirates di volare verso le rispettive destinazioni con un unico biglietto, effettuando il check-in all’aeroporto di partenza e ritirando i bagagli alla destinazione finale.

I clienti di Emirates potranno viaggiare comodamente verso 9 destinazioni nazionali in Italia da Roma Fiumicino, incluse località turistiche come Torino, Firenze, Genova, Napoli, Brindisi, Bari, Catania, Palermo e Trieste. Inoltre, potranno raggiungere anche le città europee di Tirana e Sofia.

I clienti di ITA Airways potranno beneficiare di un portafoglio di opzioni di viaggio più ricco, grazie all’ampio network operato da Emirates via Dubai, passando per i servizi di ITA Airways da Roma.

L’accordo incrementerà inoltre i viaggi inbound verso le destinazioni italiane dalle regioni del network di Emirates, tra cui Australia, Estremo Oriente, Medio Oriente/GCC e Asia occidentale.