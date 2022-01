INDUSTRIA FELIX MAGAZINE * PREMIO FELIX – TELECOMUNICAZIONI TRENTINO SRL: « SCELTA TRA LE MIGLIORI IMPRESE A CONDUZIONE STRANIERA PER PERFORMANCE GESTIONALE E AFFIDABILITÀ FINANZIARIA CERVED, CON SEDE LEGALE IN TRENTINO-AA »

A causa della situazione relativa al Covid-19 siamo costretti nuovamente a trasformare l’evento in modalità digitale per tutelare i nostri ospiti e i nostri collaboratori, pertanto La invitiamo gentilmente ad inviarci un videomessaggio registrato della durata massima di 60 secondi entro martedì 15 febbraio che sarà messo in onda durante la cerimonia di martedì 22 febbraio 2022 dalle ore 10,30 trasmessa in streaming. Questa modalità non renderà la Sua presenza obbligatoria per il ritiro del riconoscimento durante quella giornata.

L’adesione all’evento è gratuita e non c’è bisogno di versare alcuna fee.

Tramite il videomessaggio può commentare, promuovere la Sua Azienda e/o ringraziare i Suoi collaboratori per i risultati conseguiti nonostante la fase delicata che tutte le imprese stanno attraversando per effetto del Covid-19. Negli eventi del 2021 a Industria Felix hanno ritirato il riconoscimento 609 aziende, nel 95% dei casi con soci e amministratori. L’intestazione dell’invito è stata generata tramite algoritmo dall’intelligenza artificiale, pertanto decide l’Azienda premiata a chi far “ritirare virtualmente” il Premio.

L’evento è organizzato da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton. Parteciperanno, tra gli altri, il vicepresidente nazionale di Confindustria Vito Grassi, rappresentanti istituzionali e gli altri partner.

La Sua Azienda è stata scelta dal Comitato Scientifico partendo da un algoritmo vincolante che ha selezionato complessivamente poco più di 600mila società di capitali con sede legale in Italia e ha individuato solo imprese che nelle rispettive categorie hanno registrato tra i migliori mol, utile, roe positivo, rapporto oneri finanziari/mol inferiore al 50%, un delta addetti pari o crescente rispetto all’anno precedente e un Cerved Group Score Impact di solvibilità o sicurezza finanziaria, che è una valutazione sintetica del merito creditizio delle imprese italiane realizzata da Cerved, ottenuto attraverso una suite di modelli statistici che consentono di stimare per ogni impresa una probabilità di insolvenza. Se la Sua Azienda è dotata di una Dichiarazione non finanziaria o di un Bilancio/Report di sostenibilità secondo le linee guida del GRI ce lo segnali gentilmente nel form di adesione e Le riserveremo la pergamena “Green” dopo un’attenta valutazione a cura dei nostri consulenti.