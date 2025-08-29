Popular tags: featured 20
Viabilità Trento

ISTAT * PIL: «STIMA PRELIMINARE 2025, DIMINUITO DELLO 0,1% NEL SECONDO TRIMESTRE» (REPORT PDF)

 Scritto da
16.33 - venerdì 29 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Nel secondo trimestre del 2025 si stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con
anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia diminuito dello 0,1%
rispetto al trimestre precedente e sia aumentato dello 0,4% in termini tendenziali.

Il secondo trimestre del 2025 ha avuto una giornata lavorativa in meno sia rispetto al trimestre precedente,
sia rispetto al secondo trimestre del 2024.

La variazione congiunturale è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto nel comparto dell’agricoltura,
silvicoltura e pesca e in quello dell’industria e di una sostanziale stazionarietà nei servizi. Dal lato della
domanda, si rileva un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto
negativo della componente estera netta.

La variazione acquisita per il 2025 è pari a +0,5%.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l'utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l'obbligo di Legge di citare la fonte: "Agenzia giornalistica Opinione".
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

