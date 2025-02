INDIPENDENZA * TRENTO – POLIZIOTTA TRANS AGGREDITA: FRAU, «IL SINDACO IANESELLI HA DICHIARATO DI PERCEPIRE “UNA CERTA ARIA DI IMPUNITÀ”, FINALMENTE DIREMMO NOI»

21.16 - sabato 22 febbraio 2025

Il caso della poliziotta transgender vigliaccamente quanto selvaggiamente aggredita da alcuni delinquenti forse riconducibili alla tifoseria del calcio Trento, fa inorridire e non può che far scaturire sdegno e ferma condanna.

Ciò oltre al doveroso sentimento di solidarietà con la vittima.

Tuttavia, altrettanto sdegno generano le parole di chi cerca disperatamente di dare una collocazione ideologica a questo delinquenziale gesto. La campagna elettorale in essere non può essere viatico per cercare di sfruttare l’accadimento per imporre etichette a proprio vantaggio.

Un unico aspetto positivo si è palesato in questa squallida vicenda: il sindaco Ianeselli ha dichiarato di percepire “una certa aria di impunità”. Finalmente diremmo noi! Finalmente si è accorto di quanto, quotidianamente ormai da anni i cittadini di Trento percepiscono attraversando alcune zone centrali della città ove spaccio, degrado e attività delinquenziali sono cifra costante.

Raimondo Frau

Coordinamento regionale del Trentino Alto Adige di INDIPENDENZA!