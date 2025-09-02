ISTAT * PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI SERVIZI: «+0,8% SU BASE CONGIUNTURALE, +3,4% TENDENZIALE NEL SECONDO TRIMESTRE 2025»

10.32 - martedì 2 settembre 2025

Nel secondo trimestre 2025, i prezzi alla produzione dei servizi sul mercato business (BtoB) diminuiscono dello 0,1% su base congiunturale e crescono del 3,3% su base tendenziale (era +4,0% il trimestre precedente).

La quasi stazionarietà congiunturale dei prezzi alla produzione dei servizi è sintesi di dinamiche differenziate per i diversi settori. Crescono in termini congiunturali i prezzi dei servizi di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (+1,7%), per i quali si rilevano incrementi diffusi, tranne che per i servizi di noleggio di autoveicoli (-1,5%); l’incremento più ampio riguarda le attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (+3,6%). Su base annua, la crescita dei prezzi dei servizi di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese accelera (+5,2%, da +4,4% del primo trimestre 2025).

Aumentano su base congiunturale, sebbene in misura più contenuta, anche i prezzi dei servizi di informazione e comunicazione (+0,9%); l’aumento è generalizzato e più marcato per i servizi di telecomunicazioni fisse (+3,0%) e le altre attività dei servizi di informazione (+2,5%). In termini tendenziali, i prezzi dei servizi di informazione e comunicazione rallentano la loro crescita (+4,2%, da +5,3% del trimestre precedente).

I prezzi delle attività professionali, scientifiche e tecniche sono stabili in termini congiunturali e registrano una crescita tendenziale in attenuazione (+3,4%, da +4,2% del primo trimestre 2025).

I prezzi dei servizi di trasporto e magazzinaggio, invece, diminuiscono dell’1,1% rispetto al primo trimestre 2025. Il calo congiunturale è diffuso a tutti i settori, a esclusione dei servizi postali e attività di corriere (+1,5%) e del trasporto merci su strada (+0,6%), ed è particolarmente ampio per i servizi di trasporto aereo di merci (-6,9%). Su base annua, la crescita dei prezzi dei servizi di trasporto e magazzinaggio rallenta (+1,0%, da +2,1% del trimestre precedente).

Per il mercato totale, business e consumer (BtoAll), nel secondo trimestre 2025 i prezzi alla produzione dei servizi registrano un incremento congiunturale dello 0,8% e una crescita tendenziale del 3,4% (era +3,8% il trimestre precedente).

Nel secondo trimestre 2025, per il mercato business, i prezzi alla produzione dei servizi sono pressoché stazionari in termini congiunturali. Tale dinamica è sintesi di andamenti differenziati dei prezzi, in aumento per i servizi di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese e i servizi di informazione e comunicazione, in calo per i servizi di trasporto e magazzinaggio; stabili i prezzi delle attività professionali, scientifiche e tecniche. Su base annua, la crescita dei prezzi alla produzione dei servizi per il mercato business si attenua: tranne che per i servizi di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, si rilevano rallentamenti diffusi.

Per il mercato totale, business e consumer, i prezzi aumentano su base congiunturale mentre mostrano una crescita tendenziale in attenuazione, lievemente più accentuata rispetto al mercato business.