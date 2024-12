ISTAT * PIL: «NEL 2024 CRESCITA PREVISTA A +0,5%, NEL 2025 STIMA A +0,8% »

10.04 - giovedì 5 dicembre 2024



Il Pil italiano è atteso crescere dello 0,5% nel 2024 e dello 0,8% nel 2025. Nel 2024 l’aumento del Pil verrebbe sostenuto dal contributo della domanda estera netta (+0,7 punti percentuali), mentre la domanda interna fornirebbe un apporto negativo (-0,2 p.p.). Nel 2025 la crescita dell’economia italiana sarebbe invece trainata dalla domanda interna (+0.8 p.p.).

I consumi privati delle famiglie continuano a essere sostenuti dal rafforzamento del mercato del lavoro e dall’incremento delle retribuzioni in termini reali; il perdurare di tali tendenze determinerebbe una leggera accelerazione del loro tasso di crescita nel 2025 (+1,1%, dopo il +0,6% nel 2024).

Gli investimenti fissi lordi risultano in debole crescita nel 2024 (+0,4% dal +8,7% del 2023), a causa del venire meno degli incentivi fiscali all’edilizia; l’effetto della fine degli stimoli fiscali sarebbe ancora più ampio nel 2025 quando, nonostante la spinta positiva derivante dall’attuazione delle misure previste dal PNRR e dalla riduzione dei tassi di interesse, il tasso di crescita degli investimenti risulterebbe pari a zero.

La vivace dinamica dell’occupazione osservata nel corso del 2024, misurata in termini di unità di lavoro (ULA), risulterebbe notevolmente superiore (+1,2%) a quella del Pil; tali differenti dinamiche si riallineerebbero nel 2025 (+0,8% per Pil e unità di lavoro). I miglioramenti sul mercato del lavoro favorirebbero nel 2024 una forte riduzione del tasso di disoccupazione (6,5%, dal 7,5% del 2023), cui seguirebbe una ulteriore, leggera riduzione l’anno successivo (6,2%).

Il rientro del tasso di inflazione, favorito dall’effetto di contrazione dei prezzi dei beni energetici osservato nel 2024, è alla base della forte decelerazione del deflatore della spesa delle famiglie residenti (+1,1%, dal +5,1% del 2023); per il 2025 la tenuta di redditi e dei consumi dovrebbe determinare una risalita del deflatore della spesa delle famiglie (+2,0%).

Il quadro internazionale

Crescita stabile dell’economia mondiale in uno scenario caratterizzato da incertezza. Nonostante gli shock avversi, di diversa natura e parzialmente sovrapposti succedutisi negli ultimi anni, nel 2024 l’economia globale ha evidenziato una buona resilienza. Lo scenario rimane caratterizzato da solide condizioni del mercato del lavoro e da un’inflazione in calo che nella maggior parte delle economie si sta avvicinando (o ha già raggiunto) agli obiettivi delle banche centrali. Al momento, inoltre, nonostante una certa volatilità e il perdurare di tensioni geopolitiche, i rischi di nuovi rialzi dei prezzi legati ai rincari delle quotazioni delle materie prime restano moderati.

Le principali banche centrali hanno intrapreso nel corso del 2024 un processo di allentamento delle condizioni monetarie. A giugno, settembre e ottobre la BCE ha ridotto i tassi di riferimento di 25 punti base, mentre la Federal Reserve ha tagliato i tassi sui federal fund a settembre e a novembre, rispettivamente di 50 e 25 punti base. Nei prossimi mesi sono attese ulteriori riduzioni del costo del denaro, che per tempistica e ampiezza saranno guidate dall’evoluzione degli indicatori economici e in particolare di quelli relativi all’inflazione.

Le più recenti previsioni della Commissione Europea mostrano una dinamica del PIL globale moderata ma stabile nel 2024 e in marginale accelerazione nel 2025 (+3,2% e +3,3% rispettivamente), caratterizzata da performance ancora eterogenee tra paesi e regioni.

In prospettiva, inoltre, i possibili effetti economici degli esiti delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti (i.e. introduzione di dazi e tariffe verso numerosi paesi/aree) rappresentano un notevole elemento di incertezza per gli scambi internazionali di merci e servizi. In tale contesto, nonostante i possibili rischi al ribasso legati a pressioni protezionistiche, il commercio mondiale di beni e servizi in volume (che nel 2024 ha segnato un forte recupero rispetto all’anno precedente, con una espansione del +2,6%, dal +0,5% del 2023) è atteso dalla Commissione Europea accelerare al 3,1% nel 2025, trainato in buona parte dalle economie emergenti, da un maggiore dinamismo dell’area dell’euro e dagli effetti positivi sui redditi reali dovuti al calo generalizzato dell’inflazione.

Nel 2024, le principali economie hanno continuato a mostrare andamenti eterogenei. Il PIL cinese, tra luglio e settembre, ha evidenziato una accelerazione, aumentando dello 0,9% in termini congiunturali (+1,5% e +0,5% nel primo e secondo trimestre rispettivamente), con miglioramenti sul fronte dei consumi. Gli investimenti fissi hanno mostrato una moderata ripresa ma le condizioni del mercato immobiliare restano fragili. Gli stimoli fiscali e monetari implementati dal governo sono attesi supportare i governi locali, le famiglie, e la solidità patrimoniale delle banche. Pertanto, la crescita del PIL nel 2024 dovrebbe essere molto vicina all’obiettivo del 5%; nel 2025 sarà invece probabilmente inferiore, poiché l’impatto degli stimoli si attenuerà. Qualunque sia la portata dello shock che potrebbe derivare dai dazi statunitensi, le autorità cinesi dispongono comunque di spazio di manovra e leve per stimolare ulteriormente l’economia. La Commissione Europea stima per quest’anno e il prossimo una crescita rispettivamente del 4,9% e del 4,6%.

Negli Stati Uniti, il PIL è aumentato dello 0,7% in termini congiunturali tra luglio e settembre (+0,4% e +0,7% nel primo e secondo trimestre). Il calo dell’inflazione e i forti incrementi salariali hanno sostenuto i consumi privati: l’aumento di questi ultimi ha compensato la debolezza degli investimenti e il calo delle esportazioni nette. La Commissione Europea prevede un incremento del PIL del 2,7% nel 2024 e una decelerazione al 2,1% nel 2025.

L’economia dell’area euro ha mostrato segnali di ripresa dovuta principalmente al contributo positivo delle esportazioni nette. Il Pil è cresciuto nel terzo trimestre dello 0,4% su base congiunturale, dallo 0,2% dei tre mesi precedenti. Tale andamento sottende un incremento in termini congiunturali inatteso in Germania (+0,2%, dopo il -0,3% nel primo e secondo trimestre), un’accelerazione in Francia (+0,4%, dal +0,2% nei due trimestri precedenti) e la conferma di un particolare dinamismo in Spagna (+0,8%, +0,8%, +0,9% del secondo e primo trimestre).

Secondo la Commissione europea, l’attività economica dell’Uem sperimenterà una progressiva accelerazione nel 2024 (+0,8%) e nel 2025 (+1,3%), in controtendenza con Stati Uniti e Cina, le cui economie sono previste in rallentamento. Tra i principali paesi, la Spagna crescerebbe quest’anno del 3,0% (+2,3% nel 2025), la Francia dell’1,1% (+0,8%) mentre la Germania segnerebbe un marginale calo nell’anno corrente (-0,1%) a cui seguirebbe un recupero nel 2025 (+0,7%).

Relativamente alle variabili esogene internazionali, per l’esercizio di previsione si assume per il 2024 il valore medio dei primi 11 mesi dell’anno: il tasso di cambio si è attestato a 1,09 dollari per euro, mentre la quotazione del Brent è pari a 81,3 dollari al barile. Per il 2025 si adotta l’ipotesi tecnica di invarianza sui valori medi del mese di novembre 2024: ne consegue una decisa diminuzione del prezzo del Brent (74,4 dollari) e un deprezzamento dell’euro nei confronti del dollaro (1,06 dollari per euro).

Previsioni per l’economia italiana

Nel terzo trimestre di quest’anno, il livello del Pil ha registrato una stazionarietà su base congiunturale, a sintesi di un contributo positivo dei consumi finali (+0,8 p.p.) e delle scorte (+0,2 p.p.), controbilanciato dall’apporto negativo da parte della domanda estera netta (-0,7 p.p.) e degli investimenti fissi lordi (-0,3 p.p.) La crescita acquisita del 2024 è pari a +0,5%.

La componente più dinamica della domanda interna è stata la spesa per consumi delle famiglie residenti e delle ISP (+1,4% la variazione congiunturale), mentre la contrazione degli investimenti (-1,2%) è stata guidata dal calo di quelli in mezzi di trasporto (-5,9%).

Dal lato dell’offerta, continuano ad evidenziarsi le difficoltà nell’industria (il valore aggiunto ai prezzi base è diminuito dello 0,7% rispetto al trimestre precedente) mentre tengono i servizi (+0,2%). Nel primo caso, alla flessione del valore aggiunto nell’industria in senso stretto (-1%) si è contrapposto l’incremento nelle costruzioni (+0,3%). Tra i servizi, particolarmente dinamica la performance del commercio, alloggio e ristorazione (+1,5%) e delle attività finanziarie e assicurative (+0,7%); all’opposto, il valore aggiunto del settore informazione e comunicazione (-0,9%) e delle attività immobiliari (-0,8%) ha segnato una contrazione.

A novembre, i segnali provenienti dalle indagini sul clima di fiducia di consumatori e imprese sono in peggioramento (Figure 1 e 2). Per i consumatori si evidenzia un deterioramento delle opinioni sulla situazione economica generale e su quella futura (da 99,7 a 97,8 e da 95,0 a 93,8 rispettivamente). Più contenuto il calo del clima personale (da 96,6 a 96,2) e di quello corrente (da 99,2 a 98,7). Tra le imprese, invece, l’indicatore generale scende lievemente (-0,3 p.p.), a sintesi di andamenti fortemente eterogenei tra i diversi comparti produttivi: in aumento nella manifattura (da 85,8 a 86,5) e, soprattutto, nel commercio al dettaglio (da 103,8 a 106,7); in diminuzione nelle costruzioni (da 103,9 a 101,5) e nei servizi di mercato (l’indice passa da 95,2 a 93,7).

Nel dettaglio, nella manifattura migliorano i giudizi sul livello degli ordini mentre le aspettative sul livello della produzione diminuiscono; le scorte sono giudicate in decumulo rispetto al mese precedente.

Nell’orizzonte di previsione l’economia italiana risente, nel 2024, della debolezza della domanda interna, in particolare dal lato dell’offerta. La dinamica calante della produzione industriale, alimentata dalla debolezza della economia tedesca, principale mercato di sbocco delle nostre esportazioni e dalla crisi di alcuni comparti produttivi (automotive su tutti), ha inciso negativamente sugli investimenti fissi lordi e sulle importazioni. Per il 2025, pur permanendo le incertezze di natura geopolitica e i rischi legati a pressioni protezionistiche, si sconta una stabilizzazione della domanda mondiale e un leggero rafforzamento del commercio internazionale. I consumi privati beneficerebbero del graduale, anche se parziale, recupero delle retribuzioni e della prosecuzione, pur se a ritmi meno vivaci di quanto osservato di recente, dell’’occupazione. La fase di discesa dell’inflazione dovrebbe aver completato il suo corso, grazie anche all’esaurirsi del calo della componente energetica, ma il ritorno verso tassi di crescita dei prezzi vicini agli obiettivi delle autorità monetarie avrebbe l’effetto di stabilizzare le aspettative degli operatori.

Nel 2024 il Pil registrerebbe una crescita (+0,5%) trainata esclusivamente dalla domanda estera netta (con un contributo di 0,7 p.p), grazie alla contrazione delle importazioni (-2,1%), a fronte di una stagnazione dell’export (-0,1%). La domanda interna, pur beneficiando della tenuta dei consumi delle famiglie (+0,6%) sarebbe penalizzata dal decumulo delle scorte di magazzino (che contribuirebbero negativamente alla crescita del prodotto per 0,7 p.p.).

Nel 2025 si determinerebbe una lieve accelerazione della dinamica di crescita dell’economia italiana (+0,8%), sostenuta quasi interamente dal contributo della domanda interna, a fronte di un contributo nullo della domanda estera netta e delle scorte.

Tenuta dei consumi

Nel terzo trimestre del 2024, la spesa per consumi è aumentata nei principali quattro principali paesi europei. La Spagna ha registrato il tasso di crescita congiunturale più elevato (+1,4%), con una forte accelerazione rispetto ai due trimestri precedenti (+0,7% e +0,9% rispettivamente nel primo e secondo trimestre), la stessa dinamica sperimentata anche dall’Italia (+1,0% nel terzo trimestre su base congiunturale, dopo la crescita nulla nel primo e il +0,6% nel secondo trimestre); in Francia e Germania, invece, la crescita è stata più contenuta (rispettivamente +0,6% e +0,3%). Anche per quanto riguarda la spesa delle Amministrazioni Pubbliche (AP), nel terzo trimestre la dinamica di crescita più significativa si è verificata in Spagna (+2,2%), mentre in Francia e Germania è stata più modesta (rispettivamente +0,6% e +0,4%); in Italia, invece, si è osservato un calo (-0,2%).

Al contrario, nel terzo trimestre la spesa per consumi finali sul territorio economico delle famiglie è cresciuta in Italia a ritmi più elevati (+1,3% su base congiunturale; +1,1% in Spagna, +0,7% in Francia e +0,2% in Germania), con una forte accelerazione rispetto alla prima metà dell’anno (+0,2% e +0,6% rispettivamente nel primo e secondo trimestre), trainata soprattutto dalla crescita della componente dei servizi (+2,0%). Positivo, ma più contenuto, l’incremento dei beni di consumo durevoli e non durevoli (rispettivamente +0,5% e +0,7%).

Nel primo semestre del 2024 il reddito disponibile delle famiglie ha registrato una crescita superiore rispetto ai tassi di crescita tendenziali del deflatore dei consumi (Figura 3).

Nonostante la decisa accelerazione in corso d’anno, la debolezza dei primi mesi del 2024 determinerebbe, in media d’anno, un rallentamento dei consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private (ISP) in termini reali (+0,6%) rispetto al 2013 (+1%), accompagnato da un forte aumento della propensione al risparmio. Per il 2025, invece, si prevede un recupero (+1,1%); i consumi beneficerebbero di una ulteriore crescita dell’occupazione e del sostegno ai redditi reali da lavoro derivanti dai rinnovi contrattuali e dal recupero del potere di acquisto, a fronte di attese di stabilizzazione dell’inflazione.

Anche i consumi della Pubblica Amministrazione (PA) sono attesi in crescita (+0,5%) pur se in rallentamento rispetto all’anno precedente (+1,9%), con un’ulteriore accelerazione prevista per il 2025 (+0,6%).

Frenata del processo di accumulazione di capitale

Nei primi tre trimestri del 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, si registra un andamento eterogeneo degli investimenti fissi lordi nei principali paesi dell’area euro. L’Italia ha segnato una crescita moderata (+0,9%), mentre in Spagna gli investimenti totali sono aumentati in modo più deciso (+2,5%). Al contrario, si osserva una riduzione in Francia (-1,6%) e soprattutto in Germania (-2,9%).

Nel periodo gennaio-settembre 2024, Francia e Germania hanno evidenziato un forte calo del processo di accumulazione di capitale sia nel settore delle costruzioni (-2,9% in Francia e -3,9% in Germania rispetto allo stesso periodo del 2023) sia in quello di impianti, macchinari e armamenti (-3,8% e -5,4%, rispettivamente). In controtendenza, la Spagna ha registrato una crescita in tutti i settori, con incrementi del +2,5% nelle costruzioni e del +1,4% nei macchinari e armamenti. I macchinari hanno subito una brusca contrazione (-3,9%) a causa del rallentamento della produzione industriale nell’ultimo anno (Figura 4).

Gli effetti residui dell’abolizione degli incentivi alle costruzioni, l’incertezza dello scenario geopolitico, il calo nei giudizi delle attese sugli ordini e del grado di utilizzo degli impianti determinerebbero nel 2024 un rallentamento del processo di accumulazione di capitale; tuttavia, la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR potrebbe mitigare parzialmente questa dinamica.

Ne consegue che nel 2024 il tasso di crescita degli investimenti fissi lordi è previsto in forte decelerazione (+0,4%, dal +8,7% dell’anno precedente), mentre sarebbe nullo nel 2025. La quota di investimenti sul Pil è attesa in riduzione nel biennio (dal 22,6% nel 2023 al 22% e 21,5% rispettivamente nel 2024 e 2025).

Scambi con l’estero in ripresa nel 2025

Nei primi tre trimestri dell’anno, gli scambi con l’estero hanno mostrato una dinamica debole, riflettendo il rallentamento del commercio mondiale e la debolezza delle principali economie europee, in particolare della Germania. Le esportazioni di beni e servizi, misurate in valori concatenati, sono aumentate, rispetto ai primi tre trimestri del 2023, dello 0,4%; le importazioni sono diminuite del 3,1%. Nel corso dell’anno, tuttavia, la dinamica dei flussi ha mostrato, su base congiunturale, andamenti opposti: in flessione le vendite all’estero (dal -0,2% del primo trimestre al –0,9% del terzo, con un picco di -1,2% nel secondo), in rafforzamento gli acquisti (dallo 0% del primo al +1% del terzo), spinti da una dinamica dei consumi interni che si è progressivamente rafforzata in corso d’anno.

Il saldo commerciale di beni e servizi è risultato, nei primi 3 trimestri, in deciso miglioramento rispetto all’anno precedente, grazie alla riduzione del disavanzo energetico. Sotto il profilo geografico, alla diminuzione in valore delle esportazioni verso i paesi UE (-2,4% la variazione tendenziale dei primi tre trimestri; -5,5% verso la sola Germania) si è contrapposto un moderato incremento delle vendite nei mercati extra-UE (+1,1%). Al contrario, la contrazione delle importazioni dai paesi extra UE appare assai più marcata (-8,5%) rispetto agli acquisti dai paesi UE (-2,6%).

Nel biennio di previsione, nel 2024 i volumi di esportazioni di beni e servizi sono previsti sostanzialmente stabili rispetto all’anno precedente, per poi crescere nel 2025 (+2,5%), stimolati da una più vivace domanda internazionale e da un deprezzamento dell’euro verso il dollaro; anche le importazioni, dopo la forte contrazione del 2024 (-2,1%) dovrebbero mostrare una espansione nel 2025 (+2,7%), in linea con la ripresa della domanda interna. Di conseguenza il contributo alla crescita del Pil da parte della domanda estera, fortemente positivo per il 2024 (+0,7 p.p.), risulterebbe nullo nell’anno successivo.

Prosegue il miglioramento del mercato del lavoro

Nel terzo trimestre del 2024 è proseguita la fase espansiva dell’occupazione, con un incremento su base congiunturale delle ore lavorate e delle unità di lavoro (ULA) per il totale dell’economia (+0,2% e +0,3% rispettivamente). Il miglioramento è ascrivibile principalmente al comparto dei servizi (+0,5% sia per le ore sia per le ULA), a fronte di decisi cali nelle costruzioni e in agricoltura (-1,1 e -1,8% le ore lavorate) e di una stasi dell’industria in senso stretto. Rispetto al terzo trimestre del 2023, l’incremento delle ore lavorate è stato pari al +1,5%, sintesi di un incremento robusto nei servizi (+2,5%) e nelle costruzioni (+1,3%), di lieve calo dell’industria in senso stretto (+0,3%) e di una netta diminuzione in agricoltura (-7,4%). Anche le ULA registrano un aumento rispetto al terzo trimestre del 2023 (+1,6%), con aumenti in tutti i comparti (+2,4% i soli servizi) ad eccezione di quello agricolo (-6,5%).

Le retribuzioni lorde per ULA sono cresciute dello 0,9% rispetto al trimestre precedente, in modo simile tra i diversi comparti (tra +0,8% dell’industria in senso stretto e +1,0% dei servizi) ad eccezione dell’Agricoltura (-0,2%). Rispetto al terzo trimestre del 2023 si registra una crescita delle retribuzioni lorde per ULA del +3,9%, diffusa a tutti i comparti (tra 3,8% delle costruzioni e 4,2% nell’industria in senso stretto), più debole nell’agricoltura (+0,8%).

A ottobre, dopo il calo registrato a settembre, l’occupazione è tornata a crescere (+0,2% rispetto al mese precedente, +47mila occupati), portando il tasso di occupazione al 62,5% (+0,1 punti). Risulta in calo il tasso di disoccupazione, che si è attestato al 5,8% (-0,2 p.p. rispetto al mese precedente), e in aumento il numero di inattivi, il cui tasso sale al 33,6% (+0,1 punti).

Nella seconda parte dell’anno le prospettive sull’occupazione sono progressivamente peggiorate in tutti i comparti. Questa tendenza è sostanzialmente confermata anche nei dati di novembre che indicano un peggioramento delle attese sull’occupazione per manifattura, costruzioni e commercio al dettaglio, a fronte di un lieve miglioramento per i servizi di mercato. Nel terzo trimestre del 2024 il tasso dei posti vacanti per le imprese con dipendenti è rimasto stazionario al 2,0%.

In questo scenario nel 2024 la crescita delle ULA sarebbe nettamente superiore a quella del Pil (+1,2% rispetto a +0,5% del Pil) per poi scendere allo 0,8% nel 2025, in linea con la crescita del Pil. Il tasso di disoccupazione segnerebbe un netto miglioramento nel 2024 (6,5%) rispetto al 2023, a causa della forte discesa osservata in corso d’anno. Nel corso del 2025, rispetto ai valori prevalenti a fine 2024, si prevede una dinamica di rallentamento del tasso di crescita dell’occupazione; ne deriverebbe un profilo mensile di leggera crescita del tasso di disoccupazione, che in media d’anno risulterebbe tuttavia inferiore al valore medio del 2024 (+6,2%). La dinamica delle retribuzioni pro-capite risulterebbe leggermente più elevata nel 2024 rispetto al 2023 (+2,6, dal +2,4%), stabilizzandosi l’anno successivo.

La fase di discesa dei prezzi si va esaurendo

La dinamica tendenziale dell’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), dopo aver registrato valori al di sotto dell’unità per diversi mesi, si è attestata a novembre, secondo i dati provvisori, a +1,4%. Si tratta del valore più elevato del 2024, ma il confronto tendenziale risente del significativo calo dei prezzi verificatosi nello stesso mese dell’anno precedente (-0,5% la variazione congiunturale a novembre 2023). L’indice NIC risulta infatti stabile da settembre; l’’inflazione acquisita per il 2024 a novembre è pari a +1,0%.

L’indice generale continua a riflettere andamenti tendenziali differenti tra beni e servizi: i primi, negativi da 12 mesi, sono risultati positivi in novembre (+0,4%), mentre i secondi, pur continuando a evidenziare incrementi più vivaci (+2,8% in novembre, in leggera crescita rispetto al mese precedente), hanno mostrato nel periodo più recente una dinamica in contrazione su base congiunturale (-0,4% in novembre, dopo il -0,3% sia in settembre sia in ottobre).

Prosegue la riduzione dei prezzi dei beni energetici, seppure a ritmi più contenuti (-5,5% a novembre, dopo il -9% a ottobre; la contrazione era pari al -20,5% in gennaio); la dinamica dei prezzi dei beni alimentari, dopo essersi ridotta in termini tendenziali nei primi otto mesi (dal +5,6% di gennaio a +0,8% ad agosto), ha successivamente accelerato (+3% in novembre), soprattutto a causa della forte crescita degli alimentari non lavorati (+4,1% a novembre).

Analogamente, l’inflazione relativa al “carrello della spesa” (sintesi dei prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona), dopo essersi significativamente ridotta in corso d’anno, negli ultimi tre mesi è risultata in graduale accelerazione (passando da +0,6% di agosto a +2,6% a novembre). L’inflazione di fondo (“core inflation” per i beni al consumo per l’intera collettività nazionale al netto di energetici e alimentari freschi) continua, invece, a evidenziare una sostanziale stabilità (da giugno si è collocata stabilmente poco al di sotto del 2%; +1,9% in novembre).

Nel confronto con le principali economie dell’area euro, l’inflazione continua, da ottobre 2023, ad essere più bassa in Italia: a novembre la crescita dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) in termini tendenziali è stata pari, secondo i dati provvisori, a +1,6%, a fronte di una media dell’area pari a +2,3% (+2,4% in Germania e Spagna e +1,7% in Francia). L’inflazione acquisita per il 2024 risulta nel mese di novembre pari a +1,1% in Italia, contro il +2,3% nella media dell’area euro (+2,3% in Francia, +2,4% in Germania e +2,8% in Spagna).

I prezzi all’importazione, dopo la parentesi dei mesi estivi (con un aumento tendenziale medio dello 0,9%), hanno ripreso a ridursi su base tendenziale (-0,5% in settembre). L’andamento ha riflesso principalmente i ribassi dei prezzi dei prodotti energetici (-5,2%, +7% in media nei mesi estivi), mentre risultano in lieve aumento quelli degli altri beni (+0,3%), come risultato netto del calo dei beni di consumo (-1,3%) e dell’aumento dei beni intermedi (+1,3%) e strumentali (+ 0,3%).

Sulla base dei dati più recenti sui prezzi all’import, relativi a settembre, la dinamica acquisita per il 2024 dell’indice IPCA al netto dei beni energetici importati (IPCA NEI) risulta essere pari a +1,3%. Un significativo aumento dei listini dei prodotti energetici importati nell’ultimo trimestre dell’anno potrebbe portare ad una marginale riduzione di tale valore.

La dinamica dell’inflazione è attesa in calo anche su base prospettica: tra le famiglie si rafforzano in novembre, rispetto al mese precedente, le aspettative di riduzione o stabilità dell’inflazione nei successivi dodici mesi. Tra le imprese, rimane largamente prevalente la quota di unità che dichiara l’intenzione di mantenerli stabili (85,1% delle imprese manifatturiere e 92,1% delle imprese delle costruzioni).

Nell’orizzonte di previsione, la crescita del deflatore dei consumi delle famiglie si collocherebbe nel 2024 a +1,1%, per poi risalire al +2% nel 2025. La crescita del deflatore del Pil sarebbe pari rispettivamente a +1,8% e a +2,3%.

Revisioni del precedente quadro previsivo

L’attuale scenario di previsione fornisce un aggiornamento delle stime per il biennio 2024-2025 diffuse a giugno 2024. Rispetto a quell’esercizio è stato rivisto al ribasso il prezzo del petrolio (-3,6 dollari a barile nel 2024 e -10,5 dollari nel 2025), il tasso di cambio dell’euro nei confronti del dollaro (rimasto invariato nel 2024 ma deprezzatosi del -2,7% nel 2025); revisioni al ribasso hanno riguardato anche il commercio mondiale (-0,1 punti percentuali per il 2024 e -0,4 punti nel 2025 rispetto alle ipotesi formulate a giugno).

L’evoluzione della dinamica congiunturale in corso d’anno ha avuto un forte impatto sull’andamento del commercio estero, con revisioni al ribasso sia delle importazioni sia delle esportazioni (rispettivamente per -2,0 p.p. nel 2024 per entrambi). Il profilo degli investimenti presenta ora un andamento assai più contenuto (la riduzione è pari a -1,1 p.p. nel 2024 e -1,2 p.p. nel 2025); al contrario, il positivo andamento del mercato del lavoro ha determinato una riduzione del tasso di disoccupazione (-0,6 p.p. e -0,8 p.p. nel biennio di previsione) mentre la più accentuata fase di discesa dell’inflazione ha comportato, per il 2024, una minor crescita del deflatore del Pil e del deflatore dei consumi (rispettivamente per -0,6 e -0,5 p.p. rispetto a giugno).

Nel complesso, la previsione della crescita del Pil per il 2024 è stata rivista al ribasso di -0,5 p.p. (dal +1% al +0,5%) e, per il 2025, di -0,3 p.p. (da 1,1% a 0,8%).