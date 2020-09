ISTITUTO SONDAGGI WINPOLL E CISE PER “SOLE24 ORE” * ELEZIONI PUGLIA: « TESTA A TESTA TRA I DUE PRINCIPALI CANDIDATI, A FEBBRAIO FITTO ERA AVANTI DI 10 PUNTI E A FINE GIUGNO MENO DI 5 »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





È l’ultimo dei sei sondaggi (uno per ogni regione al voto) che sono stati pubblicati in questi giorni (in allegato la rassegna del Sole24Ore). Il sondaggio è stato realizzato su un campione di 1.000 pugliesi con tipologia mista tra il 28 agosto e il primo settembre

IN PUGLIA È TESTA A TESTA, EMILIANO IN SORPASSO SU FITTO?

Nostro ultimo sondaggio sulla Puglia sul Sole 24 Ore di oggi. Il quadro ad oggi è un testa a testa tra i due principali candidati. Ma a febbraio Fitto era avanti di 10 punti e a fine giugno meno di 5. Riuscirà a mantenere il vantaggio sul suo principale sfidante?

