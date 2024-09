INVALSI * PROVE 2025: «ON LINE LE DATE, SI SVOLGERANNO DA MARZO A MAGGIO / INIZIERÀ IL GRADO 13, SEGUIRANNO I GRADI 8 – 10 E LA PRIMARIA»

17.32 - lunedì 30 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La restituzione dei dati INVALSI 2024 alle scuole

Tutti gli istituti di ogni ordine e grado possono accedere ai dati della Rilevazione nazionale 2024 collegandosi all’area riservata alle scuole sul sito invalsi.it. Quest’anno, inoltre, una nuova piattaforma di restituzione dei risultati affiancherà la precedente e successivamente la sostituirà.

Anche quest’anno, per favorire un più ampio utilizzo dei risultati a supporto dell’organizzazione dell’attività didattica prima dell’avvio dell’anno scolastico, l’INVALSI ha messo a disposizione di oltre 12.000 istituti i risultati delle Prove 2024.

Il personale della Scuola – accedendo all’area riservata su invalsi.it – può visualizzare i dati relativi ai propri studenti e confrontarli con i risultati delle precedenti Rilevazioni.

Una nuova piattaforma per consultare i dati

Quest’anno, però, le scuole avranno a disposizione una nuova piattaforma di restituzione dei dati INVALSI che affiancherà, per sostituirla in seguito, la precedente.

La nuova modalità di restituzione offre diversi vantaggi

fornisce agli istituti scolastici una maggiore quantità di dati

consente di approfondire molti temi connessi alle Rilevazioni nazionali

permette di fruire di un sito maggiormente interattivo e con un’esperienza di navigazione personalizzata

Questo nuovo strumento sarà messo a disposizione delle scuole nelle prossime settimane e, oltre ai consueti dati, proporrà contenuti mai restituiti in precedenza, come ad esempio il dato sulla dispersione scolastica implicita o quello sull’eccellenza scolastica.

Sarà possibile inoltre aggregare i risultati, non solo a livello di classe o di istituto, ma anche per plesso scolastico.

La lettura dei dati sarà semplificata dall’uso di grafici e la comprensione sarà facilitata grazie all’associazione dei valori con dei colori per evidenziare se un dato è positivo o negativo.

Tutti i dati saranno poi facilmente esportabili, così da favorirne la condivisione in sede collegiale. L’esperienza utente verrà inoltre arricchita sia dalla presenza di pillole esplicative sia dai nuovi tutorial aggiornati.