ISTITUTO DEMOPOLIS * ELEZIONE NUOVO PRESIDENTE REPUBBLICA: « SEI ITALIANI SU 10 VORREBBERO UNA FIGURA ISTITUZIONALE DI ESPERIENZA, TRE UNA PERSONALITÀ DI PRESTIGIO ESTRANEA ALLA POLITICA »

15:40 - 23/11/2021

Sondaggio dell’Istituto Demopolis a meno di 2 mesi dal voto. L’elezione del nuovo Presidente della Repubblica nell’opinione degli italiani.

Tra meno di 2 mesi il Parlamento in seduta comune sarà chiamato ad eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. 6 italiani su 10 vorrebbero al Colle una figura politica o istituzionale di grande esperienza; un terzo opterebbe invece per una personalità di prestigio estranea alla politica: il dato emerge dal sondaggio condotto dall’Istituto Demopolis diretto da Pietro Vento.

Anche se si tratta di un’ipotesi non presa in considerazione dall’attuale Capo dello Stato, la maggioranza assoluta degli italiani, il 56%, vedrebbe positivamente una riconferma al Quirinale di Sergio Mattarella: non è un caso, visto che si tratta della figura istituzionale che – secondo il Barometro Politico Demopolis – gode oggi del maggior grado di fiducia dei cittadini.

“La complessa partita per il Quirinale – spiega il direttore dell’Istituto Demopolis Pietro Vento – vedrà sicuramente come assoluto protagonista l’attuale Premier Mario Draghi, posto da mesi dal mondo politico dinanzi ad un bivio tra Palazzo Chigi ed il Colle. Nel complesso scenario odierno, il 53% degli italiani preferirebbe che Draghi restasse oggi alla guida del Governo”. Il 24% dei cittadini lo vorrebbe, invece, da febbraio nuovo Presidente della Repubblica. Un quinto in nessuno dei due ruoli.

Quali fattori, secondo l’opinione pubblica, saranno determinanti nella scelta del nuovo Capo dello Stato? Per il 45% degli italiani, intervistati da Demopolis per il programma Otto e Mezzo, prevarrà la volontà dei parlamentari di evitare il rischio di ritorno alle urne, mantenendo Draghi a Palazzo Chigi. Oltre 4 su 10 ritengono decisiva la disponibilità di Draghi di fronte all’eventuale duplice opzione; di parere diverso il 25%, convinto che l’elezione al Colle di Draghi potrebbe essere incentivata anche dalla voglia di elezioni anticipate di alcuni partiti.

Nota informativa: l’indagine è stata realizzata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, per il programma Otto e Mezzo su un campione stratificato di 1.580 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica del 15-16/11/2021 di Marco E. Tabacchi. Coordinamento di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone. Approfondimenti e metodologia su: www.demopolis.it