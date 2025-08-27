INPS * ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: «NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2025 EROGATI 9,8 MILIARDI PER 9,7 MILIONI DI FIGLI (IN TRENTINO 95.405)» (PDF REPORT)

11.23 - mercoledì 27 agosto 2025

Assegno Unico Universale: nel primo semestre del 2025 erogati 9,8 miliardi euro, con riferimento a 9,7 milioni di figli e 6,1 milioni di nuclei familiari.

Nei primi sei mesi del 2025 sono stati erogati alle famiglie assegni per 9,8 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,9 miliardi del 2024, ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi di erogazioni di competenza del 2022.

Sono i dati contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) pubblicato oggi con riferimento al periodo marzo 2022 – giugno 2025, che contiene al suo interno anche i dati relativi all’AUU destinato ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) fino a dicembre 2023.

Sono 6.143.240 i nuclei famigliari che hanno ricevuto l’assegno nel 2025, per un totale di 9.712.805 figli: l’importo medio per figlio a giugno 2025, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 170 €, e va da circa 57 € per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2025 è pari a 45.939,56 €), a 224 € per la classe di ISEE minima (17.227,33 € per il 2025).

