INL * AVELLINO: «ISPETTRICI DEL LAVORO AGGREDITE A SIRIGNANO, CONDANNIAMO OGNI FORMA DI VIOLENZA»

22.26 - mercoledì 20 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“La violenza verbale e ancor peggio fisica nei confronti degli ispettori del lavoro che operano a tutela della regolarità delle prestazioni lavorative è intollerabile: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro esprime il proprio biasimo a seguito del grave episodio avvenuto ad Avellino ai danni di due ispettrici del lavoro e si riserva le opportune azioni nei confronti dei responsabili.

Atti di simile violenza minano la sicurezza e l’efficacia dei servizi pubblici con grave nocumento per le persone direttamente coinvolte ma anche per l’intera collettività poiché viene gravemente leso il buon funzionamento delle istituzioni”.

Il Direttore centrale della Vigilanza, Aniello Pisanti, unitamente al Direttore della Direzione interregionale del lavoro sud Italia, Giuseppe Patania, prendono posizione sull’incresciosa aggressione a due ispettrici dell’INL avvenuta durante un’attività di vigilanza a Sirignano, in provincia di Avellino, in un esercizio commerciale dove si trovavano per evadere una richiesta d’intervento.

A seguito dell’incontro che si è tenuto questa mattina presso la prefettura di Avellino, su richiesta dei direttori dell’INL, il Prefetto Rossana Riflesso ha immediatamente inserito l’episodio di grave aggressione ai 2 funzionari ispettivi nell’O.d.G. del già convocato Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.