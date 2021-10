INVITALIA * INDAGINE AVV. DI DONNA: « APPALTI EX STRUTTURA COMMISSARIALE, CON LE REGIONI PROCEDURE REGOLARI E TRASPARENTI »

Appalti, Ex Struttura commissariale: “Con le Regioni procedure regolari e trasparenti”. In merito alle notizie relative all’indagine che vede tra gli altri coinvolto l’avv. Di Donna, la ex Struttura per l’emergenza Covid19 e Invitalia chiariscono di non aver mai assegnato appalti e forniture ad imprese rispetto alle quali risultava in alcun modo un interesse dell’avv. Di Donna o del prof. Esposito e di aver operato secondo procedure regolari e trasparenti.

In particolare, sulla vicenda di acquisto delle mascherine oggetto dell’inchiesta, il contratto non è mai stato perfezionato e anzi, i prodotti in questione sono stati restituiti all’azienda.

Per quanto attiene, invece, all’acquisto di test molecolari da parte della ex Struttura per l’emergenza Covid, si precisa quanto segue.

Per supportare le Regioni che evidenziavano una crescente difficoltà ad approvvigionarsi autonomamente dei test molecolari sul mercato, a maggio 2020 la Struttura commissariale ha pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri una richiesta pubblica di offerta per reperire ingenti quantità di kit e reagenti per i test. Tale richiesta era corredata da un allegato tecnico approvato dal Comitato Tecnico Scientifico, che definiva i requisiti qualitativi dei prodotti che sarebbe stato possibile acquisire.

Le offerte pervenute, anche grazie alla collaborazione proficua di Confindustria dispositivi medici, da parte delle aziende sono state 59. La Struttura commissariale le ha quindi rese disponibili su un’apposita piattaforma alle Regioni che hanno scelto le aziende fornitrici e i prodotti coerenti con le proprie esigenze e hanno altresì manifestato il proprio fabbisogno per ciascun prodotto disponibile.

A seguito delle indicazioni e sulla base delle richieste autonomamente operate dalle Regioni italiane, la Struttura commissariale ha quindi concluso 26 contratti con altrettante aziende per la fornitura di prodotti fino al 31 dicembre 2020.

A ottobre 2020, con l’obiettivo di estendere la fornitura di tali prodotti fino al 31 marzo 2021, la Struttura commissariale ha richiesto alle Regioni ulteriori indicazioni e fabbisogni per procedere a una seconda richiesta di offerta alle aziende.

Coerentemente con la procedura, per quanto riguarda l’azienda Adaltis, a seguito delle scelte effettuate dalle Regioni Sicilia (400.000 test) e Lazio (27.400 test) sono stati sottoscritti due contratti (a giugno e a ottobre 2020) per la fornitura di 427.400 test al costo totale di 3,4 milioni di euro. Si fa inoltre presente che la Struttura commissariale ha negoziato una riduzione del prezzo unitario per prodotto superiore all’11% (da 9 a 8 euro).

In conclusione, sulla base delle specifiche richieste delle Regioni Sicilia e Lazio, la Struttura commissariale ha acquistato 427.400 prodotti forniti dall’azienda Adaltis su un totale complessivo di 32,8 milioni di test acquistati nel 2020.