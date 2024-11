ISTAT * CENTRI ANTIVIOLENZA 2023: «404 ATTIVI IN ITALIA, UNO IN TRENTINO E 4 IN ALTO ADIGE» (PDF REPORT)

10.53 - lunedì 25 novembre 2024

//

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e contro la violenza domestica (Istanbul, 2011) prevede che gli Stati aderenti predispongano “servizi specializzati di supporto immediato, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione” della Convenzione.





Successivamente alla ratifica in Italia della suddetta Convenzione, i Piani nazionali contro la violenza hanno segnato un importante cambio di passo nella conoscenza del sistema di protezione delle donne vittima di violenza.

L’Istat ha iniziato dal 2017 a rilevare dati attinenti al Sistema della Protezione delle donne vittime di violenza. Nel 2018 sono state avviate le Indagini sulle prestazioni ed erogazioni dei servizi offerti dai Centri Antiviolenza (CAV) e un’analoga rilevazione sulle Case rifugio, nel 2020 la rilevazione statistica sull’Utenza dei Centri Antiviolenza e la diffusione dei dati del numero di pubblica utilità (1522) contro la violenza e lo stalking. Queste rilevazioni sono realizzate in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO) presso la Presidenza del Consiglio e con le Regioni.

Inoltre, la Legge n.53 del 2022 “Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere” prevede che l’Istat conduca queste indagini per conoscere le caratteristiche dell’utenza che si rivolge ai Centri Antiviolenza, ivi inclusa la relazione autore-vittima, la tipologia di violenza subita, la presenza di figli e le tipologie di assistenza fornita.

L’Istat e il Dipartimento per le Pari Opportunità rendono disponibile, tramite uno specifico sistema informativo (https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne), un quadro integrato e tempestivamente aggiornato di informazioni ufficiali sulla violenza contro le donne in Italia . L’obiettivo è fornire notizie e indicatori statistici di qualità che offrano una visione di insieme su questo fenomeno attraverso l’integrazione di dati provenienti da varie fonti (Istat, DPO, Ministeri, Regioni, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Centri Antiviolenza, Case rifugio e altri servizi come il numero di pubblica utilità 1522 Anti Violenza e Stalking) .

Il focus presentato nelle pagine seguenti riguarda i servizi e le caratteristiche organizzative dei Centri Antiviolenza e analizza i dati relativi alle donne che hanno avviato il percorso di uscita dalla violenza tramite i Centri.

Una particolare attenzione viene posta sui rischi della vittimizzazione secondaria che potrebbe subire la donna dal momento della denuncia e durante il percorso giuridico.

Principali risultati

• Aumenta il numero dei CAV, +4,9% rispetto al 2022, + 43,8% rispetto al 2017, soprattutto nel Centro Italia (+102,4%).

• Cresce anche la prossimità dei Centri Antiviolenza alle vittime: aumenta, infatti, a livello nazionale il numero dei CAV che ha degli sportelli presenti sul territorio – dal 44,3% nel 2017 al 53,7% nel 2023. L’aumento non è però omogeneo sul territorio: nel Centro Italia si assiste ad una diminuzione dei CAV con sportelli, imputabile anche al fatto che aumentano di molto i CAV con competenza territoriale comunale (dal 5% nel 2017 al 16,5% nel 2023).

• Il 38,8% dei soggetti promotori si occupa esclusivamente di violenza di genere, valore che tra i soggetti promotori di natura privata sale al 57,8%. Il 54,8% dei gestori di natura privata si occupa esclusivamente di violenza di genere; il valore più alto è registrato tra i CAV del Centro (70,8%).

• Quasi tutti i CAV aderiscono al numero 1522 (99,7%) e l’87,1% dei Centri è parte di una rete territoriale contro la violenza, con valore massimo tra i CAV del Nord-Ovest (96,5%) e minimo al Sud (69,5%).

• Aumenta il legame tra i Centri Antiviolenza e le Case rifugio, soprattutto il rapporto indiretto; cresce anche la gestione diretta di strutture in cui le donne diventano sempre più autonome.

• In aumento le donne che si rivolgono ai CAV: 61.514 donne, +1,4% rispetto al 2022 e +41,5% rispetto al 2017. In media una donna ogni due giorni per ogni CAV.

• Cresce il numero delle donne che hanno iniziato un percorso di uscita dalla violenza, sono circa 31.500, in aumento rispetto al 2022, ma il 26,3% lo interrompe nell’anno.

• È un percorso complesso quello intrapreso dalle donne prima di decidere di rivolgersi ai CAV.

• Non aiuta la situazione di dipendenza economica della donna.

• La violenza nella coppia si conferma la più frequente (80% circa).

• Molto diffusa la violenza cui assistono i figli: il 77,6% delle vittime che hanno figli dichiara che i figli sono testimoni della violenza subita e nel 23,0% dei casi sono coinvolti essi stessi come vittime.

• Il 14,6% delle donne ha subito violenza anche durante la gravidanza.

• Le richieste di provvedimento di allontanamento o di divieto di avvicinamento e/o di ammonimento dell’autore della violenza sono pari al 25%. I tempi di risposta sono ancora lunghi, solo il 15% “entro i 7 giorni” e il 15% tra gli 8 e i 14 giorni. Più del 50% dei provvedimenti emessi sono rispettati, quota che aumenta se sono emessi in breve tempo.

• I CAV riescono a rispondere alla maggior parte dei bisogni espressi dalle donne al momento in cui arrivano al CAV.

In aumento l’offerta dei Centri Antiviolenza

Nel 2023 le donne vittime di violenza hanno potuto contare su 404 Centri Antiviolenza (CAV), distribuiti per il 36,9% nel Nord (21,5% nel Nord-ovest e 15,3% nel Nord-est), per il 31,4% nel Sud, per il 21% nel Centro e il restante 10,6% nelle Isole. Tra il 2022 e il 2023 vi è stato un aumento del 4,9%, rispetto al 2017 (primo anno dell’Indagine), l’aumento nel Paese è stato del 43,8%. Considerando il periodo 2017-2023 e il numero di Centri Antiviolenza attivi per ripartizione, la variazione massima è stata registrata nel Centro (+102,4%). È superiore alla variazione registrata a livello nazionale anche quella delle Isole e del Nord-ovest. Inferiore, invece, quella relativa a Nord-est e Sud.