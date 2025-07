INPS * CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI: «46 MILIONI DI ORE AUTORIZZATE A GIUGNO 2025, 137,1 MILIONI NEL SECONDO TRIMESTRE 2025»

12.29 - mercoledì 30 luglio 2025

INPS. Cassa Integrazione Guadagni: 46 milioni di ore autorizzate a giugno 2025 e 137,1 milioni nel secondo trimestre 2025. Disoccupazione: 1,2 milioni i beneficiari di NASpI a febbraio 2025.

Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese di giugno 2025 sono state 46,034 milioni, +6,9% rispetto al precedente mese di maggio 2025 (43,1 milioni di ore) e +30,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (35,3 milioni di ore).

Con riferimento a tutto il secondo trimestre 2025 il numero di ore autorizzate si è attestato a quota 137,1 milioni, -22,3% rispetto al primo trimestre 2025 in cui le ore autorizzate erano state 176,5 milioni, ma in aumento rispetto al secondo trimestre 2024 in cui erano state autorizzate 120,6 milioni di ore. L’utilizzo delle ore autorizzate nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2025 è stato pari al 19,5%, in diminuzione rispetto al 21,17% dello stesso periodo 2024. L’incremento tendenziale tra secondo trimestre 2025 e secondo trimestre 2024 è ascrivibile soprattutto alle note difficoltà del settore metalmeccanico.

Per quanto riguarda le singole tipologie di intervento, si registra quanto segue:

CIG ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a giugno 2025 sono state 26,9 milioni, 73,2 milioni di ore con riferimento al secondo trimestre 2025, in diminuzione sia rispetto al primo trimestre 2025 in cui le ore autorizzate erano state 91,5 milioni (-20,1%), sia rispetto al secondo trimestre dell’anno precedente che aveva fatto registrare 76,3 milioni di ore (-4,1%).

CIG straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a giugno 2025 è stato pari a 17 milioni, 58,5 milioni di ore con riferimento al secondo trimestre 2025, in diminuzione rispetto al primo trimestre 2025 in cui erano state autorizzate 81,9 milioni di ore (-28,6%) ma in aumento rispetto allo stesso secondo trimestre dell’anno precedente in cui le ore autorizzate erano state 41,3 milioni.

CIG in deroga

Del tutto residuali gli interventi in deroga autorizzati, appena pari a poco più di 66 mila ore autorizzate nel secondo trimestre 2025 (tutte concentrate nel mese di aprile 2025), nel primo trimestre 2025 erano state 378 mila (707 mila nel secondo trimestre del 2024).

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate nei fondi di solidarietà a giugno 2025 è stato pari a 1,2 milioni, quai 3 milioni le ore autorizzate nell’intero secondo trimestre 2025 dovute in modo particolare a poche grandi aziende che operano nel settore dei call center.

NASpI

Il numero di beneficiari di NASpI a febbraio 2025 è risultato pari a 1.199.621, con una variazione tendenziale del +3,8% rispetto al dato dello stesso mese dell’anno precedente (1.155.697).