ISTAT * INIZIATIVE SOLIDALI: «SCENDONO GLI ATTIVI NEL VOLONTARIATO FORMALE (-3,6), SALGONO QUELLI CON DOPPIO IMPEGNO (+13,6)»

Meno volontari organizzati, crescono gli attivi su più fronti. Nel 2023 il 9,1% della popolazione di 15 anni e più, pari a circa 4,7 milioni di persone, ha svolto attività di volontariato in forma organizzata e/o con aiuti diretti (-3,6 punti percentuali rispetto al 2013), con forti differenze territoriali e generazionali. Raddoppiano rispetto al 2013 i volontari attivi sui due fronti: circa un milione di volontari combinano entrambe le modalità (+13,6 p.p.).

Aumentano i volontari organizzati nei settori ricreativo e culturale (+6,4 p.p.), assistenza sociale e protezione civile (+7,7 p.p.) e ambiente (+1,7 p.p.); calano in quelli religioso (−5,8 p.p.), sportivo (−1,9 p.p.) e sanitario (-1,3 p.p.). Diminuiscono quanti offrono aiuto diretto a persone conosciute (-10,1 p.p.), mentre aumentano quelli che, con questa stessa modalità, si dedicano a collettività, ambiente e territorio (+14,7 p.p.).

Tra le motivazioni dell’attività di volontariato sono più spesso menzionati gli ideali condivisi (31,1%) e il bene comune (21,5%) nel volontariato organizzato, le emergenze (27,5%) e l’assistenza a persone in difficoltà (24,6%) nell’aiuto diretto. Pur con un trend in diminuzione, osservato anche nel tempo medio complessivo dedicato a queste attività (da 19 a 18 ore nelle quattro settimane), l’impegno volontario si conferma come pilastro della coesione sociale.

L’Indagine multiscopo Uso del tempo 2023 include la seconda edizione del modulo dedicato al lavoro volontario. La prima edizione era stata condotta 10 anni prima, nell’ambito dell’Indagine Aspetti della vita quotidiana. Fin dalla prima versione il modulo è stato sviluppato in coerenza con gli standard internazionali raccomandati dal “Manuale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro” (OIL) per la valorizzazione economica del lavoro volontario, con un ampliamento dei contenuti sul valore sociale di tale attività. L’edizione del 2023 arricchisce le informazioni sul volontariato non organizzato e sulle trasformazioni che il lavoro volontario ha subito a seguito della crisi sanitaria da Covid-19.

Diminuiscono i volontari ma aumentano quelli attivi su più fronti

Nel 2023 circa 4,7 milioni di persone (il 9,1% della popolazione di 15 anni e più) hanno svolto attività di volontariato nelle quattro settimane precedenti l’intervista, sotto forma di impegno organizzato o aiuto diretto, con un calo di 3,6 punti percentuali rispetto al 2013. Il volontariato organizzato, cioè svolto attraverso gruppi, associazioni o organizzazioni, coinvolge il 6,2% della popolazione (3,2 milioni di persone). Il volontariato non organizzato, che consiste in aiuti diretti offerti a persone esterne alla propria famiglia, alla comunità o all’ambiente, riguarda il 4,9% (2,5 milioni). Tra i volontari il 46,1% opera solo in contesti organizzati, il 32,2% solo in modo autonomo, mentre una quota significativa (il 21,7%, circa un milione di persone) unisce le due modalità.

a partecipazione presenta un chiaro divario territoriale: nel Nord l’8,2% partecipa ad attività promosse da organizzazioni e il 6,0% offre aiuti diretti; il Nord-est è l’area più attiva (9,1% e 6,2%). Seguono il Centro (5,8% e 4,9%) e il Mezzogiorno (3,6% e 3,4%).

Rispetto al 2013 si osserva un calo generalizzato della partecipazione: il volontariato organizzato scende dal 7,9% al 6,2%, quello non organizzato dal 5,8% al 4,9%. La flessione è stata più contenuta nel Nord (−1,5 punti percentuali per l’organizzato, stabile il diretto), più marcata nel Centro (−2,1

e −1,9 p.p.) e nel Mezzogiorno (−1,9 e −1,3 p.p.).

Nel 2023 uomini e donne hanno svolto attività di volontariato con frequenze simili: il 6,6% degli uomini e il 5,8% delle donne è coinvolto in attività organizzate; negli aiuti diretti le percentuali si invertono (4,8% i primi, 5,1% le seconde). In termini di composizione percentuale ciò significa che per le attività organizzate si registrano il 51,9% per gli uomini e il 48,1% per le donne; per gli aiuti diretti gli uomini sono il 46,9% e le donne il 53,1%. Rispetto al 2013, il calo è stato più marcato tra gli uomini che tra le donne: nel volontariato organizzato i primi scendono dall’8,9% al 6,6% e le seconde dal 7,0% al 5,8%. Anche nell’aiuto diretto la flessione è maggiore tra gli uomini (dal 5,7% al 4,8%) rispetto alle donne (dal 5,9% al 5,1%). Le donne si confermano quindi leggermente più attive negli aiuti diretti, gli uomini nelle attività organizzate, ma i livelli di partecipazione si sono avvicinati soprattutto per il calo maggiore tra gli uomini.

Negli ultimi 10 anni le modalità di partecipazione hanno subito cambiamenti significativi. Tra i volontari, quelli attivi solo in forma organizzata scendono dal 54,3% al 46,1% e anche chi offre solo aiuti diretti passa dal 37,6% al 32,2%. Al contrario, aumenta in modo marcato la partecipazione ibrida: dall’8,1% al 21,7% (+13,6 punti percentuali).

Il volontariato resta più diffuso tra i laureati, ma cala per tutti

Il legame tra partecipazione al volontariato e livello di istruzione si conferma solido anche nel 2023: chi ha un titolo di studio più elevato è più frequentemente coinvolto sia nel volontariato organizzato sia nell’aiuto diretto. Tra i laureati il 10,3% partecipa al volontariato organizzato e il 7,9% all’aiuto diretto. I diplomati di scuola superiore si attestano rispettivamente al 6,6% e al 5,1%, mentre la partecipazione scende tra chi possiede titoli di studio più bassi (Figura 1).

Il calo rispetto al 2013 è più marcato tra diplomati e laureati. Per questi ultimi il volontariato organizzato si riduce dal 13,6% al 10,3%, e quello diretto dal 10,9% al 7,9%. I diplomati registrano la flessione più significativa nel volontariato organizzato, passando dal 10,0% al 6,6%, ma scendono sensibilmente anche negli aiuti diretti (dal 6,4% al 5,1%). Le variazioni sono più contenute tra chi ha titoli di studio più bassi, una categoria eterogenea che include sia giovani ancora in formazione, sia anziani con basso livello di istruzione.

Partecipazione al volontariato: l’impegno tiene tra le fasce più anziane

Nel 2023 il volontariato è una pratica diffusa soprattutto nella popolazione adulta: i tassi più alti interessano le persone di 45-64 anni (7,2% per l’organizzato e 5,9% per il diretto) e le persone di 65 anni e più (6,2% e 5,5%). I giovani (15-24 anni) prediligono le forme organizzate (5,3%) rispetto all’aiuto diretto (2,9%), mentre tra le persone di 25-44 anni le due modalità si equivalgono (4,8% e 4,9%).

Nel decennio 2013-2023 il calo ha riguardato soprattutto le generazioni più giovani. Le persone

di 25-44 anni registrano le contrazioni più marcate in entrambe le forme di volontariato: -2,7 punti percentuali nel volontariato organizzato e -1,4 punti percentuali negli aiuti diretti. Anche tra i più giovani (15-24 anni) il calo è netto: -2,2 p.p. nell’organizzato e -0,7 p.p. nel diretto.

In lieve controtendenza, le persone di 65 anni e più evidenziano stabilità sia nel tasso di volontariato organizzato (dal 5,8% al 6,2%), sia nell’aiuto diretto (dal 4,5% al 5,5%). Un segnale di continuità dell’impegno civico nella fascia più anziana della popolazione.

Le dinamiche di cui sopra trovano conferma anche analizzando la condizione occupazionale. Nel 2023 i ritirati dal lavoro sono i più attivi nelle attività organizzate: il 7,8% partecipa ad attività organizzate e il 5,2% offre aiuto diretto. Seguono gli occupati (6,3% e 5,3%) e le persone in cerca di occupazione (5,9% e 6,0%). Più limitato è l’impegno tra gli studenti (5,5% e 3,4%) e le casalinghe (4,6% e 4,4%).

Rispetto al 2013, il calo più marcato si osserva tra gli studenti: −4,0 punti percentuali nel volontariato organizzato (dal 9,5% al 5,5%) e −0,9 punti percentuali nell’aiuto diretto (dal 4,3% al 3,4%). Seguono gli occupati (−2,8 punti percentuali nell’organizzato e −1,6 punti percentuali nel diretto). Al contrario, i ritirati dal lavoro e le casalinghe mostrano una sostanziale stabilità nel tempo, a conferma del ruolo centrale delle generazioni più anziane nel mantenere vivo l’impegno volontario.

Forte l’impatto della pandemia sul volontariato

Oltre sette persone su 10 che erano volontarie nelle 4 settimane precedenti l’intervista (71,1%, 3,3 milioni) erano già attive nel volontariato prima della pandemia, a conferma di una forte continuità nell’impegno. Solo il 2,6% ha iniziato durante l’emergenza, mentre il 26,4% ha cominciato dopo il 2020 per altre ragioni (Figura 2a). Tra i già attivi nel volontariato, circa la metà non ha modificato le caratteristiche della propria pratica, il 37,7% ha variato il tempo dedicato, l’8,1% ha avuto un impegno più intermittente e il 7% ha avviato attività da remoto. Completano il quadro le persone che hanno cambiato modalità (5,4%), tipo di attività (2,6%) o gruppo di riferimento (meno dell’1%) (Figura 2b).

Anche i dati sulla durata dell’attività confermano la stabilità dell’impegno, sia nel volontariato organizzato sia nell’aiuto diretto. Nel 2023 l’84,6% dei volontari organizzati era attivo da almeno un anno, e quasi quattro su 10 (38%) da oltre 10 anni, quota stabile rispetto al 2013. Cresce leggermente la quota di nuovi entrati (da meno di un anno), passata dall’11,2% al 15,4%, al cui interno si contano anche coloro che svolgono attività solo in modo occasionale (2,8%). Nell’aiuto diretto, dove il turn over è più elevato, aumenta la componente stabile: i volontari attivi da oltre 10 anni salgono dal 22,4% del 2013 al 29,8% nel 2023. In questo ambito, la quota di nuovi entrati (34,5%) comprende una componente significativa di volontari saltuari: ben il 19,3% dichiara un impegno occasionale .

Nel 2023, l’1,3% delle persone che non hanno svolto volontariato organizzato né fornito aiuti diretti nelle quattro settimane precedenti l’intervista (circa 770mila individui) dichiara di essere stato attivo durante l’emergenza del Covid-19 (0,8% in forma organizzata e 0,9% con aiuti diretti); lo 0,7% (circa 346mila individui) ha smesso l’attività di volontariato a causa della pandemia, mentre il restante 97,6% non ha mai svolto questo tipo di attività.

A impegnarsi in modo estemporaneo durante l’emergenza sono stati in particolare gli studenti, i residenti nei piccoli comuni e quelli nel Nord-ovest, l’area più colpita nella prima ondata, soprattutto con attività organizzate. Gli occupati e, ancora una volta, i laureati hanno partecipato più frequentemente offrendo aiuti diretti, mentre a interrompere l’attività a causa della crisi sanitaria sono state soprattutto le persone di 75 anni e più (1,1%).

Percezione post-pandemia: cresce il tempo dedicato soprattutto agli aiuti diretti

Tra i volontari attivi prima della pandemia che dichiarano di aver modificato il tempo dedicato, nel 2023 prevale una tendenza di aumento della partecipazione. In tutte le tipologie, organizzato, diretto e misto, la quota di chi ha intensificato l’impegno supera quella di chi lo ha ridotto. Il dato più marcato riguarda gli aiuti diretti: il 58,6% ha aumentato il tempo, contro il 41,4% che lo ha diminuito.

Anche tra chi alterna le due forme, circa il 60% ha aumentato l’impegno nel 2023. Nel volontariato organizzato, l’aumento prevale (53,1% tra i soli organizzati, 61,6% tra chi fa entrambe le attività), ma con un margine più contenuto: il 46,9% di chi pratica solo volontariato organizzato ha ridotto l’impegno (la quota più alta tra tutti i gruppi). Ciò suggerisce che l’impegno diretto, più flessibile e legato a motivazioni personali, si sia rafforzato, mentre quello organizzato potrebbe aver risentito maggiormente delle trasformazioni innescate dalla pandemia.

Ore effettive in calo per gli aiuti diretti, stabile l’impegno nell’organizzato

Nel 2023 le attività svolte nelle quattro settimane di riferimento dai 4,7 milioni di volontari, organizzati o non, si traducono in 84,3 milioni di ore di lavoro complessive, suddivise in 79,2 milioni di ore dedicate all’attività dichiarata come principale e 5 milioni di ore dedicate ad altre attività. Considerando una settimana lavorativa di 40 ore, l’ammontare del lavoro volontario è equivalso nelle quattro settimane considerate a circa 527mila unità occupate a tempo pieno.

L’impegno medio di ciascun volontario è pari a 18 ore nell’arco di quattro settimane. La durata media delle attività varia sensibilmente in base alla tipologia: le attività organizzate raggiungono una media di 17 ore e 48 minuti, quelle non organizzate si attestano a 11 ore (Figura 3).

A seconda della modalità, l’impegno medio è di 17 ore e 24 minuti per chi opera solo con gruppi o associazioni, 11 ore e 24 minuti per chi offre solo aiuti diretti, e supera le 28 ore e 50 minuti per chi combina entrambe. Quest’ultimo gruppo, in crescita nell’ultimo decennio, mostra una partecipazione più intensa e strutturata, caratterizzata da una maggiore dedizione e varietà di compiti.

La maggiore disponibilità di tempo libero spinge verso l’alto le ore erogate dai ritirati dal lavoro, con oltre 23 ore di attività nelle quattro settimane. Anche le persone in cerca di occupazione e le casalinghe registrano circa 20 ore di attività mentre gli occupati, con 13 ore e 48 minuti, sono il gruppo con il minore tempo dedicato.

Rispetto al 2013, il tempo medio complessivo di tutti i volontari si riduce lievemente, da 19 a 18 ore mensili. La flessione è più marcata nelle attività non organizzate (da 16 a 11 ore), mentre quelle organizzate si mantengono relativamente stabili (da 18 ore e 42 minuti a 17 ore e 48 minuti). Questo diverso andamento tra volontariato organizzato e non organizzato si deve al fatto che il primo richiede comunque un impegno costante, data la sua forma più strutturata, mentre il secondo fotografa un netto cambiamento sociale nei 10 anni in esame, lasciando presumere come nella vita quotidiana di oggi l’aiuto diretto rappresenti una pratica più occasionale e meno impegnativa.

Un dato di rilievo riguarda gli studenti: sebbene tra di essi si riscontri un calo dei volontari in termini assoluti, tra coloro che partecipano si osserva un aumento dell’intensità, con un numero medio di ore superiore rispetto al passato.

Ruoli più qualificati e nuovi equilibri tra attività organizzate e aiuti diretti

Il quadro delle attività svolte dai volontari nel 2023, equiparate alle professioni presenti nel mondo del lavoro , restituisce un settore in evoluzione, segnato da un parziale riequilibrio tra attività specializzate e forme di aiuto più semplici, con segnali di cambiamento più netti nel volontariato non organizzato. Un impegno sempre più variegato che riflette la capacità dei cittadini di adattarsi e rispondere ai nuovi bisogni delle comunità, anche alla luce delle trasformazioni avvenute dopo la pandemia.

Il 5,1% dei volontari organizzati ricopre ruoli dirigenziali, come responsabili di organizzazioni o membri di organi direttivi (Figura 4). Significative le differenze di genere: tra gli uomini ricopre ruolo di dirigenti il 6,6% contro il 3,5% tra le donne. Su 100 dirigenti volontari, 67 sono uomini, valore in diminuzione rispetto ai 73 del 2013.

Circa l’8% dei volontari, sia organizzati (8,1%) sia non organizzati (8,5%), svolge attività di volontariato equiparabili a professioni intellettuali e altamente specializzate: medici, avvocati, insegnanti, giornalisti, musicisti e altri professionisti della cultura e dell’informazione.

Le attività tecniche, che includono una varietà di ruoli nei servizi sociali (assistenti, mediatori, catechisti), nel turismo e nello sport (animatori, guide, istruttori), oltre a mansioni sanitarie e amministrative, coinvolgono oltre un quarto dei volontari: il 26,9% tra quelli organizzati e il 27,3% tra i non organizzati.

Il 26,6% dei volontari organizzati e il 23,3% dei non organizzati svolge attività qualificate nei servizi alla persona, come cura di bambini, anziani o malati o nei servizi di ristorazione. Le professioni esecutive d’ufficio riguardano il 6,7% dei volontari organizzati e il 4,5% dei non organizzati, in ruoli di segreteria, gestione amministrativa, centralino o supporto nelle pratiche burocratiche.

I conducenti di veicoli – ad esempio autisti di ambulanze o chi si occupa di accompagnare persone – rappresentano il 4,0% nel volontariato organizzato e il 3,1% in quello non organizzato. Le attività manuali specializzate (artigianato, agricoltura) sono meno diffuse: l’1,9% tra gli organizzati e il 2,7% tra i non organizzati.

Il volontariato non qualificato, che si esprime attraverso attività semplici di supporto generale, è decisamente più frequente tra i non organizzati (26,1%) rispetto agli organizzati (15,2%). Infine, il 5,5% dei volontari organizzati e il 4,5% dei non organizzati svolge attività non classificabili secondo il sistema di classificazione delle professioni, in gran parte donatori di sangue.

Rispetto al 2013 si osservano cambiamenti rilevanti soprattutto tra i volontari non organizzati: sono quasi dimezzate le quote delle persone impegnate in attività qualificate nei servizi (da 44,3% a 23,3%), mentre crescono quelle che svolgono attività tecniche (da 16,1% a 27,3%) e non qualificate (da 16,1% a 26,1%).

Nel volontariato organizzato i cambiamenti sono meno marcati, ma si registra una riduzione dei volontari coinvolti in attività tecniche (da 32,3% a 26,9%) e dei ruoli dirigenziali (da 6,5% a 5,1%), parzialmente compensati da un aumento più equilibrato dei volontari impegnati nelle altre attività.

Più attività ricreative, culturali e assistenziali, meno sport e religione

Nel 2023 la maggior parte dei volontari impegnati in attività organizzate lo fa all’interno di una sola realtà associativa: quasi nove su 10 (87,4%). Solo una quota minoritaria (12,6%) partecipa a più gruppi, dato in diminuzione rispetto al 2013, quando era pari al 16,2%. La propensione a moltiplicare gli impegni cresce con l’età, raggiungendo il picco tra i 64 e i 75 anni (16,5%).

Il mondo del volontariato organizzato ha vissuto importanti cambiamenti nell’ultimo decennio, accelerati anche dall’esperienza della pandemia. Le attività ricreative e culturali sono oggi il settore più frequentato: vi è coinvolto quasi un volontario su quattro (23,9%). Seguono l’assistenza sociale e la protezione civile (22%), le attività religiose (17,2%), la sanità (15,1%) e lo sport (7%). Più contenuta la presenza nei settori dell’ambiente (5,1%) e dell’istruzione e ricerca (3,2%). Il restante 6,7% dei volontari è distribuito in altri ambiti, ciascuno con percentuali inferiori al 2% (Figura 5a).

Rispetto al 2013 si delinea un volontariato in trasformazione, con una partecipazione più orientata alla relazione diretta con le persone, al benessere sociale e alla cura del territorio, in linea con i bisogni emersi negli ultimi anni. Crescono soprattutto i volontari nei settori legati al tempo libero e al sostegno diretto alle persone: +6,4 punti percentuali nel settore delle attività culturali e ricreative, +7,7 p.p. per l’assistenza sociale e la protezione civile, +1,7 p.p. per l’ambiente. Al contrario, calano i volontari nelle attività religiose (-5,8 punti percentuali) e nello sport (-1,9 p.p.). Anche la sanità, pur essendo stata centrale durante la pandemia, registra una flessione (-1,3 p.p.). Una possibile spiegazione di queste trasformazioni è la crescente professionalizzazione di alcuni servizi: molte organizzazioni affidano oggi compiti delicati a personale retribuito per garantire una presa in carico più stabile e continua.

Tra i settori meno rappresentati si segnala la crescita del volontariato impegnato nello sviluppo economico e nella coesione sociale, segno di una maggiore attenzione verso le sfide dell’inclusione e della vita di comunità.

Sta evolvendo anche la forma delle organizzazioni in cui si svolgono le attività di volontariato. Oggi quasi la metà dei volontari organizzati (44,8%) opera in Odv (Organizzazioni di volontariato) o Aps (Associazioni di promozione sociale), con un incremento di 3,4 punti percentuali sul 2013 (41,4%). Seguono le organizzazioni religiose che accolgono il 21,7% dei volontari (in calo rispetto al 24,1% del 2013). Tale diminuzione è, tuttavia, meno marcata di quella registrata tra le attività a contenuto religioso, segno che molte parrocchie hanno ampliato il proprio raggio d’azione includendo iniziative più sociali e ricreative (Figura 5b).

Le organizzazioni sportive e culturali coinvolgono il 15,0% dei volontari, con un lieve calo rispetto al 15,9% del 2013. I volontari attivi in movimenti, comitati e gruppi informali sono invece diminuiti drasticamente: dal 9,1% al 3,7%. Infine, cresce il gruppo classificato come “Altro”, che oggi raccoglie il 14,8% dei volontari contro il 9,5% del 2013 (+5,3 punti percentuali), un aumento che riflette una minore consapevolezza o identificazione da parte dei volontari rispetto al tipo di organizzazione in cui operano, o una crescente presenza di realtà meno strutturate o difficilmente classificabili.

L’impegno non organizzato: dall’aiuto al vicino al sostegno della collettività

Tra il 2013 e il 2023 si osservano cambiamenti significativi nei destinatari dell’aiuto diretto. Diminuisce sensibilmente la quota di aiuti rivolti ad amici, vicini e conoscenti che, pur restando la categoria prevalente, passa dal 66,8% al 56,7%. Si riduce anche il sostegno a persone sconosciute fino all’inizio della relazione di aiuto (dal 14,6% al 9,7%), segno di un diverso modo di interpretare l’aiuto personale (Figura 6a).

Al contrario, cresce in modo marcato la quota di aiuti indirizzati alla collettività, all’ambiente e al territorio, che passa dal 16,6% al 31,3%, un valore quasi raddoppiato rispetto al 2013. Questo dato suggerisce un cambiamento nei modelli di partecipazione e solidarietà: sempre più persone sembrano orientare il proprio impegno verso cause collettive, ambientali o civiche, piuttosto che verso relazioni interpersonali dirette.

Le motivazioni che spingono le persone a fornire aiuti diretti senza la mediazione di un gruppo organizzato confermano questa tendenza a un volontariato flessibile, autodiretto e spesso legato a contesti specifici. Nel 2023 oltre la metà (54,4%) dichiara che non è necessario un gruppo organizzato per il tipo di attività svolta, mentre un ulteriore 21,6% lo fa solo occasionalmente. Il 14,1% preferisce non essere vincolato da un’organizzazione, evidenziando il bisogno di autonomia. Solo una quota minore segnala l’assenza, nel proprio territorio, di gruppi che promuovano questo tipo di attività (4,2%), mentre il restante 5,6% indica altre motivazioni (Figura 6b).

Dall’analisi per caratteristiche socio-demografiche emerge che la preferenza per l’autonomia (“preferisco non essere vincolato a un gruppo”) è particolarmente pronunciata tra le persone di 65-74 anni (20,0%), tra i laureati (15,0%) e tra chi vive nei piccoli comuni fino a 2mila abitanti (20,0%), contesti in cui il legame con le reti informali risulta più forte e il desiderio di libertà organizzativa più marcato. Al contrario, tra i giovani sotto i 25 anni prevale l’approccio occasionale (27,0%), mentre solo il 9,3% rifiuta il vincolo organizzativo, segno di una partecipazione meno strutturata, ma anche meno ideologicamente orientata.

Dal punto di vista territoriale, nel Nord-ovest si osservano le quote più alte sia di chi ritiene non necessario un gruppo per l’attività svolta (57,4%), sia di chi presta aiuto solo saltuariamente (25,6%). Le Isole mostrano invece una maggiore incidenza di persone che dichiarano l’assenza di gruppi organizzati (7,6%, quasi il doppio della media nazionale) e la percentuale più elevata di chi preferisce non essere vincolato (17,0%). Infine, nel Centro si rileva la quota più bassa di chi sceglie la non affiliazione per motivi di autonomia (5,0%), a conferma di un quadro territoriale diversificato nelle modalità e nelle motivazioni che orientano l’aiuto diretto.

Perché si fa volontariato: valori, relazioni e bisogni concreti

Nel 2023 le attività di volontariato organizzato sono state motivate soprattutto dalla condivisione degli ideali promossi dal gruppo (31,1% delle risposte), dal desiderio di contribuire al bene comune (21,5%) e da convinzioni religiose o spirituali (10,7%). Seguono ragioni personali come lo stare con gli altri (7,2%), l’essere stati coinvolti da amici (5,7%) o familiari (4,7%) (Figura 7).

Queste percentuali, riferite al totale delle risposte fornite e non ai rispondenti, restituiscono il peso relativo di ciascuna motivazione tra quelle effettivamente espresse, permettendo un confronto più coerente con il passato.

Le ricadute percepite da coloro che svolgono attività di volontariato riguardano in primo luogo la sfera personale: il 26,1% delle risposte indica un miglioramento del benessere individuale, il 20,4% fa riferimento all’ampliamento delle relazioni sociali. Altri effetti segnalati sono il cambiamento del punto di vista sulle cose (11,5%) e lo sviluppo di una coscienza civile (10,0%).

Per quanto riguarda l’aiuto diretto, prevalgono motivazioni pragmatiche: aiutare in caso di emergenza (27,5%) o assistere persone bisognose di cure – es. anziani, disabili, malati gravi – (24,6%) sono le due spinte principali. Seguono il desiderio di contribuire al bene comune (12,3%) o di far fronte a bisogni non soddisfatti (10,3%).

Nel 2013 tra i volontari organizzati la struttura delle motivazioni era simile: le prime due in ordine di importanza (“credere nella causa sostenuta dal gruppo” e “dare un contributo”) restano invariate anche 10 anni dopo. In calo le risposte relative alla religione (dal 13% al 10,7%) e alla necessità di far fronte a bisogni non soddisfatti (dal 7,4% al 6,2%).

Rispetto al 2013, nel 2023 le ricadute del volontariato organizzato sembrano orientarsi maggiormente verso benefici relazionali e pratici, piuttosto che sulle trasformazioni più profonde sul piano individuale e civico. Aumentano le risposte che indicano una valorizzazione delle esperienze precedenti (dal 9,8% all’11,5%) e l’ampliamento della rete sociale (dal 22,9% al 24,0%), mentre diminuiscono quelle legate al benessere personale (dal 27,3% al 26,1%) e allo sviluppo della coscienza civile (dall’11,2% al 10,0%). Si riduce anche la quota di chi si sente più informato (dal 7,3% al 5,4%).

Nel complesso, il volontariato organizzato si conferma uno spazio di partecipazione fondato su ideali condivisi, con benefici sia sul piano relazionale sia personale. L’aiuto individuale, invece, risponde soprattutto a esigenze immediate, con una dimensione più pratica e diretta. Entrambe le forme esprimono modalità diverse, ma complementari di impegno e solidarietà.