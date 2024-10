ISTAT * CITTADINI NON COMUNITARI (ANNO 2023): «SONO 3 MILIONI E 600MILA (CON REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO), AI PRIMI POSTI UCRAINA – ALBANIA – MAROCCO»

11.05 - giovedì 3 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

I cittadini non comunitari con regolare permesso di soggiorno al 31 dicembre 2023 sono oltre 3 milioni e 600mila. La collettività ucraina, superando quella albanese e marocchina, si colloca al primo posto per numero di presenze.

Sono 330.730 i permessi di soggiorno rilasciati nel 2023, in diminuzione rispetto all’anno precedente a causa del forte calo dei permessi per protezione temporanea legati alla crisi ucraina.

Crescono i permessi per famiglia e quelli per studio, mentre diminuiscono quelli per lavoro a causa dell’attenuarsi dell’effetto del decreto di emersione del 2020.

Le acquisizioni di cittadinanza italiana da parte di cittadini non comunitari nel 2023 sono state oltre 196mila, stabili rispetto all’anno precedente e in netta crescita rispetto al 2021.

In diminuzione i flussi per protezione internazionale

Nel 2023 sono stati rilasciati in Italia 330.730 nuovi permessi di soggiorno, ben -26,4% rispetto all’anno precedente. Questo calo si deve principalmente alla forte riduzione dei permessi per asilo e protezione internazionale, passati dagli oltre 200mila del 2022 a circa 106mila nel 2023 (-47,6%), sulla quale incide il ridimensionamento dei permessi speciali per protezione temporanea rilasciati ai cittadini ucraini a seguito della guerra (da 149mila a 21mila). Se si considerano i permessi rilasciati per asilo e protezione internazionale, al netto dei permessi speciali per protezione temporanea, si registra tuttavia un aumento rispetto al 2022 del 57,5%.

I Paesi di cittadinanza con gli incrementi assoluti più importanti sono il Bangladesh (+6.761), l’Egitto (+6.361), il Pakistan (+4.949) e il Perù (+2.380). Si registrano flussi in forte aumento anche per i cittadini di alcuni Paesi africani, in particolare Burkina Faso, Guinea, Camerun e Costa d’Avorio che fanno registrare ingressi più che triplicati rispetto al 2022. Fa eccezione la Nigeria, con flussi in lieve diminuzione nell’ultimo anno (-3,0%).

Con il marcato aumento dei flussi per protezione internazionale provenienti in particolare dall’Africa e dal sub-continente indiano e la riduzione degli ingressi per protezione temporanea dall’Ucraina, torna a salire anche la quota di uomini sul totale dei nuovi ingressi: dal 41,2% del 2022 al 73,0% del 2023. Tra le prime 10 collettività di cittadini arrivati in Italia in cerca di protezione internazionale solo quella ucraina presenta una prevalenza femminile (66,5%). Le donne rappresentano circa il 41% tra i cittadini della Costa d’Avorio e il 31,2% tra quelli della Nigeria. La prevalenza maschile è netta: per quattro collettività tra le prime 10 è superiore al 98%.

La quota di minori sul totale degli ingressi per protezione internazionale, al netto della protezione temporanea per l’emergenza ucraina, è pari al 5,0%, meno della metà di quella registrata nel 2020 (10,2%). Tra i principali Paesi di cittadinanza la presenza di minori prevale tra i nigeriani (22,0%), i tunisini (14,3%) e i peruviani (13,3%).

A livello territoriale, la Lombardia è la regione con la quota più elevata sul totale dei nuovi permessi per protezione internazionale (oltre il 20%), seguita dall’Emilia-Romagna (10,2%). In Campania, Piemonte e Veneto la medesima quota è del 7%, mentre Toscana e Sicilia si attestano intorno al 6%.

In diminuzione gli ingressi per lavoro, in lieve incremento quelli per famiglia

Nel 2023 sono stati rilasciati quasi 39mila permessi di soggiorno per lavoro (-42,2% rispetto all’anno precedente). I permessi per motivi di lavoro rappresentano l’11,8% dei nuovi permessi rilasciati nel 2023. Il 32,8% dei casi – quasi 13mila primi rilasci – fa riferimento a un permesso di soggiorno rilasciato a seguito del provvedimento di regolarizzazione emanato nel 2020 (D.l. 24/2020). La diminuzione dei permessi per lavoro è dovuta in parte proprio alla minore quota di permessi per emersione, che nel 2022 costituivano il 72,6% dei permessi per lavoro ma che, invece, nel 2023 vanno esaurendo il loro effetto sui flussi in ingresso.

Con la riduzione del volume di ingressi per lavoro, si nota una variazione nella distribuzione per sesso. Rispetto al 2022, anno in cui si osservava una suddivisione relativamente più equilibrata (61,6% uomini e 38,4% donne), nel 2023 il 72,5% degli ingressi per lavoro interessa cittadini di genere maschile e il 27,5% femminile. Circa 13.800 sono i nuovi permessi per lavoro dipendente e circa 8.200 i permessi stagionali. La regione che ha fatto registrare il maggior numero di nuovi permessi per lavoro è la Lombardia, seguita dalla Campania, dal Lazio e dal Veneto. Queste quattro regioni coprono nel loro insieme oltre il 58% dei nuovi permessi per lavoro.

I principali Paesi di cittadinanza degli individui che hanno ricevuto il permesso di soggiorno per attività lavorativa sono: India (5.783), Marocco (4.251), Albania (3.637), Bangladesh (3.467) e Stati Uniti (2.196). Queste collettività coprono nel loro insieme quasi il 50% degli ingressi per lavoro.

I permessi per famiglia registrano un lieve incremento (+2,1%) facendo così registrare, per il terzo anno consecutivo, la cifra record di nuovi rilasci dal 2011 a oggi: oltre 128mila. I Paesi di cittadinanza più frequenti tra gli individui che hanno ottenuto il permesso per ricongiungimento familiare sono l’Albania (21.129; 16,4%), il Marocco (17.211; 13,4%) e l’India (8.455; 6,6%). Non mancano, tuttavia, esempi di importanti collettività straniere per le quali si evidenzia una diminuzione dei ricongiungimenti familiari. È il caso del Bangladesh (-10,0%) e dell’Ucraina (una delle principali collettività straniere per numero di permessi per famiglia nel 2022) che nel 2023 registra un forte calo con poco più di 2.400 permessi

(-50,6%).

La struttura per sesso dei cittadini non comunitari entrati nel 2023 per ricongiungimento familiare è equilibrata, con una lieve prevalenza femminile (55,6%). Le regioni in cui si riscontra il maggior numero di ingressi sono: Lombardia (31.717; 24,6%); Emilia Romagna (14.440; 11,2%) e Veneto (12.728; 9,9%).