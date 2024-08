INPS * ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: «NEI PRIMI SEI MESI DEL 2024 EROGATI 9,9 MILIARDI, PER 10 MILIONI DI FIGLI»

11.42 - martedì 13 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Pubblicati i dati aggiornati dell’Osservatorio statistico. Nuovo record per la misura a sostegno delle famiglie. Nel corso dei primi sei mesi del 2024, l’INPS ha erogato un totale di 9,9 miliardi di euro, destinati a 9,8 milioni di figli e 6,2 milioni di nuclei familiari. L’Assegno Unico Universale (AUU) rappresenta una prestazione “proattiva” erogata dall’Istituto, che tramite una e-mail ai genitori che hanno dato il consenso per ricevere comunicazioni li invita a presentare la domanda per richiedere l’assegno o integrare il beneficio per altri figli a carico.

Per agevolare le famiglie beneficiarie dell’AUU e garantire certezza nei tempi di erogazione, l’INPS ha stabilito con la Banca d’Italia le date di pagamento per il secondo semestre 2024, fissate per il mese di agosto nei giorni 16, 19 e 20.

I quasi 10 miliardi di euro erogati nel primo semestre del 2024 segnano un nuovo record rispetto ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi del 2022. In totale, ad oggi, sono stati destinati alle famiglie 41,3 miliardi.

Sono alcuni dati dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale dell’INPS pubblicato oggi, che include anche i nuclei beneficiari percettori di Reddito di Cittadinanza. L’Osservatorio fornisce un quadro completo delle informazioni statistiche sui beneficiari dell’assegno e sui valori economici correlati, riferiti al periodo da marzo 2022 a giugno 2024.

In dettaglio, per i primi sei mesi del 2024, sono stati beneficiati 6.198.748 nuclei familiari, per un totale di 9.819.357 figli. Nel mese di giugno 2024, l’importo medio per figlio, inclusi i relativi incrementi, si attesta sui 170 €.