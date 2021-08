INTESA SANPAOLO * DISTRETTI INDUSTRIALI TRIVENETI – PRIMO TRIMESTRE 2021: « TRENTINO A +16,4% (TRAINANTE LA COMPONENTE AUTO) / ALTO ADIGE +16,3% (IMPORTANTE COMMESSA FUNIVIARIA IN MESSICO) »

Nei primi tre mesi del 2021 le esportazioni delle imprese distrettuali del Triveneto hanno segnato un incremento del 5,8% che consente di ritornare ai livelli dello stesso periodo del 2019 (8,4 miliardi di euro).

Tra i distretti del Veneto (export 6,6 miliardi di euro) spiccano gli Elettrodomestici di Treviso (+33,7%), l’Oreficeria di Vicenza (+29,1%), e la Termomeccanica di Padova (+24,4%)

Le Biciclette di Padova e Vicenza (+34,1%) è il nuovo distretto monitorato da Intesa Sanpaolo attivo sia nella fabbricazione di biciclette tradizionali che di e-bike, parti e accessori, con grandi possibilità di sviluppo nei prossimi anni sia nell’escursionismo che nella mobilità urbana

Nel Trentino-Alto Adige (export 1,2 miliardi di euro) sono state trainanti la Meccatronica dell’Alto Adige (+16,3% sul 2020 e +12,5% sul 2019) e la Meccatronica di Trento (+16,4% sul 2020 e -9,2% sul 2019)

Il Friuli-Venezia Giulia (export 600 milioni di euro) trova la ripresa grazie alle esportazioni sia del Legno e arredo di Pordenone (+26,5% su 1° trim 2019) sia degli Elettrodomestici di Pordenone (+ 23,7% sul 1° trimestre 2020 e +13,8% sul 2019)

Padova, 10 agosto 2021. E’ stato pubblicato il Monitor dei distretti industriali del Triveneto al quarto trimestre 2020, curato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo.

Nei primi tre mesi del 2021 le esportazioni delle imprese distrettuali del Triveneto hanno segnato un netto incremento (+5,8%) che consente di ritornare ai livelli dello stesso periodo del 2019 (8,4 miliardi di euro). I distretti del Friuli-Venezia Giulia (FVG) sono risultati i più dinamici (+16,0% sul 2020 e +8,8% sul 2019); buono il recupero di quelli del Trentino-Alto Adige (+9,4% sul 2020 e +4,7% sul 2019), più attardati quelli veneti (+4,3% sul 2020 e -1,6% sul 2019). I maggiori aumenti rispetto al 2020 sono stati ottenuti nell’Asia Orientale e nel Nord America. In Europa, Francia e Germania hanno contribuito alla crescita del Sistema casa e della Metalmeccanica, mentre Svizzera e Regno Unito hanno causato i cali del Tessile Veneto e del Prosecco di Valdobbiadene.

“Nel primo trimestre dell’anno il Trentino Alto Adige spicca per il buon recupero dell’export distrettuale, in particolare sono stati trainanti la Meccatronica dell’Alto Adige e la Meccatronica di Trento. Occorre sempre più puntare sulla qualità del made in Italy regionale e sul forte legame tra le aziende appartenenti alle filiere produttive locali – commenta Roberto Gabrielli, direttore regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige. – L’Italia, infatti, è il paese dei distretti e delle filiere e Intesa Sanpaolo, grazie a Programma Sviluppo Filiere, offre strumenti e risorse a circa 150 fornitori di 11 filiere produttive della regione che sviluppano nel complesso un giro di affari di oltre 700 milioni di euro. Il nostro obiettivo è favorire ulteriormente l’accesso al credito per le PMI in questa cruciale fase di ripresa del ciclo produttivo”.

Nel Trentino-Alto Adige (1,2 miliardi di euro 1° trimestre 2021) sono state trainanti la Meccatronica dell’Alto Adige (+16,3% sul 2020 e +12,5% sul 2019) e la Meccatronica di Trento (+16,4% sul 2020 e -9,2% sul 2019): il primo distretto ha completato una importante commessa funiviaria in Messico, il secondo è cresciuto in modo diffuso in Francia, Regno Unito e Stati Uniti grazie alla componentistica auto. Nell’agroalimentare, le brillanti performance dei distretti delle mele (Mele del Trentino +44,3% sul 2020 e Mele dell’Alto Adige +7,4%) e dei Vini e distillati di Trento (+5,4%), che grazie agli Stati Uniti sono gli unici vini ad essere cresciuti nel Triveneto, si contrappongono ai cali delle esportazioni per i Salumi dell’Alto Adige, i Vini e distillati di Bolzano e le Marmellate e succhi di frutta del Trentino-Alto Adige, sui quali ha influito il calo delle vendite in Germania. Cresce il Legno e arredamento dell’Alto Adige grazie al legno da costruzione e serramenti, mentre si riduce ulteriormente l’export del Porfido di Val di Cembra.

Tra i distretti del Veneto (6,6 miliardi di euro tra gennaio e marzo 2021) spiccano gli Elettrodomestici di Treviso (+33,7%) grazie a Germania, Belgio e Romania, l’Oreficeria di Vicenza (+29,1%), trainata dalla vendita di gioielli in oro negli Stati Uniti e Sudafrica, e la Termomeccanica di Padova (+24,4%) cresciuta in Francia, Germania e, con grande accelerazione, in Russia e Cina. Crescono anche i distretti veneti del mobile: Legno e arredo di Treviso (+9,6%), Mobile del Bassanese (+4,8%), Mobile in stile di Bovolone (+5,2%). Nella filiera metalmeccanica, le Macchine agricole di Padova e Vicenza recuperano i livelli pre-COVID, e così pure la Termomeccanica Scaligera, mentre risulta in ritardo la Meccanica strumentale di Vicenza.

In evidenza poi le Materie plastiche di Treviso, Vicenza e Padova (+3,8% sul 2020), il Grafico veronese (+6,8%) e le Biciclette di Padova e Vicenza (+34,1%), nuovo distretto monitorato da Intesa Sanpaolo attivo sia nella fabbricazione di biciclette tradizionali che di e-bike, parti e accessori, con grandi possibilità di sviluppo nei prossimi anni sia nell’escursionismo che nella mobilità urbana. Nella filiera agroalimentare proseguono il loro percorso di crescita le Carni di Verona (+8,0% sul 2020) e i Dolci e pasta veronesi (+13,4%); torna a crescere l’Ittico del Polesine e del Veneziano (+7,3%), mentre i Vini Veronesi e il Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene restano in territorio negativo (-4,3% i primi e -9,3% il secondo). Nel Sistema moda, accanto alla crescita dell’Occhialeria di Belluno (+7,6%) e al balzo della Calzatura Veronese (+25,9%), si evidenziano la stazionarietà della Calzatura sportiva e sportsystem di Montebelluna e il ritardo dei restanti distretti (le Calzature del Brenta, la Concia di Arzignano, il Tessile e abbigliamento di Treviso e il Tessile e abbigliamento di Schio-Thiene-Valdagno).

Il Friuli-Venezia Giulia (600 milioni di euro di export nei primi tre mesi dell’anno) trova la ripresa grazie alle esportazioni sia del Legno e arredo di Pordenone (+26,5% su 1° trim 2019) nei comparti del mobile, dei pannelli e del legno da costruzione (che hanno visto una forte accelerazione di vendite in Germania, in Austria, negli Stati Uniti e in Cina), sia degli Elettrodomestici di Pordenone (+ 23,7% sul 1° trimestre 2020 e +13,8% sul 2019), cresciuti in Polonia e in Germania (mercati che avevano tenuto anche durante la pandemia) e ripartiti in Francia e Regno Unito. Il Prosciutto di San Daniele cresce sul 2020 (+25,5%), mentre risultano in ritardo i restanti distretti: le Sedie e Tavoli di Manzano (-0,3% sul 2020) per la stagnazione del comparto contract, il Caffè di Trieste (-13,2%) e i Vini e distillati del Friuli (-18,8%) per le difficoltà dell’Ho.re.Ca.