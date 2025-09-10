ISTAT * ECONOMIA ITALIANA: «PIL -0,1% NEL 2° TRIMESTRE 2025, CONSUMI STABILI E INVESTIMENTI IN LIEVE CRESCITA»

11.05 - mercoledì 10 settembre 2025

Nel secondo trimestre 2025, il Pil è in ripresa negli Usa e in rallentamento in Cina e nell’area euro. Le prospettive per l’economia mondiale restano tuttavia molto incerte e segnali negativi emergono dagli indicatori anticipatori del commercio internazionale.

In Italia, il Pil nel secondo trimestre ha mostrato una lieve flessione (-0,1% su base congiunturale): a fronte di un calo dell’export e di un accumulo di scorte, i consumi privati sono risultati stabili mentre la dinamica degli investimenti, seppure in rallentamento, è stata positiva.

L’interscambio commerciale italiano tra aprile e giugno, in media, ha evidenziato una decelerazione, guidata dal calo delle esportazioni verso i mercati extra-Ue: al rallentamento dell’export verso gli Stati Uniti si sono associate forti flessioni verso Regno Unito, Cina, Russia e Turchia.

La produzione industriale cresce in luglio su base congiunturale per il secondo mese consecutivo ma cala la fiducia delle imprese manifatturiere in agosto a fronte di un miglioramento nei servizi.

Il mercato del lavoro continua a mostrarsi solido, con un ulteriore incremento in luglio sia del numero di occupati rispetto al mese precedente (+0,1%, +13mila unità), sia del tasso di occupazione (62,8%, +0,1 punti percentuali). Per posizione professionale, l’occupazione aumenta sia tra i dipendenti permanenti, sia tra quelli a termine mentre cala tra gli autonomi.

L’inflazione al consumo, secondo l’indice armonizzato IPCA, è rimasta stabile in agosto su base tendenziale (+1,7%). Accelera ancora (+3,5%) quella del carrello della spesa (beni alimentari e beni per la cura della casa e della persona).

Economia internazionale resiliente nel primo semestre… Nella prima metà del 2025 il ciclo internazionale ha evidenziato segnali di resilienza. I flussi commerciali, in previsione dell’annunciato incremento dei dazi, sono stati particolarmente intensi. Le aliquote medie effettive, una volta definito il quadro tariffario da parte della amministrazione statunitense, sono risultate tuttavia inferiori rispetto a quanto previsto. Nello stesso periodo le condizioni finanziarie sono migliorate e si è ridotta la volatilità sui mercati azionari. Sulla base di questi elementi, il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al rialzo le proprie stime sulla crescita mondiale: il Pil aumenterebbe del 3,0% nel 2025 (+0,2 p.p. rispetto alle previsioni di aprile) e del 3,1% (+0,1p.p.) nel 2026.

…ma prospettive ancora incerte. L’incertezza, tuttavia, continua a caratterizzare l’evoluzione del ciclo economico mondiale per i prossimi mesi. Gli scambi internazionali di merci in volume (fonte CPB), dopo il decremento di maggio (-0,4% rispetto al mese precedente) hanno evidenziato una nuova contrazione in giugno (-0,3%). Per quanto riguarda le importazioni, si evidenzia un forte calo per gli Stati Uniti (-4,5% su base congiunturale, dopo il +0,3% e il -20%, rispettivamente di maggio e aprile). Su base trimestrale, nel periodo aprile-giugno la flessione delle importazioni statunitensi (-18,1% su base congiunturale) ha quasi completamente compensato il forte incremento dei primi tre mesi dell’anno (+18,4%) che aveva a sua volta beneficiato di un effetto di anticipo sulle attese dell’aumento dei dazi.

Segnali ancora negativi per il commercio mondiale. L’indice composito globale dei manager degli acquisti (PMI, Purchasing Managers’ Index) per i nuovi ordini all’esportazione, che anticipa la dinamica della domanda internazionale, pur se in recupero nel bimestre maggio-giugno, ha segnato una nuova discesa in luglio (48,2) e una leggera risalita in agosto (48,7), rimanendo tuttavia al di sotto della soglia di espansione dei 50 punti.