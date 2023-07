INTESA SAN PAOLO * ” IMPRESE CHAMPION”: « AL PRIMO POSTO MACCHINE AGRICOLE PADOVA E VICENZA (28,8%) / POI PLASTICA TREVISO, VICENZA E PADOVA (24%), MECCATRONICA ROVERETO (TN) (23,1%) »

12.23 - martedì 18 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Ben 8 distretti del Triveneto occupano le prime posizioni nella graduatoria dei distretti con le migliori performance in termini di crescita, redditività e patrimonializzazione e crescita nei mercati internazionali: al secondo e al terzo posto assoluto si collocano due distretti dei vini (Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene e Vini e distillati del Friuli) entrambi con una forte affermazione sui mercati esteri, il Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene in particolare torna in classifica dopo un anno di assenza, penalizzato dalla pandemia da Covid-19.

Le Materie Plastiche di Treviso Vicenza e Padova invece hanno avuto una spinta nel rimbalzo post- pandemico sia in termini di fatturato che di marginalità e si collocano al quarto posto seguiti dalle Macchine agricole di Padova e Vicenza al sesto posto per la buona dinamica di crescita del fatturato.

Altri 3 distretti veneti si evidenziano nelle prime 20 posizioni: i Prodotti in vetro di Venezia e Padova al tredicesimo posto grazie alla crescita dell’export nel 2022, le Biciclette di Padova e Vicenza al quindicesimo posto con robusta crescita del fatturato sia nel breve che nel lungo periodo favorite dall’affermazione di nuovi stili di consumo degli sport all’aria aperta, del turismo e della mobilità sostenibile e infine al sedicesimo posto l’Occhialeria di Belluno che grazie alla ripresa dei consumi voluttuari e del lusso ha potuto esprimere elevati margini unitari. Spicca all’ottavo posto la Meccatronica di Rovereto (Tn) che si è distinta sia in termini di crescita di fatturato rispetto al periodo pre-pandemico che di marginalità.

Per il Friuli-Venezia Giulia, il Mobile e pannelli di Pordenone si pone al 26 esimo posto con una crescita robusta del fatturato rispetto al 2019 e risultati brillanti sui mercati internazionali, ma penalizzato da una minore redditività.

Le tre regioni del Triveneto sono ai primissimi posti per maggior numero di imprese “Champion”, imprese cioè che si sono distinte in termini di crescita (almeno pari a +7% di fatturato tra il 2019-2021), redditività (almeno pari all’8% nel 2021), solidità patrimoniale (almeno pari al 20% nel 2021) e per aumento della forza lavoro: il Trentino-Alto Adige è, dopo il Piemonte, la regione con maggior diffusione di imprese distrettuali champion sul totale delle imprese distrettuali (16,4% pari a 72 aziende), il Veneto è terza (13,8% pari a 500 aziende) e il Friuli-Venezia Giulia è sesta (11,5% pari a 51 aziende).

I distretti con maggior incidenza di imprese “Champion” sono le Macchine agricole di Padova e Vicenza (28,8%), la Plastica di Treviso, Vicenza e Padova (24%), la Meccatronica di Rovereto (Tn) (23,1%), il Legno e arredo del Trentino-Alto Adige (18,2%) e il Mobile e pannelli del Friuli-Venezia Giulia (17,3%).