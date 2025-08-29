ISTAT * PIL: «STIMA PRELIMINARE 2025, DIMINUITO DELLO 0,1% NEL SECONDO TRIMESTRE» (REPORT PDF)

16.33 - venerdì 29 agosto 2025

Nel secondo trimestre del 2025 si stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con

anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia diminuito dello 0,1%

rispetto al trimestre precedente e sia aumentato dello 0,4% in termini tendenziali.

Il secondo trimestre del 2025 ha avuto una giornata lavorativa in meno sia rispetto al trimestre precedente,

sia rispetto al secondo trimestre del 2024.

La variazione congiunturale è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto nel comparto dell’agricoltura,

silvicoltura e pesca e in quello dell’industria e di una sostanziale stazionarietà nei servizi. Dal lato della

domanda, si rileva un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto

negativo della componente estera netta.

La variazione acquisita per il 2025 è pari a +0,5%.