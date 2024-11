ISTAT * INCIDENTI STRADALI – PRIMO SEMESTRE 2024: «80.057 (+0,9% RISPETTO AL 2023) / MORTI 1.429 (+4%) / FERITI 107.643 (+0,5%)»

10.20 - venerdì 15 novembre 2024

L’Istat avvia una serie di iniziative e rilascia nuovi prodotti per la stampa sul tema degli incidenti stradali in Italia, con dati preliminari del primo semestre 2024, e nelle Regioni con approfondimenti sui dati recentemente diffusi per il 2023.

In occasione della Giornata internazionale per le vittime della strada (17 novembre 2024) si intendono fornire, alla comunità scientifica e ai decisori pubblici, strumenti adeguati di analisi e affermare la centralità dell’utilizzo della statistica ufficiale per le politiche sulla sicurezza stradale, l’azione di controllo, la formazione e la sensibilizzazione a comportamenti responsabili per gli utenti della strada.

Per consentire una maggiore accessibilità ai dati ed efficacia della comunicazione, sono state rinnovate, negli ultimi anni, le forme di diffusione delle informazioni, mettendo a disposizione degli utenti dati più fruibili, aggiornati e arricchiti di informazioni e modulati per le diverse necessità. Così, oltre alle modalità tradizionali (DataWareHouse IstatData, file di microdati per la ricerca e file di microdati a uso pubblico), per tutti gli utenti, sono oggi resi disponibili infografiche esplicative e ricche di informazioni e un portale di cartografie.

Oltre alla diffusione di prodotti, l’Istat è inoltre presente con eventi anche in partnership con altre organizzazioni

In particolare oggi, 15 novembre 2024, sono rilasciati i seguenti dati

– Incidenti stradali. Stima preliminare. Gennaio-giugno 2024

– Dati sugli incidenti stradali anno 2023 per le regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Valle d’Aosta, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto

Tra gli eventi programmati si segnalano:

– partecipazione Istat al dibattito odierno sul progetto PIN (Road Safety Performance Index), Automobile Club Italia (ACI) e Consiglio Europeo per la Sicurezza dei Trasporti (ETSC), “Migliorare la sicurezza degli utenti dei monopattini elettrici” (presso Automobile Club Italia, Via Marsala, 8 a Roma, 09.00-13.30).

– Evento Istat “Gli incidenti stradali: dati e misure di policy Un quadro territoriale”, presso l’Aula Magna della sede di Roma in Via Cesare Balbo 16 (10 dicembre 2024).

 Secondo le stime preliminari, nel semestre gennaio-giugno 2024 si registra, rispetto allo stesso periodo del 2023, un aumento del numero di incidenti stradali con lesioni a persone (80.057; +0,9%), dei feriti (107.643; +0,5%) e delle vittime entro il trentesimo giorno (1.429; +4,0%).

 Nel confronto con i primi sei mesi del 2019, anno scelto come riferimento per l’obiettivo 2030 dalla Commissione Europea con il programma “Road safety policy framework 2021-2030” (riduzione del 50% del numero di vittime e feriti gravi entro il 2030), si rileva ancora un calo per gli incidenti stradali (-4,3%), i feriti (-8,0%) e i deceduti (-6,8%). L’aumento dei morti in incidenti stradali registrato nei primi sei mesi del 2024, allontana, però, l’Italia dagli obiettivi europei fissati. (Figura 1 e Prospetto1).

 Nel confronto con il primo semestre 2023, le vittime diminuiscono sulle autostrade (-13,9%), aumentano, invece, sulle strade urbane (+7,9%) e sulle strade extraurbane (+1,0%). Rispetto ai primi sei mesi del 2019, nel primo semestre 2024 le vittime registrano una diminuzione significativa, ancora, sulle autostrade

(-31,9%) e più contenuta sulle strade extraurbane (-4,2%), mentre sulle strade urbane si stima un aumento pari all’1,1%.

 Il mercato dell’auto nel primo semestre 2024 è in aumento rispetto allo stesso periodo del 2023: +5,1% le iscrizioni di auto nuove e +5,8% quelle di motocicli, ma in confronto al 2019 le auto nuove mostrano una flessione (-16,5%) a fronte di un forte incremento dei motocicli (+47,5%). L’uso dei servizi di sharing, tra cui i monopattini, ha una diffusione altalenante nelle città (es. in crescita a Roma, in netto calo a Milano).

 Per quanto riguarda le percorrenze autostradali il dato cumulato dei primi quattro mesi del 2024, registra una crescita del 3,1% di veicoli/km percorsi sulla rete, rispetto allo stesso periodo temporale dello scorso anno. Questo risultato è riconducibile soprattutto all’incremento delle percorrenze dei veicoli pesanti, la cui crescita rispetto al 2023 è stata del 4%, anche i volumi per i veicoli leggeri hanno fatto registrare, ad ogni modo, un aumento del 2,7%. Per quanto riguarda il traffico sulla rete extraurbana principale si registrano, per i veicoli leggeri e pesanti, valori in lieve aumento nel primo semestre 2024 (+1,4%). Mediamente il traffico risulta aumentato di circa l’1% per i veicoli leggeri e dell’1,9% per i pesanti.