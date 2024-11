ISTAT * TURISMO: «NEL TERZO TRIMESTRE 2024 CLIENTI IN CALO NEGLI ESERCIZI RICETTIVI, -3,6% ARRIVI E -1,4% PRESENZE»

12.09 - mercoledì 27 novembre 2024

Il turismo nel terzo trimestre 2024. Secondo i dati provvisori dell’indagine “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi”, il terzo trimestre 2024 registra una variazione negativa: complessivamente rispetto al medesimo periodo del 2023 diminuiscono del 3,6% gli arrivi e dell’1,4% le presenze. Le stime mensili evidenziano flessioni in tutti e tre i mesi considerati. Il mese di luglio, con 17,5 milioni di arrivi e circa 75 milioni di presenze, è in calo rispettivamente del -7,7% e -0,8% rispetto al 2023. Anche agosto, il mese più turistico dell’anno, con 18 milioni di arrivi e 81 milioni di presenze, registra una flessione (-1,3% per gli arrivi e -1,9% per le presenze) e settembre mostra variazioni analoghe: arrivi in calo dell’1,2% e presenze dell’1,5%.

Rispetto al 2023 le presenze dei turisti stranieri risultano in aumento in tutti e tre i mesi: in particolare nel mese di luglio, quando si registra il maggior numero di presenze turistiche straniere in Italia, l’incremento è del 4,5%, ed è pari a +3,0% in agosto e +0,2% a settembre. Al contrario, la clientela italiana risulta in flessione in tutti e tre i mesi: ad agosto, il mese con la massima presenza di turisti, gli esercizi ricettivi hanno ospitato oltre 2,6 milioni di clienti italiani in meno rispetto ad agosto 2023 (-5,7%).

Considerando le due componenti della domanda, ad agosto oltre la metà delle presenze (53,9%) è rappresentata dai turisti italiani, ma a settembre in proporzione il rapporto si inverte e la domanda inbound (61,1% del totale) è decisamente superiore a quella italiana.

Complessivamente resta immutata rispetto al 2023 la ripartizione delle presenze nei tre mesi considerati: 36% nel mese di luglio, 40% ad agosto e 24% a settembre.

Rispetto al tipo di esercizio ricettivo, gli alberghi registrano una variazione negativa delle presenze dell’1,5% nel trimestre, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: a questo ha contribuito soprattutto la clientela domestica (-4,8%), mentre la clientela inbound è aumentata del 2,3% rispetto al 2023. La permanenza media dei clienti negli alberghi è di 3,6 notti, più elevata per gli italiani (3,8 notti) rispetto agli stranieri (3,3 notti).

Negli esercizi extra-alberghieri la flessione delle presenze è leggermente più contenuta (-1,3%) e, anche in questo caso, determinata dalla componente domestica (-6,6%), mentre gli stranieri crescono del 3,3%. La permanenza media è molto più alta rispetto a quella del settore alberghiero (5 notti), maggiore per la componente domestica (5,4 notti) rispetto a quella estera (4,7 notti).

Mentre ad agosto la flessione delle presenze ha interessato in egual misura sia le strutture alberghiere che quelle extra-alberghiere (-1,9%), a luglio e a settembre si registrano andamenti opposti: gli alberghi sono in leggera crescita a luglio e calano del 3,2% a settembre; al contrario gli esercizi extra-alberghieri a luglio calano del 2,1% e a settembre aumentano dell’1,3%.

Il turismo nell’estate 2024

Se al trimestre luglio-settembre si aggiunge il mese di giugno, in modo da considerare l’intero periodo estivo, il bilancio della stagione turistica mostra una diminuzione del 3,9 per gli arrivi e dell’1,8 per le presenze.

In generale, alla flessione dei flussi turistici nel periodo estivo ha contribuito soprattutto la clientela italiana, che è diminuita rispetto al medesimo periodo del 2023 del 7,3% in termini di arrivi e del 5,5% in termini di presenze; i clienti stranieri, invece, sono rimasti sostanzialmente stabili in termini di arrivi (-0,9%), e sono leggermente aumentati in termini di presenze (+1,7%).

In estate più della metà dei clienti delle strutture ricettive italiane è rappresentata da clienti provenienti dall’estero (52,8%), a conferma che la ripresa turistica di questi ultimi anni è determinata dalla crescente attrattività turistica del nostro paese sui mercati internazionali.