ISTAT * RICERCA E SVILUPPO 2023: «SPESA DELLE IMPRESE SUL PIL, AL TOP PIEMONTE CON VALORE 1,65 / EMILIA ROMAGNA 1,60 / LAZIO 1,20 / TRENTINO A 0,65»

11.04 - giovedì 25 settembre 2025

///

Per la R&S intra-muros sono stati spesi nel 2023 29,4 miliardi di euro, il 7,7% in più a prezzi correnti rispetto all’anno precedente. L’intensità di ricerca e sviluppo, misurata rispetto al Pil, rimane costante rispetto al 2022.

La crescita interessa tutti i settori istituzionali, con incrementi rilevanti nelle istituzioni pubbliche e nelle Università (rispettivamente +14,5% e +9,9%). La spesa delle imprese aumenta del 5,4%, sostenuta dalle medie e grandi imprese, rispettivamente +2,8% e +7,3%. Un ulteriore calo interessa le piccole imprese

(-2,3%).

Oltre l’80% della spesa privata in R&S è sostenuta da imprese appartenenti a gruppi multinazionali sia nazionali che esteri. Circa la metà di questa proviene da imprese appartenenti a multinazionali estere.

I dati preliminari segnalano un contenuto incremento della spesa in R&S delle imprese per il 2024, +1,2% rispetto al 2023, mentre le aziende hanno programmato un aumento più consistente per il 2025 (+4,0% sul 2024).

Netto incremento della spesa in R&S nel pubblico e nelle Università

La spesa complessiva in R&S intra-muros, effettuata da imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni private non profit e Università, ammonta nel 2023 a 29,4 miliardi di euro, in aumento del 7,7% rispetto al 2022.

L’aumento della spesa interessa tutti i settori istituzionali. In particolare, si registra un netto incremento nelle istituzioni pubbliche (+14,5%) e nelle Università (+9,9%). La spesa aumenta anche nelle imprese (+5,4%) e nel non profit (+2,3%).

La dinamica della Spesa in R&S è misurata a prezzi correnti e quindi riflette sia le variazioni dei prezzi che nel biennio 2022-23, come ben noto, è stata vivace, sia le variazioni reali del livello di spesa. Di conseguenza, l’incidenza percentuale della spesa sul Pil, indicatore noto come intensità di ricerca e sviluppo, risulta pari all’1,37%, in linea con il 2022 (1,37%), e in diminuzione rispetto al 2021 (1,41%). La spesa in R&S delle imprese sul Pil, pari allo 0,80%, è stabile rispetto all’anno precedente.

Per il 2024 i dati preliminari indicano un modesto incremento della spesa in R&S delle imprese (+1,2% rispetto al 2023), mentre per il 2025 le imprese hanno programmato un aumento più consistente (+4,0% rispetto al 2024).

Nel settore delle istituzioni pubbliche i dati preliminari 2024 evidenziano un aumento della spesa in R&S intra-muros (+6,6% rispetto al 2023) che prosegue nel 2025 (con una previsione del +7,2% rispetto all’anno precedente). Anche per le istituzioni private non profit si prevede un aumento della spesa sia nel 2024 (+4,4%) che nel 2025 (+3,6%).

Cresce il contributo del settore pubblico alla spesa in R&S

Nel 2023 la spesa del settore privato (imprese e non profit) continua a essere la principale componente della spesa in R&S intra-muros complessiva (60,1%). Le imprese hanno investito oltre 17 miliardi di euro con un peso pari al 58,4% della spesa totale, in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente (-1,3 punti percentuali). Le Università, che con il 25,0% della spesa complessiva rappresentano l’attore più importante della R&S dopo le imprese, partecipano alla spesa totale del 2023 con una quota in lieve aumento (+0,5 punti percentuali rispetto al 2022). Cresce il contributo del settore pubblico, responsabile del 14,9% della spesa totale (+0,9 punti percentuali rispetto al 2022).

Continua a scendere la spesa in R&S delle piccole imprese

L’aumento della spesa che si registra nel 2023 non interessa tutte le tipologie di imprese. I dati mostrano un sistema imprenditoriale fortemente diviso. Da un lato, la grande impresa (con almeno 250 addetti) continua ad aumentare le proprie spese in R&S; dall’altro, le piccole (con meno di 50 addetti) registrano un ulteriore calo. In quest’ultima classe dimensionale si rileva, infatti, una riduzione del 2,3%, mentre nelle altre classi la spesa cresce: in maniera significativa nelle grandi imprese (+7,3%) e in misura più contenuta in quelle di media dimensione (+2,8%).

Le grandi imprese si confermano quindi il soggetto più importante nelle attività di R&S intra-muros, con circa 12,5 miliardi di spesa (pari al 73,1% della spesa complessivamente sostenuta dalle imprese) contro i 3,4 miliardi delle piccole e medie imprese (PMI). Il loro peso cresce (+1,3 punti percentuali rispetto al 2022), mentre si ridimensiona la quota delle piccole e medie imprese (rispettivamente di -0,9 e -0,4 p.p.).

Le imprese sono anche i principali finanziatori della spesa del settore: indipendentemente dalla fascia dimensionale, quasi tutta la spesa in R&S delle imprese è finanziata dalle stesse unità attive nella R&S. Oltre all’autofinanziamento, che costituisce la modalità prevalente, differenti sono le altre modalità di finanziamento: per le piccole imprese si assiste ad una combinazione di finanziamenti pubblici ed esteri (rispettivamente 6,2% e 7,1%), mentre per le grandi imprese risulta importante il contributo fornito dai soggetti stranieri (12,0%).

I settori che investono di più in R&S si confermano la produzione di autoveicoli, di macchinari e di altri mezzi di trasporto: i tre settori insieme rappresentano oltre il 38,4% della spesa complessiva (Figura 2). Seguono l’elettronica, il comparto della Ricerca, l’informatica e la farmaceutica con quote superiori al 5%. Quasi tutti questi settori registrano importanti aumenti rispetto al 2022; in particolare, la spesa cresce di oltre il 10% nella produzione di macchinari e degli altri mezzi di trasporto. Solo il comparto della Ricerca, le telecomunicazioni e il settore dell’assistenza sanitaria riducono la spesa in R&S, rispettivamente del 9,1%, 6,1% e 2,0%.

Riguardo alla governance aziendale, nuove evidenze empiriche prodotte dall’Istat attraverso l’integrazione dei registri economici evidenziano il ruolo predominante delle multinazionali rispetto alla spesa in R&S in Italia . Queste, a controllo estero o italiano, sono i principali attori della R&S privata in Italia: da esse dipende l’83,1% dell’intera spesa delle imprese, pari a 14,3 miliardi di euro. In particolare, le multinazionali a controllo estero sono responsabili del 44,6% contro il 38,5% della spesa sostenuta dalle multinazionali a controllo italiano. Solo l’8,8% della spesa è attribuibile a imprese appartenenti a gruppi domestici e un 8,1% spetta alle imprese indipendenti (ovvero, non appartenenti a gruppi). Rispetto al 2022, ad eccezione delle imprese appartenenti a gruppi domestici, si registra un aumento della spesa in tutte le categorie; un incremento che risulta superiore alla media nazionale nelle multinazionali (complessivamente +6,4%, +7,9% in quelle a controllo estero).

L’autofinanziamento si conferma la fonte principale della spesa per R&S delle imprese e del settore pubblico (Figura 1). In particolare, le istituzioni pubbliche finanziano l’88,7% del proprio settore, le imprese nazionali si autofinanziano per l’84,0%. Inoltre le istituzioni pubbliche finanziano l’80,9% della spesa in R&S delle Università e il 43,7% di quella delle istituzioni non profit.

In forte crescita la spesa dedicata alla ricerca di base

Nel 2023 si conferma la tendenza alla crescita della spesa nelle due componenti della ricerca di base e applicata. Come già avvenuto nei due anni precedenti, si registra una variazione tendenziale particolarmente positiva nella spesa per la ricerca di base che, con un aumento del 13,9% rispetto al 2022, raggiunge i 7,6 miliardi di euro. La ricerca applicata, che si conferma la principale voce di investimento, con oltre 12 miliardi di euro, registra un incremento del 9,3%. Lo sviluppo sperimentale di nuovi prodotti e processi, invece, registra complessivamente un modesto aumento (+1,6%).

Ciò si riflette in un aumento della quota di spesa in ricerca di base e applicata (dal 65,4% del 2022 al 67,3% del 2023), e nel ridimensionamento delle spese per lo sviluppo sperimentale (dal 34,6% al 32,7%).

Nelle imprese, si conferma la tendenza ad investire in attività di sviluppo sperimentale (circa metà della spesa in R&S proviene da questa componente, che è pari a 8,5 miliardi di euro), anche se nel 2023 l’aumento risulta molto contenuto (+0,7%), a differenza della spesa per la ricerca di base e applicata che fanno registrare un significativo aumento, rispettivamente, +17,7% e +8,6%.

Di contro, le istituzioni pubbliche e le istituzioni private non profit investono soprattutto nella ricerca applicata (rispettivamente il 63,4% e il 48,5% del totale) mentre nelle Università oltre la metà della spesa in R&S è destinata alla ricerca di base. Rispetto al 2022, nel settore delle istituzioni pubbliche si rilevano aumenti importanti sia nella spesa per la ricerca di base (+25,1%) che in quella per la ricerca applicata (+11,0%), mentre nel non profit si assiste ad un netto aumento della componente di sviluppo sperimentale (+13,0%).

Il principale campo scientifico in cui si investe è quello delle Scienze ingegneristiche e ricerca tecnologica che assorbe oltre la metà delle spese complessivamente sostenute per la R&S (Figura 3). È seguito dalle Scienze naturali e dalle Scienze mediche e sanitarie in cui si realizzano rispettivamente il 15,0% e il 13,6% del totale. Tuttavia, notevoli differenze emergono a livello di settore esecutore. Se le imprese concentrano la maggior parte degli investimenti nelle Scienze ingegneristiche e ricerca tecnologica (l’82,9%), il non profit investe oltre i due terzi della R&S nelle Scienze mediche e sanitarie. La spesa in R&S di Università e istituzioni pubbliche è più diversificata; in particolare, le prime investono soprattutto nelle Scienze naturali (26,1%), nelle Scienze sociali (22,8%) e nelle Scienze ingegneristiche e ricerca tecnologica (20,0%), mentre le istituzioni pubbliche puntano prevalentemente sulle Scienze naturali (41,1%) ma una quota importante della spesa totale riguarda anche le Scienze mediche e sanitarie (20,4%) e le Scienze ingegneristiche e ricerca tecnologica (18,7%).

Cresce la spesa in alcune regioni del Mezzogiorno ma non si riduce il divario con il Nord

Oltre metà della spesa totale in R&S (il 59,8%, pari a circa 17,6 miliardi di euro), è geograficamente concentrata in Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Piemonte. La Lombardia contribuisce a circa il 20,0% della spesa totale, mentre le altre tre regioni partecipano con quote superiori al 10%. Altre quattro regioni sostengono una spesa di oltre un miliardo di euro: il Veneto (con una quota dell’8,0% della spesa nazionale), la Toscana (6,5%), la Campania (5,4%) e la Sicilia (3,6%).

Rispetto al 2022 si registra una tendenza all’aumento della spesa in R&S in tutto il territorio nazionale con punte massime nel Nord-est (+10,5%) e nelle Isole (+13,7%, soprattutto per l’importante aumento del 17,1% registrato in Sicilia). Anche le regioni del Nord-ovest hanno complessivamente registrato incrementi superiori alla media nazionale (+7,9%), mentre la crescita della spesa nel Centro-sud è inferiore al valore medio nazionale. Le migliori performance sono registrate in Molise (+25,9%), Calabria (+18,5%) e Friuli-Venezia Giulia (+18,4%), ma risultati molto positivi (con aumenti di oltre il 10%) si registrano anche in Sicilia, Provincia Autonoma di Trento, Emilia Romagna e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Con riferimento alla composizione della spesa per tipologia di soggetto esecutore, si confermano grandi differenze territoriali tra il Nord e una parte del Centro (precisamente, Toscana e Marche), caratterizzati dalla prevalenza della spesa delle imprese (con punte che superano i tre quarti in Piemonte ed Emilia-Romagna) e il Mezzogiorno e il Lazio, in cui la spesa in R&S è sostenuta prevalentemente dal settore pubblico e dalle Università, con punte dell’80% in Sardegna e Calabria. La componente della R&S privata non profit si attesta sempre su valori inferiori al 3%, salvo raggiungere il 19,4% nella Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen.

In termini di incidenza della spesa per R&S sul Pil le migliori performance sono rilevate in Piemonte ed Emilia Romagna, entrambe con valori superiori al 2,0% (Figura 4). Anche altre regioni del Centro-nord si posizionano sopra la media nazionale, mentre due regioni leader della R&S, quali il Veneto e la Lombardia, registrano intensità inferiori al livello nazionale. Infine, tutto il Mezzogiorno si colloca sotto la media nazionale. In termini di intensità della R&S delle imprese, Piemonte e Emilia-Romagna sono le regioni in testa, seguite da Friuli-Venezia Giulia e Lombardia. Nelle altre regioni più performanti, quali Lazio e Provincia Autonoma di Trento, prevalgono le componenti di R&S pubblica e privata non profit. Lo stesso si rileva in tutte le regioni del Mezzogiorno dove la R&S delle imprese risulta più debole e non riesce mai a superare le altre componenti della spesa totale in R&S.

Aumentano i ricercatori e le ricercatrici soprattutto nel pubblico e nelle Università

Nel 2023 il personale addetto alla R&S è pari a circa 519mila unità e rispetto al 2022 si stima un aumento del 3,1%. L’aumento è particolarmente significativo nelle istituzioni pubbliche (+6,6%) e nelle Università (+5,0%), mentre nelle due componenti private – profit e non profit – della R&S si assiste a un aumento nettamente inferiore (+1,6% nelle imprese e +0,4% nel non profit). In termini di unità equivalenti a tempo pieno (Etp), il personale si compone di 348mila Etp e rispetto all’anno precedente aumenta del 2,9%. Anche in questo caso, gli aumenti più importanti si rilevano nelle istituzioni pubbliche e nelle Università (rispettivamente +6,1% e +6,5%), anche nelle imprese l’andamento delle Etp è positivo (+0,8%), mentre si registra un piccolo calo nel non profit (-1,2%).

I ricercatori, misurati in Etp, sono circa 170mila e rappresentano il 48,9% del totale degli addetti alla R&S, in aumento dell’1,9% rispetto al 2022. L’incidenza maggiore si rileva nelle istituzioni non profit (69,5%). Costituiscono ovviamente la componente principale anche nelle Università, dove sono il 67,2% degli addetti alla R&S e sono in netto aumento (+7,0%). Anche nelle istituzioni pubbliche si segnala un analogo incremento (+7,6%) dei ricercatori che rappresentano il 61,2% del personale. Le imprese, invece, continuano ad avere quote nettamente inferiori di ricercatori sugli addetti complessivamente dedicati alla R&S (36,6%) e registrano un calo annuale pari a -3,7%.

Le donne impegnate in attività di R&S nel 2023 sono 183mila, pari al 35,3% del totale degli addetti, e registrano un tasso di crescita del 5,1% rispetto al 2022; in termini di unità equivalenti a tempo pieno, raggiungono le 121mila unità con un aumento del 5,4% rispetto all’anno precedente.

Il numero di donne impegnate nella R&S cresce soprattutto nel pubblico (+6,9% in unità e +6,7% in Etp) e nelle Università (+5,4% e +6,8% in Etp), mentre la crescita nelle imprese è più moderata (+4,2% in unità e +3,8% in Etp) ed è molto più bassa nel non profit (+2,1% in unità e +1,5% in Etp). Se le donne costituiscono circa la metà degli addetti nelle istituzioni pubbliche e nelle Università e il 60% nel non profit, nel settore delle imprese rappresentano ancora una minoranza (meno di un quarto del totale).

Le ricercatrici sono 86mila in numero e circa 64mila in Etp. Sono in aumento rispettivamente del 4,6% e del 5,4% rispetto al 2022. L’aumento interessa soprattutto le istituzioni pubbliche e le Università, dove le ricercatrici crescono sensibilmente in Etp (rispettivamente +8,7% e +8,2%). Nelle imprese le ricercatrici restano sostanzialmente stabili sia in numero che in Etp.

Complessivamente l’incidenza delle ricercatrici sul personale femminile impegnato in R&S è superiore a quella dei ricercatori maschi (46,9% contro il 42,7%). Sulla quota incide la maggiore presenza di ricercatrici nelle imprese, che rappresentano il 34,6% delle donne impegnate nella R&S contro il 31,2% degli uomini). Nel settore non profit, nel pubblico e nelle Università accade il contrario: la distanza è evidente soprattutto nelle Università dove le ricercatrici sono il 51,0% delle donne complessivamente impegnate nella R&S contro il 66,7% dei ricercatori maschi.

Nel 2023 confermato l’aumento degli stanziamenti per R&S di Amministrazioni centrali, Regioni e Province autonome

Gli stanziamenti per Ricerca e sviluppo delle Amministrazioni centrali, Regioni e Province autonome (previsioni di spesa assestate) nel 2023 sono pari a circa 13,5 miliardi di euro, con un aumento del 4,8% rispetto all’anno precedente. Con riferimento alla distribuzione dei finanziamenti, quelli destinati alle Università sotto forma di Fondo di finanziamento ordinario (FFO, cap. 12 della classificazione NABS, Nomenclatura per l’analisi e il confronto dei bilanci e dei programmi scientifici), costituiscono la quota più rilevante (39,8% del totale). Il resto degli stanziamenti è orientato in misura maggiore verso l’esplorazione e utilizzazione dello spazio (13,4%), la protezione e promozione della salute umana (11,9%) e le produzioni e le tecnologie industriali (9,8%) .

Nel 2024 i dati relativi alle previsioni di spesa iniziali, sono pari a circa 13,4 miliardi di euro e restano sostanzialmente stabili rispetto all’anno precedente.