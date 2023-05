ISTITUTO FRIEDMAN * FESTIVAL ECONOMIA – TRENTO: BERTOLDI, « CONFINDUSTRIA HA RAGIONE, DAL GOVERNO TIMIDI ED INSUFFICIENTI CAMBI DI PASSO »

20.04 - domenica 28 maggio 2023

Il testo seguente è tratto integralmente da link social di Alessandro Bertoldi ,inviato alla redazione di Opinione –

///

Festival Economia, Istituto Friedman: Confindustria ha ragione, dal Governo timidi ed insufficienti cambi di passo. “Carlo Bonomi e Confindustria hanno ragione, nemmeno noi dell’Istituto Friedman al momento vediamo le promesse e auspicate riforme. Il Governo sta portando avanti dei timidi e ancora insufficienti cambi di passo a proposito di giustizia, politiche fiscali e del lavoro. Il tempo passa e c’è ancora chi percepisce il reddito di cittadinanza, mentre per le imprese la flat tax non si vede nemmeno in lontananza. L’approccio politico-economico resta in gran parte statalista e il PNRR è destinato a investimenti talvolta improduttivi gestiti dallo Stato invece che dalle imprese. Attendiamo!”

È quanto dichiara su Twitter Alessandro Bertoldi, Direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman, a margine del Festival dell’Economia di Trento.