ISTAT * ECONOMIA SOMMERSA: «AL NETTO DELLE ATTIVITÀ ILLEGALI SI ATTESTA A 182 MILIARDI DI EURO, IN CRESCITA DI 16,3 MILIARDI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE»

10.37 - venerdì 18 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Economia non osservata oltre 200 miliardi nel 2022, valore stabile in rapporto al Pil

Nel 2022 il valore dell’economia non osservata cresce di 17,6 miliardi, segnando un aumento del 9,6% rispetto al 2021 (+8,4% la crescita del Pil corrente). L’economia sommersa (ovvero al netto delle attività illegali) si attesta a poco meno di 182 miliardi di euro, in crescita di 16,3 miliardi rispetto all’anno precedente, mentre le attività illegali sfiorano i 20 miliardi.

Le unità di lavoro irregolari sono 2 milioni 986mila, stabile rispetto al 2021.

Le stime qui presentate sono coerenti con la revisione generale dei Conti Nazionali rilasciata a settembre 2024 e ne recepiscono le innovazioni metodologiche (vedi pagine 8 e 9 del Report).

L’economia non osservata cresce in linea con il Pil

L’economia non osservata è costituita dalle attività produttive di mercato che sfuggono all’osservazione diretta e comprende, essenzialmente, l’economia sommersa e quella illegale. Le principali componenti dell’economia sommersa sono costituite dal valore aggiunto occultato tramite comunicazioni intenzionalmente errate del fatturato e/o dei costi (sotto-dichiarazione del valore aggiunto) o generato attraverso l’impiego di lavoro irregolare.

Ad esso si aggiunge il valore dei fitti in nero, delle mance e un’ulteriore integrazione che emerge dalla riconciliazione fra le stime degli aggregati dell’offerta e della domanda. Quest’ultima contiene, in proporzione non identificabile, effetti collegabili a fenomeni di carattere puramente statistico ed elementi ascrivibili a componenti del sommerso non completamente colte attraverso le consuete procedure di stima. L’economia illegale include sia le attività di produzione di beni e servizi la cui vendita, distribuzione o possesso sono proibiti dalla legge, sia quelle che, pur essendo legali, sono svolte da operatori non autorizzati. Le attività illegali incluse nel Pil dei Paesi Ue sono la produzione e il commercio di stupefacenti, i servizi di prostituzione e il contrabbando di tabacco.

In questo comunicato si presentano le stime aggiornate nell’ambito della revisione generale dei Conti Nazionali pubblicata il 23 settembre 2024. In coerenza con l’approccio seguito per l’intero sistema dei conti, sono state effettuate stime puntuali per gli anni 2021 e 2022, mentre le serie storiche (presenti nelle tavole allegate al Report) sono state ricostruite retrospettivamente. Le più rilevanti innovazioni introdotte e i relativi impatti sulla misurazione dell’economia non osservata sono trattate nella parte conclusiva del Report.

Nel 2022 il valore aggiunto generato dall’economia non osservata, ovvero dalla somma di economia sommersa e attività illegali, si è attestato a 201,6 miliardi di euro, segnando una crescita del 9,6% rispetto all’anno precedente (quando era 184,0 miliardi). L’incidenza dell’economia non osservata sul Pil, cresciuto a prezzi correnti dell’8,4% rispetto al 2021, si è mantenuta sostanzialmente stabile, portandosi al 10,1%, dal 10,0% del 2021 (0,7 punti percentuali al di sotto del 10,8% osservato nel 2019, anno precedente la pandemia).

La crescita dell’economia non osservata è stata trainata dall’andamento del valore aggiunto

generato dalla sotto-dichiarazione, che ha segnato un aumento di 10,4 miliardi di euro (+11,5%) rispetto al 2021. Più contenuto l’incremento del valore aggiunto connesso all’impiego di lavoro irregolare (+3,7 miliardi di euro, pari a +5,6% rispetto al 2021) e dalle attività illegali (+1,2 miliardi di euro, con un incremento del 6,7%). L’aumento di oltre 2 miliardi delle Altre componenti è riconducibile alla crescita del contributo delle mance (che segue l’andamento della spesa per consumi finali) e dei fitti in nero percepiti dalle famiglie. Gli andamenti delle diverse componenti hanno confermato una tendenza di medio periodo alla ricomposizione dell’economia non osservata. In particolare, si è registrato un progressivo ridimensionamento del contributo del valore aggiunto generato dall’impiego di lavoro irregolare, la cui incidenza sul totale si è ridotta al 34,3% (dal 35,6 nel 2021 e 38,1% nel 2019), mentre il peso della sotto-dichiarazione ha raggiunto il 50,1% (era 49,2% nel 2021 e 45,6% nel 2019). Si è mantenuto pressoché stabile l’impatto dell’economia illegale (9,8% nel 2022 rispetto al 10,1% del 2021) sul totale dell’economia non osservata.

Il lavoro irregolare da un maggior contributo alla riduzione del sommerso nel medio periodo

Nel medio periodo il sommerso economico ha mostrato una progressiva contrazione a partire dal massimo registrato nel 2014, quando rappresentava l’11,5% del Pil, un valore superiore di 0,7 punti percentuali rispetto al 2011, primo anno della serie.

La dinamica decrescente ha mostrato diverse fasi. Fra il 2014 e il 2017 si è registrata una lenta diminuzione del peso del sommerso, che si è assestato al 10,7% del Pil. Una seconda fase, dal 2017 al 2020, è stata contraddistinta da una accelerazione della dinamica in riduzione, che ha ulteriormente abbassato di 1,7 punti percentuali l’incidenza del sommerso sul Pil, portandola al 9,0%, livello al quale si è poi sostanzialmente stabilizzata negli anni seguenti.

Sempre con riferimento al periodo fra il 2014 ed il 2022, il contributo al Pil del valore aggiunto generato dalla sotto-dichiarazione si è ridotto di 0,8 punti percentuali (dal 5,9% al 5,1%), segnando dunque una discesa di quasi il 14%. La riduzione si è concentrata fra il 2017 e il 2019, quando la sua incidenza è scesa al 4,9% dal 5,6%, per poi mantenersi su livelli analoghi fino al 2022.

Per quanto concerne invece il valore aggiunto generato dall’impiego di lavoro irregolare, la riduzione del suo contributo al Pil è avvenuta gradualmente fra il 2014 e il 2019, con una perdita in termini di incidenza di 0,7 punti percentuali (dal 4,8% al 4,1%). Il crollo registrato nel 2020, che ha portato il peso di questa componente al 3,6%, è stato sostanzialmente confermato nel biennio seguente, collocando il fenomeno 1,3 punti percentuali al di sotto del livello del 2014 e segnando una riduzione di oltre un quarto.

A livello settoriale, la riduzione del peso del sommerso economico fra il 2014 e il 2022 è stata più marcata nei comparti delle Costruzioni (dove l’incidenza sul valore aggiunto è diminuita di 6,0 punti percentuali), del Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione (-5,5) e degli Altri servizi alle persone (-4,9). Nello stesso periodo, contrazioni importanti si sono registrate anche per l’Agricoltura (-3,3 punti percentuali) e la Produzione di beni alimentari e di consumo (-2,9).

La riduzione del peso della sotto-dichiarazione ha guidato la contrazione dell’incidenza del sommerso economico nei settori delle Costruzioni, dov’è scesa di 3,8 punti percentuali fra il 2014 e il 2022, del Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione (-3,2) e della Produzione di beni alimentari e di consumo (-1,9). Nello stesso periodo, l’andamento del valore aggiunto generato dall’impiego di lavoro irregolare ha guidato la dinamica dell’incidenza del sommerso nei settori degli Altri servizi alle persone (-2,9 punti percentuali) e dell’Istruzione, sanità e assistenza sociale (-2,7), oltre che in Agricoltura (-3,3), dove esso rappresenta l’unica componente del sommerso economico.

Stabile il lavoro irregolare nel 2022

Il ricorso al lavoro irregolare da parte di imprese e famiglie è una caratteristica peculiare del mercato del lavoro italiano. Sono definite irregolari le posizioni lavorative per le quali non viene rispettata la normativa vigente in materia fiscale e contributiva e quelle relative alle attività illegali, quindi non osservabili direttamente presso le imprese, le istituzioni e le fonti amministrative.

Nel 2022, sono 2 milioni e 986mila le unità di lavoro a tempo pieno (Ula) in condizione di non regolarità, occupate in prevalenza come dipendenti (circa 2 milioni e 168mila unità). Rispetto al 2021, il lavoro irregolare è rimasto sostanzialmente stabile, segnando un incremento pari a +0,1% (poco meno di 3mila Ula).

Entrambe le componenti dipendenti e indipendenti hanno registrato la stessa dinamica con un aumento dello 0,1%, pari, rispettivamente, a 1,6mila Ula e 1,2mila Ula. Il tasso di irregolarità, calcolato come incidenza percentuale delle Ula non regolari sul totale, risulta in calo nell’ultimo anno, attestandosi al 12,5% (era 12,9% nel 2021). La riduzione del tasso di irregolarità è dovuto all’effetto combinato della modesta crescita del lavoro non regolare (+0,1%) e di un significativo aumento dell’input di lavoro regolare, che ha registrato nel 2022 un incremento del 4,2%, pari a circa 843mila Ula. In forte aumento la componente dei dipendenti (+4.6% Ula regolari) che rappresenta oltre i tre quarti della crescita complessiva (647mila Ula).

Il tasso di irregolarità si conferma più elevato tra i dipendenti in confronto agli indipendenti (pari, rispettivamente, al 12,7% e all’11,8%); si rileva tuttavia una tendenza all’attenuazione della differente incidenza del lavoro irregolare tra le due componenti in atto dal 2018. Nell’ultimo anno si riscontra una riduzione di 0,5 punti percentuali del tasso di irregolarità per le unità di lavoro dipendenti e di 0,3 punti percentuali per quelle indipendenti.