INPS * PENSIONI ESTERO: «PUBBLICATO IL NUOVO RAPPORTO, AGGIORNATO AL 2023 (PDF REPORT)»

INPS: pubblicato il nuovo Rapporto sulle pensioni pagate all’estero. Sul sito dell’INPS è disponibile il terzo Rapporto sulle pensioni pagate all’estero aggiornato al 2023: un’attenta analisi dei dati sociali e previdenziali dedicata al fenomeno della migrazione, ai suoi effetti e alla comparazione tra il dato storico e il risultato dei trasferimenti avviati dopo gli anni 2000.

Il Rapporto mette a confronto le serie storiche degli ultimi 13 anni relative alle pensioni verso l’estero o dall’estero con le evidenze frutto di un nuovo movimento migratorio in continua crescita.

I risultati del Rapporto saranno oggetto di uno specifico approfondimento in occasione del Convegno “@migrazione: da fenomeno sociale a fattore identitario” che si svolgerà, in collaborazione con la Fondazione Migrantes, il 23 gennaio 2025 a Palazzo Wedekind a Roma. Alcune considerazioni sono state pubblicate, come consuetudine da diversi anni, anche all’interno del Rapporto Italiani nel Mondo che uscirà il prossimo 5 novembre.