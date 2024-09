(INFOGARE) / REGIONE PIEMONTE * BANDO DI GARA: «SERVIZI GIORNALISTICI DI AGENZIA DI STAMPA, VALORE STIMATO 698 MILA EURO»

10.59 - venerdì 13 settembre 2024

REGIONE PIEMONTE – BANDO DI GARA D’APPALTO

SEZIONE II: OGGETTO

II.1.1) Denominazione: Servizi giornalistici e informativi a mezzo di agenzia di stampa in favore della Regione Piemonte. CIG N. B2FE3BBE57

II.1.2) CPV: 92312211-3 (Servizi di agenzie redazionali) II.1.3) Tipo di appalto: servizio.

II.1.4) Breve descrizione: Servizi giornalistici e informativi a mezzo di agenzia di stampa in favore della Regione Piemonte

II.1.5) Valore totale stimato: € 698.250,00 oltre I.V.A e oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a: € 0,00, di cui € 285.000,00 per il servizio biennale; € 142.500,00 per l’affidamento di servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per massimo anni 1 (uno); € 71.250,00, per proroga tecnica nella misura massima di 6 mesi ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023; € 57.000,00, ai sensi dell’art. 120 comma 9 e € 142.500,00 ai sensi dell’art. 120 comma 10 per massimo 12 mesi.

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice Nuts: ITC1 – Luogo principale prestazione di servizi: Regione Piemonte. II.

2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 36/2023 sulla base dei criteri di seguito elencati:

1) OFFERTA TECNICA: max 75 punti; 2) OFFERTA ECONOMICA: max 25 punti.

-2- II.2.7) Durata del contratto: 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto o dall’avvio anticipato ove richiesto dal Committente.

II.2.13) Informazioni relative ai Fondi Unione Europea: No – Fondi Regionali

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: iscrizione Registro CCIAA per attività coerenti con quelle della gara.(Agenzia di stampa con Codice ATECO 63.91.00)

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: – Vd. Punto 7.2 del Disciplinare di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: – Vd. Punto 7.3 del Disciplinare di gara

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tipo procedura: procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 25, comma 2 e 71 del D.Lgs 36/2023.

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 23.10.2024 ore 23.00, pena esclusione, secondo forme e modalità indicate nel “Disciplinare di gara”.

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine ultimo presentazione delle offerte.

IV.2.7) Modalità di apertura offerte: 24.10.2024, ore 10.00.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica.

VI.3) Informazioni complementari:

a) Registrazione al FVOE ed utilizzazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità.

b) Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ex art. 101 D.Lgs. 36/2023.

c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente; la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023. d) Non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero. Anomalia dell’offerta valutata ai sensi dell’art. 110 D.Lgs 36/2023. Controversie ai sensi dell’art. 26 del C.S.A.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Alessandra FASSIO – Dirigente del Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP.

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Via Confienza 10 – 10121 Torino.

VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni al T.A.R. Piemonte (Art. 204 D.Lgs 50/2016).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE CONTRATTI (DOTT. MARCO PILETTA)-