ISTITUTO WINPOLL * SONDAGGIO POLITICO: « AMMINISTRATIVE TRENTO 2020, I DATI RILEVAZIONI 400 INTERVISTATI / IANESELLI AL 55,4% – MERLER 31,5 – CARLI 4,6 – DEGASPERI 2,5 – PANTANO 2,3 – MARTINI 2,0 – ALTRI 1,7 (TOLLERANZA ERRORE 4%)»

ISTITUTO WINPOLL * SONDAGGIO POLITICO: « AMMINISTRATIVE TRENTO 2020, I DATI RILEVAZIONI 400 INTERVISTATI / IANESELLI AL 55,4% – MERLER 31,5 – CARLI 4,6 – DEGASPERI 2,5 – PANTANO 2,3 – MARTINI 2,0 – ALTRI 1,7 »

Note medologiche e giuridiche di agenzia Opinione:

a) Il presente sondaggio che Opinione diffonde è stato prodotto dalla società Winpoll Srls (Sede legale Verona – sito http://www.winpoll.it) ed è stato commissionato da Gianfranco Merlin di Trento.

b) Il sondaggio è stato realizzato nei giorni antecedenti la data venerdì 4/9/2020, ultimo giorno per Legge per la diffusione stampa. La presente news può quindi per la Legge vigente rimanere pubblicata nel sito Opinione senza limiti di tempo (sotto la mail di conferma inviata stamani dall’Autorità Agcom ad Opinione).

c) In allegato la normativa nazionale che regola la diffusione dei sondaggi di politica (documento inviato ieri ad Opinione dal presidente del Corecom del Trentino, autorità incardinata presso il Consiglio provinciale di Trento).

d) A fondo pagina la news circa il nostro lancio di ieri, relativo ad un sondaggio prodotto da Winpool per conto della testata Sole 24 ore circa le elezioni nella regione Puglia.

IN ALLEGATO: NORMATIVA AGCOM SONDAGGI POLITICI